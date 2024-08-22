Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
0'
14' Желтая карточкаAlbert Dabiqaj
25' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
31' Красная карточкаHasan Gomda
41' Желтая карточкаВинагре Рубен
1:0
56' ГолКрамер Блаж
2:0
83' ГолГуаль Марк
90' Желтая карточкаПекхарт Томаш
90' Желтая карточкаМанай Арб
90'+5
Ход матча
14'
25'
31'
41'
56'
1:0
63'
83'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
68 Владение мячом, % 32
13
Вшолек
Павел
26
Овука
Рэдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Овука РэддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
17 _Ibrahim S.
-
-
36 Ilir Mustafa
-
47 Dienit Isufi
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
История личных встреч
Легия
Дрита
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|4
|0.8
|Крамер Блаж
|2
|0.4
|Пекхарт Томаш
|2
|0.4
|Морисита Рёя
|1
|0.2
|Капустка Бартош
|1
|0.2
|Енджейчик Артур
|1
|0.2
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.2
|Панков Радован
|1
|0.2
|Лима Лукас II
|1
|0.2
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.2
|Барсия Серхио
|1
|0.2
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Вшолек Павел
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
|Wojciech Urbanski
|0
|0
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броха Рон
|1
|0.2
|Albert Dabiqaj
|1
|0.2
|Манай Арб
|1
|0.2
|Туша Ветон
|1
|0.2
|Kastriot Selmani
|1
|0.2
|Красничи Бесник
|1 (1)
|0.2
|Зульфийи Ильяса
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Albert Dabiqaj
|3
|0
|Красничи Бесник
|1
|1
|Hasan Gomda
|1
|1
|Броха Рон
|2
|0
|Манай Арб
|2
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Ilir Mustafa
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дрита
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Дрита
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
6
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3
Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дрита - Ауда 3:1 Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2
Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0
Результаты матчей
Легия
Дрита
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Легия
Дрита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
23
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Легия 2:0 Дрита
Исход игры
Легия
97.1% (100)
Ничья
1.9% (2)
Дрита
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (33)
Меньше
67.65% (69)
Обе команды забьют
Да
23.53% (24)
Нет
76.47% (78)
Популярный счёт
2:0 Легия
56.3% (58)
2:1 Легия
13.6% (14)
1:0 Легия
8.7% (9)
3:0 Легия
8.7% (9)
3:1 Легия
6.8% (7)
4:0 Легия
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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