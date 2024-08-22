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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Легия
2:0
Конец матча
Дрита
0'
14' Желтая карточка
Albert Dabiqaj
25' Желтая карточка
Енджейчик Артур
31' Красная карточка
Hasan Gomda
41' Желтая карточка
Винагре Рубен
1:0
56' Гол
Крамер Блаж
2:0
83' Гол
Гуаль Марк
90' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90' Желтая карточка
Манай Арб
90'+5

Ход матча

14'
 
Albert Dabiqaj
25'
Енджейчик Артур
 
31'
 
Hasan Gomda
41'
Винагре Рубен
 
56'
Крамер Блаж
(Вшолек Павел)
1:0
63'
Панков Радован
Енджейчик Артур
 
63'
Гуаль Марк
Лима Лукас
 
66'
 
Туша Ветон
Kastriot Selmani
73'
Пекхарт Томаш
Крамер Блаж
 
73'
Морисита Рёя
Альфарела Мигуэль
 
76'
 
Манай Арб
Красники Блерим
76'
 
Ilir Mustafa
Albert Dabiqaj
80'
Ходына Кацпер
Вшолек Павел
 
83'
Гуаль Марк
(Морисита Рёя)
2:0
90'
Пекхарт Томаш
 
90'
 
Манай Арб

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 103
Легия 97.1% (100)
X 1.9% (2)
Дрита 1% (1)
Все прогнозы
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
42
Барсия
Серхио
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
17
Альфарела
Мигуэль
9
Крамер
Блаж
1
Малеку
Фатон
15
Бейтулаи
Эгзон
5
Меса
Хуан
6
Hasan
Gomda
26
Овука
Рэдди
4
Броха
Рон
2
Красничи
Бесник
11
Kastriot
Selmani
14
Albert
Dabiqaj
7
Айзерай
Аламир
19
Красники
Блерим
Легия
3-5-2
Дрита
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
Дрита

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 4 0.8
Крамер Блаж 2 0.4
Пекхарт Томаш 2 0.4
Морисита Рёя 1 0.2
Капустка Бартош 1 0.2
Енджейчик Артур 1 0.2
Гонсалвеш Клод 1 0.2
Панков Радован 1 0.2
Лима Лукас II 1 0.2
Нсаме Жан-Пьер 1 0.2
Барсия Серхио 1 0.2
Щепаняк Матеуш 0 0
Вшолек Павел 0 0
Винагре Рубен 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Капюади Стив 0 0
Wojciech Urbanski 0 0
Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броха Рон 1 0.2
Albert Dabiqaj 1 0.2
Манай Арб 1 0.2
Туша Ветон 1 0.2
Kastriot Selmani 1 0.2
Красничи Бесник 1 (1) 0.2
Зульфийи Ильяса 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Капустка Бартош 1 0
Винагре Рубен 1 0
Капюади Стив 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albert Dabiqaj 3 0
Красничи Бесник 1 1
Hasan Gomda 1 1
Броха Рон 2 0
Манай Арб 2 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Красники Блерим 1 0
Туша Ветон 1 0
Овука Рэдди 1 0
Ilir Mustafa 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дрита
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Дрита
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
6
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3
Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дрита - Ауда 3:1 Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2
Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0

Результаты матчей

Легия
Дрита

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Легия
Дрита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Манай Арб получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Пекхарт Томаш получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Рётаро Исида сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
  • 80'
    Вшолек Павел уходит с поля. Ходына Кацпер выходит вместо него
  • 76'
    Альберт Дабикяй уходит с поля. Ilir Mustafa выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Винагре Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      УДАЛЕНИЕ! - Hasan Gomda увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      Hasan Gomda получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Альберт Дабикяй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Легия 97.1% (100)
    X 1.9% (2)
    Дрита 1% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Легия 2:0 Дрита онлайн

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    Прогнозы на матч Легия 2:0 Дрита

    Исход игры
    Легия
    97.1% (100)
    Ничья
    1.9% (2)
    Дрита
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (33)
    Меньше
    67.65% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    23.53% (24)
    Нет
    76.47% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Легия
    56.3% (58)
    2:1 Легия
    13.6% (14)
    1:0 Легия
    8.7% (9)
    3:0 Легия
    8.7% (9)
    3:1 Легия
    6.8% (7)
    4:0 Легия
    1.9% (2)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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