Стадион: АФГ Арена.
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЙокушлу Окай
80' Желтая карточкаРуис Виктор
81' Желтая карточкаБаришич Борна
90' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90'+10
Ход матча
25'
62'
80'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фабер
Конрад
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
11
Туфан
Озан
15
Савич
Стефан
35
Йокушлу
Окай
99
Оршич
Мислав
94
Дестан
Энис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Туфан ОзанЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|2
|0.4
|Тома Бастьен
|2
|0.4
|Жеббель Виллем
|2 (1)
|0.4
|Стеванович Михайло
|1
|0.2
|Сиссе Мустафа
|1
|0.2
|Фалльци Альберт
|1
|0.2
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
|Витциг Кристиан
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Ноа Янник
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Трабзонспор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Галлен 0:0 Трабзонспор
Исход игры
Санкт-Галлен
42.7% (44)
Ничья
27.2% (28)
Трабзонспор
30.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (56)
Меньше
45.1% (46)
Обе команды забьют
Да
77.45% (79)
Нет
22.55% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.3% (24)
2:1 Санкт-Галлен
23.3% (24)
1:2 Трабзонспор
22.3% (23)
1:0 Санкт-Галлен
12.6% (13)
0:2 Трабзонспор
3.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
0:1 Трабзонспор
2.9% (3)
3:2 Санкт-Галлен
1.9% (2)
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