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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
25' Желтая карточка
Йокушлу Окай
80' Желтая карточка
Руис Виктор
81' Желтая карточка
Баришич Борна
88' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+10

Ход матча

25'
 
Йокушлу Окай
34'
Стеванович Михайло
Кинтилья Хорди
 
62'
 
Ландстрем Джон
Йокушлу Окай
62'
 
Трезеге
Оршич Мислав
72'
Чобот Кевин
Тома Бастьен
 
72'
Руис Виктор
Витциг Кристиан
 
72'
Сиссе Мустафа
Аколо Чадрак
 
73'
 
Cihan Canak
Барди Энис
80'
Руис Виктор
 
81'
 
Баришич Борна
84'
 
Гюнеш Умут
Менди Батиста
84'
 
Дрэгуш Денис
Дестан Энис
88'
 
90'
Гёртлер Лукас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 103
Санкт-Галлен 42.7% (44)
X 27.2% (28)
Трабзонспор 30.1% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ати-Зиги
Лоуренс
22
Фабер
Конрад
5
Амброзиус
Стефан
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
24
Тома
Бастьен
7
Витциг
Кристиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
1
Чакыр
Угурджан
11
Туфан
Озан
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
3
Баришич
Борна
35
Йокушлу
Окай
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
99
Оршич
Мислав
94
Дестан
Энис
Санкт-Галлен
4-1-3-2
Трабзонспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 2 0.4
Тома Бастьен 2 0.4
Жеббель Виллем 2 (1) 0.4
Стеванович Михайло 1 0.2
Сиссе Мустафа 1 0.2
Фалльци Альберт 1 0.2
Кинтилья Хорди 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Витциг Кристиан 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Станич Йозо 2 0
Окороджи Чима 1 0
Руис Виктор III 1 0
Ноа Янник 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йокушлу Окай 1 0
Баришич Борна 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Трабзонспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
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    Прогнозы 103
    Санкт-Галлен 42.7% (44)
    X 27.2% (28)
    Трабзонспор 30.1% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Галлен 0:0 Трабзонспор

    Исход игры
    Санкт-Галлен
    42.7% (44)
    Ничья
    27.2% (28)
    Трабзонспор
    30.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (56)
    Меньше
    45.1% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    77.45% (79)
    Нет
    22.55% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.3% (24)
    2:1 Санкт-Галлен
    23.3% (24)
    1:2 Трабзонспор
    22.3% (23)
    1:0 Санкт-Галлен
    12.6% (13)
    0:2 Трабзонспор
    3.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
    0:1 Трабзонспор
    2.9% (3)
    3:2 Санкт-Галлен
    1.9% (2)
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