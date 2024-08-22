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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Ланс
2:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
4' Гол
Франковски Пшемыслав
13' Желтая карточка
Медина Факундо
20' Красная карточка
Медина Факундо
2:0
34' Гол
Саид Уэсли
44' Желтая карточка
Тете
2:1
53' Гол
Иоаннидис Фотис
71' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
82' Желтая карточка
Дансо Кевин
83' Желтая карточка
Вагианнидис Георгиос
90' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
90'+9

Ход матча

4'
Франковски Пшемыслав
(Сотока Флориан)
1:0
13'
Медина Факундо
 
20'
Медина Факундо
 
26'
Хусанов Абдукодир
Коста Давид
 
34'
Саид Уэсли
2:0
44'
 
Тете
53'
2:1
Иоаннидис Фотис
(Котсирас Яннис)
67'
 
Пельистри Факундо
Тете
67'
 
Вагианнидис Георгиос
Котсирас Яннис
69'
Ласкари Реми Лебо
Саид Уэсли
 
71'
 
Гнезда-Черин Адам
80'
 
Лимниос Димитрис
Виллиан Арао
80'
 
Максимович Неманья
Джуричич Филип
82'
Дансо Кевин
 
83'
 
Вагианнидис Георгиос
85'
 
Еремеефф Александер
Гнезда-Черин Адам
90'
Чавес Джоаннер
Мачадо Дейвер
 
90'
Менди Нампали
Томассон Адриен
 
90'
Франковски Пшемыслав
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 102
Ланс 89.2% (91)
X 6.9% (7)
Панатинаикос 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
15
Ингасон
Сверрир
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
10
Тете
11
Бакасетас
Тасос
31
Джуричич
Филип
7
Иоаннидис
Фотис
Ланс
3-4-1-2
Панатинаикос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 1
Франковски Пшемыслав 1 1
Сотока Флориан 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 1 1
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 1 1
Франковски Пшемыслав 1 0
Дансо Кевин 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнезда-Черин Адам 1 0
Тете 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2
Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4
Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3

Результаты матчей

Ланс
Панатинаикос

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ланс
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 102
    Ланс 89.2% (91)
    X 6.9% (7)
    Панатинаикос 3.9% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:1 Панатинаикос

    Исход игры
    Ланс
    89.2% (91)
    Ничья
    6.9% (7)
    Панатинаикос
    3.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (57)
    Меньше
    44.12% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    60.78% (62)
    Нет
    39.22% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    48% (49)
    2:0 Ланс
    20.6% (21)
    1:0 Ланс
    18.6% (19)
    1:1 Ничья
    4.9% (5)
    1:2 Панатинаикос
    3.9% (4)
    2:2 Ничья
    2% (2)
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