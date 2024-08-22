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Стадион: .
Пюник
0:0
Первый тайм: 44'
Целе
0'
41' Желтая карточка
Зец Давид

Ход матча

41'
 
Зец Давид

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 126
Пюник 69.8% (88)
X 17.5% (22)
Целе 12.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Целе
2.97
3.22
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3.15
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Авакян
Хенри
77
Бухари
Сани
29
Кочук
Евгений
14
Отубанджо
Юсуф
66
Майя
Мартим
79
Вакуленко
Сергей
21
Агдон
15
Коваленко
Михаил
Вадимович
5
Джеймс
22
Алемао
6
Жуниньо
II
22
Розман
Матьяж
2
Ньето
Хуан
3
Вуклишевич
Дамьян
6
Зец
Давид
23
Карничник
Жан
16
Квесич
Марио
8
Бобичанец
Лука
10
Коутер
Нино
17
Роландо
Ааронс
30
Фильо
Эдмилсон
70
Менало
Лука
Пюник
4-3-2-1
Целе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубанджо Юсуф 2 0.4
Коваленко Михаил Вадимович 2 0.4
Виллела Лукас 1 (1) 0.2
Дебле Серж 1 0.2
Джеймс 0 0
Агдон 0 0
Давидян Давид 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майя Мартим 2 0
Вакуленко Сергей 0 1
Джеймс 1 0
Григорян Артак 1 0
Братков Антон 1 0
Дебле Серж 1 0
Отубанджо Юсуф 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Алемао 1 0
Давидян Давид 1 0
Виллела Лукас 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Пюник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Пюник
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пюник - Алашкерт 0:2 Пюник - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Пюник 0:1 Пюник - Урарту 0:0
Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1
Целе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0
Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2

Результаты матчей

Пюник
Целе

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пюник
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Коутер получил мяч на левом углу штрафной, подработал под левую и пробивает в ближний угол - Авакян отбивает снаряд.
  • 42'
    После навеса Кочука со штрафного мяч отскочил к Агдону, тот пробил в створ, положив корпус, однако Розман снаряд уверенно ловит.
  • Желтая карточка
    41'
    Зец получает желтую карточку за фол на фланге против Алемао.
  • 40'
    Агдон оказывается на газоне в единоборстве с защитником около штрафной, однако арбитр показывает, что была игра в мяч.
  • 38'
    Эдмилсон с правого края штрафной исполняет острый прострел на дальнюю штангу, который не становится точным.
  • Фол, нарушение
    37'
    Агдон в центральном круге жестковато встретил Коутера, не сразу игрок "Целе" поднялся на ноги.
  • 36'
    Отметим, что совсем недавно состав "Целе" пополнил россиянин Никита Иосифов, однако в заявке на квалификацию воспитанника "Локомотива" нет. В запасе у гостей сегодня всего пять игроков.
  • Фол, нарушение
    35'
    Отубанджо вновь не лучшим образом обрабатывает мяч и втыкается в ногу Вуклишевичу, арбитр фиксирует фол.
  • 33'
    Возобновляется наш матч в Ереване, снова мяч чаще под контролем "Пюника", как было в последние минут 10.
  • 31'
    Паузу на водопой организует главный арбитр, больше 30 градусов сегодня к вечеру в Ереване, а днем было до +37.
  • 30'
    Бухари с правого угла штрафной отмечается ударом в ближний угол, однако мяч проходит мимо створа.
  • 29'
    Отубанджо на дриблинге приближается к штрафной соперника, однако вновь не может обыграть соперника один в один.
  • Угловой
    28'
    После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, Вакуленко пробил головой с шести метров, но мяч прошел над перекладиной.
  • 27'
    Удар Алемао из-за пределов штрафной накрывает один из защитников, мяч уходит на угловой.
  • 26'
    Отубанджо на скорости врывается в штрафную соперника, однако путается в собственных ногах и позволяет защитнику перехватить мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Потихоньку смещается акцент игры на половину поля "Целе", но пока ударов по воротам гостей нет вообще.
    • 23'
      Теперь Отубанджо сам исполнил прострел с левого фланга, однако Агдону принять мяч не удалось.
    • 22'
      Отубанджо, который стал героем противостояния с "Ордабасы", не смог принять мяч после заброса Алемао, внимательно действует оборона "Целе".
    • 21'
      Позиционная атака хозяев завершается подачей Алемао с правого фланга - мяч выбивают защитники "Целе".
    • 19'
      "Пюник" переходит в атаку через заброс по левому флангу, удалось тем самым отыграть метров 50, но тут же мяч вернулся на свою половину поля.
    • 18'
      В целом пока дебют встречи можно признать спокойным, пока чуть больше с мячом работают гости, но "Пюнику" надо на своем поле побеждать.
    • 16'
      Агдон попытался зацепиться за мяч около чужой штрафной площади, однако снаряд в итоге достался вратарю гостей.
    • 14'
      Позиционная атака словенского клуба завершается забросом в чужую штрафную, однако мяч на выходе забирает Авакян.
    • 12'
      Попытались в прессинг хозяева поля, однако Розман и его одноклубники ошибок в игре ногами не допустили.
    • Угловой
      11'
      Зец после высокой подачи с угла поля головой скинул мяч во вратарскую, где его уверенно поймал Авакян.
    • 10'
      Эдмилсон пробивает низом из-за пределов штрафной площади, мяч проходит мимо створа, но после касания защитника.
    • 9'
      "Пюник" в чемпионате Армении успел провести два матча, не снискав лавров - 0:0 с "Урарту" и 0:2 от "Алашкерта".
    • 8'
      Пару подач с разных флангов исполнили хозяева поля, однако в обоих случаях мяч полетел слишком высоко.
    • 7'
      "Целе" на старте чемпионата Словении набирает 7 очков в четырех турах, в минувший уик-энд в Любляне сыграли вничью с лидером "Олимпией".
    • Угловой
      6'
      После навеса с углового один из высокорослых игроков "Целе" пробил головой в створ, но Авакян справился уверенно.
    • 5'
      Эдмилсо вошел в штрафную хозяев и пробил с правого края, однако угодил в защитника и заработал лишь угловой.
    • 4'
      "Целе" в Лиге чемпионов прошел первый раунд, где их соперником была эстонская "Флора", а вот братиславскому "Словану" чемпион Словении проиграл. Опустились в Лигу Европы, где уступили "Шэмрок Роверс".
    • 3'
      Чемпион Армении начал свой путь в соответствующем турнире, однако в первом раунде вылетели, проиграв минскому "Динамо". В Лиге конференций "Пюник" прошел поочередно "Стругу" и "Ордабасы".
    • 2'
      Напомним, что позавчера другой армянский клуб "Ноа" выиграл у словацкого "Ружомберока" со счётом 3:0, максимально приблизившись к групповому этапу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 41'
      Зец Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пюник 0:0 Целе

    Исход игры
    Пюник
    69.8% (88)
    Ничья
    17.5% (22)
    Целе
    12.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (61)
    Нет
    45.54% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Пюник
    26.2% (33)
    1:0 Пюник
    25.4% (32)
    1:1 Ничья
    15.9% (20)
    2:0 Пюник
    8.7% (11)
    1:2 Целе
    4.8% (6)
    0:1 Целе
    4% (5)
    0:2 Целе
    1.6% (2)
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