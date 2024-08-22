Отметим, что совсем недавно состав "Целе" пополнил россиянин Никита Иосифов, однако в заявке на квалификацию воспитанника "Локомотива" нет. В запасе у гостей сегодня всего пять игроков.

Агдон в центральном круге жестковато встретил Коутера, не сразу игрок "Целе" поднялся на ноги.

Эдмилсон с правого края штрафной исполняет острый прострел на дальнюю штангу, который не становится точным.

Агдон оказывается на газоне в единоборстве с защитником около штрафной, однако арбитр показывает, что была игра в мяч.

Зец получает желтую карточку за фол на фланге против Алемао.

После навеса Кочука со штрафного мяч отскочил к Агдону, тот пробил в створ, положив корпус, однако Розман снаряд уверенно ловит.

Коутер получил мяч на левом углу штрафной, подработал под левую и пробивает в ближний угол - Авакян отбивает снаряд.

Отубанджо на скорости врывается в штрафную соперника, однако путается в собственных ногах и позволяет защитнику перехватить мяч.

Удар Алемао из-за пределов штрафной накрывает один из защитников, мяч уходит на угловой.

После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, Вакуленко пробил головой с шести метров, но мяч прошел над перекладиной.

Отубанджо на дриблинге приближается к штрафной соперника, однако вновь не может обыграть соперника один в один.

Бухари с правого угла штрафной отмечается ударом в ближний угол, однако мяч проходит мимо створа.

Паузу на водопой организует главный арбитр, больше 30 градусов сегодня к вечеру в Ереване, а днем было до +37.

Возобновляется наш матч в Ереване, снова мяч чаще под контролем "Пюника", как было в последние минут 10.

Отубанджо вновь не лучшим образом обрабатывает мяч и втыкается в ногу Вуклишевичу, арбитр фиксирует фол.

24' Потихоньку смещается акцент игры на половину поля "Целе", но пока ударов по воротам гостей нет вообще.

23' Теперь Отубанджо сам исполнил прострел с левого фланга, однако Агдону принять мяч не удалось.

22' Отубанджо, который стал героем противостояния с "Ордабасы", не смог принять мяч после заброса Алемао, внимательно действует оборона "Целе".

21' Позиционная атака хозяев завершается подачей Алемао с правого фланга - мяч выбивают защитники "Целе".

19' "Пюник" переходит в атаку через заброс по левому флангу, удалось тем самым отыграть метров 50, но тут же мяч вернулся на свою половину поля.

18' В целом пока дебют встречи можно признать спокойным, пока чуть больше с мячом работают гости, но "Пюнику" надо на своем поле побеждать.

16' Агдон попытался зацепиться за мяч около чужой штрафной площади, однако снаряд в итоге достался вратарю гостей.

14' Позиционная атака словенского клуба завершается забросом в чужую штрафную, однако мяч на выходе забирает Авакян.

12' Попытались в прессинг хозяева поля, однако Розман и его одноклубники ошибок в игре ногами не допустили.