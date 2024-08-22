Стадион: Торсволлюр.
0'
0:1
14' ГолЭрвин Ли
22' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
38' Вторая желтая карточкаЙоэнсен Рене
45' Желтая карточкаИлитолва Миска
45' Желтая карточкаКлеттскард Палл
1:1
55' ПенальтиФредериксберг Арни
59' Желтая карточкаХанссон Халлюр
61' Желтая карточкаОдемарксбаккен Кристоффер
2:1
63' ГолХанссон Халлюр
67' Желтая карточкаЛайонс-Фостер Бруклин
75' Желтая карточкаМеллер Лиэм
87' Желтая карточкаEspen Haug II
2:2
90' ГолЭрвин Ли
90'+6
Ход матча
14'
0:1
22'
38'
45'
45'
55'
59'
60'
63'
75'
87'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
96
Mark
Jensen
14
Йоэнсен
Рене
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
23
Коку
Озан
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Йоэнсен РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Меллер ЛиэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Халлюр
|1
|1
|Фредериксберг Арни
|1 (1)
|1
|Клеттскард Палл
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|3
|1
|Планж Люк
|1
|0.33
|Хостикка Сантери
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|1
|1
|Клеттскард Палл
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Espen Haug II
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лингман Лукас
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Илитолва Миска
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Фуглафйордур 2:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Вестур - Клаксвик 0:4
Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1
ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1
Результаты матчей
Клаксвик
ХИК
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Клаксвик 2:2 ХИК
Исход игры
Клаксвик
35% (36)
Ничья
50.5% (52)
ХИК
14.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
36.63% (37)
Меньше
63.37% (64)
Обе команды забьют
Да
82.18% (83)
Нет
17.82% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (46)
2:1 Клаксвик
19.4% (20)
1:0 Клаксвик
11.7% (12)
1:2 ХИК
8.7% (9)
2:2 Ничья
3.9% (4)
0:1 ХИК
2.9% (3)
3:2 Клаксвик
1.9% (2)
0:2 ХИК
1.9% (2)
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