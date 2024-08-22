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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Клаксвик
2:2
Конец матча
ХИК
0'
0:1
14' Гол
Эрвин Ли
22' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
38' Вторая желтая карточка
Йоэнсен Рене
45' Желтая карточка
Илитолва Миска
45' Желтая карточка
Клеттскард Палл
1:1
55' Пенальти
Фредериксберг Арни
59' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
61' Желтая карточка
Одемарксбаккен Кристоффер
2:1
63' Гол
Ханссон Халлюр
67' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
75' Желтая карточка
Меллер Лиэм
87' Желтая карточка
Espen Haug II
2:2
90' Гол
Эрвин Ли
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Эрвин Ли
(Канеллопулос Гиоргос)
22'
Йоэнсен Рене
 
38'
Йоэнсен Рене
 
45'
 
Илитолва Миска
45'
Клеттскард Палл
 
46'
 
Палуметс Кевор
О'Шоунесси Даниэль
55'
Фредериксберг Арни
1:1
59'
Ханссон Халлюр
 
60'
 
Меллер Лиэм
Коку Озан
60'
 
Лайонс-Фостер Бруклин
Илитолва Миска
61'
Одемарксбаккен Кристоффер
 
63'
Ханссон Халлюр
(Клеттскард Палл)
2:1
67'
 
Лайонс-Фостер Бруклин
70'
 
Планж Люк
Канеллопулос Гиоргос
70'
Гибсон Джордж
Клеттскард Палл
 
75'
 
Меллер Лиэм
80'
 
Мерилуото Кай
Банде Хассане
82'
Петерсен Петур
Одемарксбаккен Кристоффер
 
82'
Миккельсен Мадс
Эджупи Альберт
 
87'
Espen Haug II
 
90'
2:2
Эрвин Ли

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 103
Клаксвик 35% (36)
X 50.5% (52)
ХИК 14.6% (15)
Все прогнозы
96
Mark
Jensen
14
Йоэнсен
Рене
4
Ямбере
Седрик
3
Бернтссон
Александер
17
Даниэльсен
Йоаннес
28
Эджупи
Альберт
10
Ханссон
Халлюр
2
Да
Силва
Патрик
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
25
Нейхейс
Теймен
3
Антцулас
Георгиос
45
Томас
Диого
5
О'Шоунесси
Даниэль
28
Илитолва
Миска
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
94
Эрвин
Ли
23
Коку
Озан
Клаксвик
3-4-3
ХИК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Халлюр 1 1
Фредериксберг Арни 1 (1) 1
Клеттскард Палл 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 3 1
Планж Люк 1 0.33
Хостикка Сантери 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Клеттскард Палл 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Espen Haug II 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Танака Атому 1 0
Эрвин Ли 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Илитолва Миска 1 0
Меллер Лиэм 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Фуглафйордур 2:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Вестур - Клаксвик 0:4
Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1
ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1

Результаты матчей

Клаксвик
ХИК

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Клеттскард Палл получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Илитолва Миска получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Йоэнсен Рене получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Йоэнсен Рене получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Клаксвик 35% (36)
    X 50.5% (52)
    ХИК 14.6% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Клаксвик 2:2 ХИК онлайн

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    Прогнозы на матч Клаксвик 2:2 ХИК

    Исход игры
    Клаксвик
    35% (36)
    Ничья
    50.5% (52)
    ХИК
    14.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.63% (37)
    Меньше
    63.37% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    82.18% (83)
    Нет
    17.82% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (46)
    2:1 Клаксвик
    19.4% (20)
    1:0 Клаксвик
    11.7% (12)
    1:2 ХИК
    8.7% (9)
    2:2 Ничья
    3.9% (4)
    0:1 ХИК
    2.9% (3)
    3:2 Клаксвик
    1.9% (2)
    0:2 ХИК
    1.9% (2)
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