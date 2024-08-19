Стадион: Партизан.
История личных встреч
Партизан
Гент
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|3 (1)
|0.75
|Хон Хён-Сок
|2
|0.5
|Гандельман Омри
|2
|0.5
|Кумс Свен
|1
|0.25
|Митрович Стефан
|1
|0.25
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.25
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.25
|Браун Арчи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Йокота Дайсуке
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1 Партизан - Железничар Панчево 2:0
Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2
Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4
Результаты матчей
Партизан
Гент
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Партизан
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Партизан - Гент
Исход игры
Партизан
33.3% (16)
Ничья
35.4% (17)
Гент
31.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (14)
1:2 Гент
20.8% (10)
2:1 Партизан
14.6% (7)
1:0 Партизан
12.5% (6)
0:1 Гент
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
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