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Стадион: .
Партизан
 
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Гент
Прогнозы 45
Партизан 33.3% (15)
X 33.3% (15)
Гент 33.3% (15)
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Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
Гент
3.70
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3.75
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3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Партизан
Гент

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:1
ЛК
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 3 (1) 0.75
Хон Хён-Сок 2 0.5
Гандельман Омри 2 0.5
Кумс Свен 1 0.25
Митрович Стефан 1 0.25
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.25
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.25
Браун Арчи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Фадига Ноа 0 0
Йокота Дайсуке 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Геркенс Питер 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Mathias Delorge 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1 Партизан - Железничар Панчево 2:0
Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2
Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4

Результаты матчей

Партизан
Гент

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Партизан
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Партизан - Гент от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 45
    Партизан 33.3% (15)
    X 33.3% (15)
    Гент 33.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Партизан
    Ничья
    Гент
    3.70
    Реклама, betcity.ru
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    Прогнозы на матч Партизан - Гент

    Исход игры
    Партизан
    33.3% (16)
    Ничья
    35.4% (17)
    Гент
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    1:2 Гент
    20.8% (10)
    2:1 Партизан
    14.6% (7)
    1:0 Партизан
    12.5% (6)
    0:1 Гент
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
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