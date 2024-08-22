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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Юргорден
1:0
Конец матча
Марибор
0'
21' Желтая карточка
Сикошек Грегор
39' Желтая карточка
Иличич Йосип
45' Желтая карточка
Репас Ян
1:0
69' Гол
Нгуэн Токмак
89' Красная карточка
Шоштарич-Карич Свен
90'+7

Ход матча

21'
 
Сикошек Грегор
39'
 
Иличич Йосип
45'
 
Репас Ян
56'
Викхейм Густав
Фаллениус Оскар
 
69'
Нгуэн Токмак
(Хуммет Денис)
1:0
73'
 
Якупович Арнел
Баришич Макс
73'
Стенссон Даниэль
Нгуэн Токмак
 
81'
 
Бурле Редван
Бозик Марко
81'
 
Мбина Патрик
Etienne Beugre
89'
 
Шоштарич-Карич Свен
90'
Радетинац Харис
Гулликсен Тобиас
 
90'
 
Мбондо Брэдли
Иличич Йосип
90'
 
Врховец Блаж
Репас Жига

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 101
Юргорден 63.4% (64)
X 21.8% (22)
Марибор 14.9% (15)
Все прогнозы
35
Ринне
Якоб
17
Теркильдсен
Петер
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
15
Фаллениус
Оскар
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
12
Сикошек
Грегор
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
13
Etienne
Beugre
Юргорден
4-2-3-1
Марибор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 3 0.6
Викхейм Густав 2 0.4
Нгуэн Токмак 1 0.2
Сабович Бесард 1 0.2
Штоль Адам 1 0.2
Фаллениус Оскар 0 0
Даниэльссон Маркус 0 0
Тенхо Миро 0 0
Keita Kosugi 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 2 0.4
Якупович Арнел 2 0.4
Репас Ян 1 0.2
Судани Эль-Арби 1 0.2
Милец Мартин 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Репас Жига 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Ларссон Якоб 0 1
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Тенхо Миро 1 0
Штоль Адам 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иличич Йосип 2 0
Сирвис Пиюс 2 0
Шоштарич-Карич Свен 0 1
Ante Simundza 0 1
Милец Мартин 1 0
Баришич Макс 1 0
Врховец Блаж 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Репас Ян 1 0
Репас Жига 1 0
Бурле Редван 1 0
Karol Borys 1 0
Etienne Beugre 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Марибор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Марибор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1
Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Радомлье - Марибор 1:1 Войводина Нови Сад - Марибор 1:0 Марибор - Мура 2:1 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1
Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1

Результаты матчей

Юргорден
Марибор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Репас Ян получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 101
    Юргорден 63.4% (64)
    X 21.8% (22)
    Марибор 14.9% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Юргорден 1:0 Марибор онлайн

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    Прогнозы на матч Юргорден 1:0 Марибор

    Исход игры
    Юргорден
    63.4% (64)
    Ничья
    21.8% (22)
    Марибор
    14.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.44% (57)
    Меньше
    43.56% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    77.23% (78)
    Нет
    22.77% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Юргорден
    37.6% (38)
    1:1 Ничья
    20.8% (21)
    1:0 Юргорден
    15.8% (16)
    1:2 Марибор
    13.9% (14)
    2:0 Юргорден
    5.9% (6)
    3:1 Юргорден
    4% (4)
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