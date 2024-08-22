Стадион: Теле2 Арена.
0'
21' Желтая карточкаСикошек Грегор
39' Желтая карточкаИличич Йосип
45' Желтая карточкаРепас Ян
1:0
69' ГолНгуэн Токмак
89' Красная карточкаШоштарич-Карич Свен
90'+7
Ход матча
21'
39'
45'
69'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
35
Ринне
Якоб
27
Keita
Kosugi
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
-
19 Берг ВикторЗащитник
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Max Croon
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Придгар СамоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
11 Бурле РедванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Мбина ПатрикНападающий
-
21 Karol Borys
-
16 Niko Grlic
-
-
Главный тренер: Дамьян Ослай
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|3
|0.6
|Викхейм Густав
|2
|0.4
|Нгуэн Токмак
|1
|0.2
|Сабович Бесард
|1
|0.2
|Штоль Адам
|1
|0.2
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Даниэльссон Маркус
|0
|0
|Тенхо Миро
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|2
|0.4
|Якупович Арнел
|2
|0.4
|Репас Ян
|1
|0.2
|Судани Эль-Арби
|1
|0.2
|Милец Мартин
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Репас Жига
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|2
|0
|Ларссон Якоб
|0
|1
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иличич Йосип
|2
|0
|Сирвис Пиюс
|2
|0
|Шоштарич-Карич Свен
|0
|1
|Ante Simundza
|0
|1
|Милец Мартин
|1
|0
|Баришич Макс
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Репас Ян
|1
|0
|Репас Жига
|1
|0
|Бурле Редван
|1
|0
|Karol Borys
|1
|0
|Etienne Beugre
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Марибор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Марибор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1
Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Радомлье - Марибор 1:1 Войводина Нови Сад - Марибор 1:0 Марибор - Мура 2:1 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1
Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1
Результаты матчей
Юргорден
Марибор
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Марибор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
23
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Юргорден 1:0 Марибор
Исход игры
Юргорден
63.4% (64)
Ничья
21.8% (22)
Марибор
14.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
56.44% (57)
Меньше
43.56% (44)
Обе команды забьют
Да
77.23% (78)
Нет
22.77% (23)
Популярный счёт
2:1 Юргорден
37.6% (38)
1:1 Ничья
20.8% (21)
1:0 Юргорден
15.8% (16)
1:2 Марибор
13.9% (14)
2:0 Юргорден
5.9% (6)
3:1 Юргорден
4% (4)
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