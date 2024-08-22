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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Висла Краков
1:6
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
8' Гол
Минда Алан
0:2
11' Гол
Сомерс Тибо
0:3
37' Гол
Christiaan Ravych
40' Желтая карточка
Денкей Кевин
43' Желтая карточка
Родадо Анхель
44' Желтая карточка
Ярох Бартош
0:4
47' Гол
Денкей Кевин
0:5
55' Гол
Abdoul Ouattara
74' Желтая карточка
Агьекум Лоуренс
0:6
82' Гол
Олайгбе Казим
1:6
84' Гол
Родадо Анхель
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Минда Алан
11'
0:2
Сомерс Тибо
(Денкей Кевин)
37'
0:3
Christiaan Ravych
40'
 
Денкей Кевин
43'
Родадо Анхель
 
44'
Ярох Бартош
 
46'
 
Abdoul Ouattara
Сомерс Тибо
46'
Баэна Анхель
Piotr Starzynski
 
47'
0:4
Денкей Кевин
55'
0:5
Abdoul Ouattara
(Минда Алан)
61'
 
Alonzo Engwanda
Эрик Дос Сантос
61'
 
Виейра Фелипе
Брунинью Филипе
61'
Kuba Wisniewski
Ярох Бартош
 
61'
Patryk Gogol
Киш Тамаш
 
71'
Karol Dziedzic
Дуарте Фредерику
 
71'
Альфаро Хесус
Olivier Sukiennicki
 
71'
 
Олайгбе Казим
Минда Алан
74'
 
Агьекум Лоуренс
78'
 
Попович Борис
Мьянге Сенна
82'
0:6
Олайгбе Казим
84'
Родадо Анхель
(Баэна Анхель)
1:6

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 15
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 101
Висла Краков 29.7% (30)
X 35.6% (36)
Серкль Брюгге 34.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Брода
Камиль
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
97
Wiktor
Biedrzycki
4
Rafal
Mikulec
8
Marc
Carbo
10
Дуарте
Фредерику
22
Piotr
Starzynski
19
Olivier
Sukiennicki
13
Киш
Тамаш
9
Родадо
Анхель
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
66
Christiaan
Ravych
18
Мьянге
Сенна
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
8
Эрик
Дос
Сантос
34
Сомерс
Тибо
30
Брунинью
Филипе
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
Висла Краков
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 3 (1) 1
Урига Алан 1 0.33
Piotr Starzynski 1 0.33
Баэна Анхель 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 1 1
Минда Алан 1 1
Брунинью Филипе 1 1
Сомерс Тибо 1 1
Олайгбе Казим 1 1
Christiaan Ravych 1 1

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярох Бартош 2 0
Родадо Анхель 1 0
Marc Carbo 1 0
Киакос Яннис 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денкей Кевин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Висла Краков
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Висла Краков - Рух Хожув 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1
Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3

Результаты матчей

Висла Краков
Серкль Брюгге

Точный счет

1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Висла Краков
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
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    Прогнозы 101
    Висла Краков 29.7% (30)
    X 35.6% (36)
    Серкль Брюгге 34.7% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Висла Краков 1:6 Серкль Брюгге

    Исход игры
    Висла Краков
    29.7% (30)
    Ничья
    35.6% (36)
    Серкль Брюгге
    34.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (46)
    Меньше
    54.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    79.21% (80)
    Нет
    20.79% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.7% (34)
    1:2 Серкль Брюгге
    23.8% (24)
    2:1 Висла Краков
    16.8% (17)
    1:0 Висла Краков
    7.9% (8)
    0:1 Серкль Брюгге
    7.9% (8)
    2:0 Висла Краков
    4% (4)
    1:3 Серкль Брюгге
    3% (3)
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