Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана.
1:6
Конец матча
0'
0:1
8' ГолМинда Алан
0:2
11' ГолСомерс Тибо
0:3
37' ГолChristiaan Ravych
40' Желтая карточкаДенкей Кевин
43' Желтая карточкаРодадо Анхель
44' Желтая карточкаЯрох Бартош
0:4
47' ГолДенкей Кевин
0:5
55' ГолAbdoul Ouattara
74' Желтая карточкаАгьекум Лоуренс
0:6
82' ГолОлайгбе Казим
1:6
84' ГолРодадо Анхель
90'+5
Ход матча
8'
0:1
11'
0:2
37'
40'
43'
44'
47'
0:4
55'
0:5
74'
82'
0:6
84'
1:6
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 15
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
25
Ярох
Бартош
13
Киш
Тамаш
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Киш ТамашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
-
-
21 Patryk Gogol
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родадо Анхель
|3 (1)
|1
|Урига Алан
|1
|0.33
|Piotr Starzynski
|1
|0.33
|Баэна Анхель
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|1
|1
|Минда Алан
|1
|1
|Брунинью Филипе
|1
|1
|Сомерс Тибо
|1
|1
|Олайгбе Казим
|1
|1
|Christiaan Ravych
|1
|1
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярох Бартош
|2
|0
|Родадо Анхель
|1
|0
|Marc Carbo
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денкей Кевин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Висла Краков
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Висла Краков - Рух Хожув 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1
Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3
Результаты матчей
Висла Краков
Серкль Брюгге
Точный счет
1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Висла Краков
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Висла Краков 1:6 Серкль Брюгге
Исход игры
Висла Краков
29.7% (30)
Ничья
35.6% (36)
Серкль Брюгге
34.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (46)
Меньше
54.46% (55)
Обе команды забьют
Да
79.21% (80)
Нет
20.79% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (34)
1:2 Серкль Брюгге
23.8% (24)
2:1 Висла Краков
16.8% (17)
1:0 Висла Краков
7.9% (8)
0:1 Серкль Брюгге
7.9% (8)
2:0 Висла Краков
4% (4)
1:3 Серкль Брюгге
3% (3)
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