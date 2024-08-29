Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
0'
16' Желтая карточкаБарсия Серхио
26' Желтая карточкаКрамер Блаж
36' Желтая карточкаБроха Рон
45' Желтая карточкаКапустка Бартош
49' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
57' Желтая карточкаАйзерай Аламир
63' Желтая карточкаМанай Арб
73' Желтая карточкаВшолек Павел
77' Вторая желтая карточкаБроха Рон
87' Желтая карточкаКапюади Стив
0:1
90' ГолПекхарт Томаш
90'+6
Ход матча
16'
26'
36'
45'
49'
57'
63'
70'
73'
77'
87'
90'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
26
Овука
Рэдди
36
Ilir
Mustafa
25
Туша
Ветон
13
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Овука РэддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Ilir MustafaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
-
17 _Ibrahim S.
-
-
47 Dienit Isufi
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
История личных встреч
Дрита
Легия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броха Рон
|1
|0.17
|Albert Dabiqaj
|1
|0.17
|Манай Арб
|1
|0.17
|Туша Ветон
|1
|0.17
|Kastriot Selmani
|1
|0.17
|Красничи Бесник
|1 (1)
|0.17
|Зульфийи Ильяса
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|4
|0.67
|Крамер Блаж
|2
|0.33
|Пекхарт Томаш
|2
|0.33
|Морисита Рёя
|1
|0.17
|Капустка Бартош
|1
|0.17
|Енджейчик Артур
|1
|0.17
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.17
|Панков Радован
|1
|0.17
|Лима Лукас II
|1
|0.17
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.17
|Барсия Серхио
|1
|0.17
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Вшолек Павел
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
|Wojciech Urbanski
|0
|0
Карточки
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Броха Рон
|3
|1
|Albert Dabiqaj
|3
|0
|Манай Арб
|3
|0
|Красничи Бесник
|1
|1
|Hasan Gomda
|1
|1
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Айзерай Аламир
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Ilir Mustafa
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Барсия Серхио
|1
|0
Результаты матчей
Дрита
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Дрита
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Дрита
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Дрита
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Дрита 2:0 Дрита - Ауда 3:1 Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0
Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1
Результаты матчей
Дрита
Легия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дрита
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
32
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дрита 0:1 Легия
Исход игры
Дрита
4.5% (5)
Ничья
18.2% (20)
Легия
77.3% (85)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
1:2 Легия
41.8% (46)
0:1 Легия
25.5% (28)
1:1 Ничья
17.3% (19)
0:2 Легия
6.4% (7)
1:0 Дрита
2.7% (3)
1:3 Легия
1.8% (2)
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