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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Дрита
0:1
Конец матча
Легия
0'
16' Желтая карточка
Барсия Серхио
26' Желтая карточка
Крамер Блаж
36' Желтая карточка
Броха Рон
45' Желтая карточка
Капустка Бартош
49' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
57' Желтая карточка
Айзерай Аламир
63' Желтая карточка
Манай Арб
73' Желтая карточка
Вшолек Павел
77' Вторая желтая карточка
Броха Рон
87' Желтая карточка
Капюади Стив
0:1
90' Гол
Пекхарт Томаш
90'+6

Ход матча

16'
 
Барсия Серхио
26'
 
Крамер Блаж
36'
Броха Рон
 
45'
 
Капустка Бартош
46'
Красники Блерим
Туша Ветон
 
46'
 
Капюади Стив
Барсия Серхио
46'
Айзерай Аламир
Фрессанж Александр
 
49'
 
Гонсалвеш Клод
57'
Айзерай Аламир
 
63'
Манай Арб
 
63'
 
Морисита Рёя
Капустка Бартош
63'
 
Гуаль Марк
Альфарела Мигуэль
65'
Kastriot Selmani
Зульфийи Ильяса
 
69'
 
Пекхарт Томаш
Крамер Блаж
70'
_Ibrahim S.
Манай Арб
 
73'
 
Вшолек Павел
77'
Броха Рон
 
84'
 
Челхака Юрген
Гонсалвеш Клод
87'
 
Капюади Стив
90'
0:1
Пекхарт Томаш

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 110
Дрита 4.5% (5)
X 18.2% (20)
Легия 77.3% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малеку
Фатон
2
Красничи
Бесник
15
Бейтулаи
Эгзон
5
Меса
Хуан
26
Овука
Рэдди
20
Зульфийи
Ильяса
4
Броха
Рон
36
Ilir
Mustafa
29
Фрессанж
Александр
9
Манай
Арб
25
Туша
Ветон
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
42
Барсия
Серхио
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
17
Альфарела
Мигуэль
9
Крамер
Блаж
Дрита
4-3-3
Легия
3-5-2

История личных встреч

Дрита
Легия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броха Рон 1 0.17
Albert Dabiqaj 1 0.17
Манай Арб 1 0.17
Туша Ветон 1 0.17
Kastriot Selmani 1 0.17
Красничи Бесник 1 (1) 0.17
Зульфийи Ильяса 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 4 0.67
Крамер Блаж 2 0.33
Пекхарт Томаш 2 0.33
Морисита Рёя 1 0.17
Капустка Бартош 1 0.17
Енджейчик Артур 1 0.17
Гонсалвеш Клод 1 0.17
Панков Радован 1 0.17
Лима Лукас II 1 0.17
Нсаме Жан-Пьер 1 0.17
Барсия Серхио 1 0.17
Щепаняк Матеуш 0 0
Вшолек Павел 0 0
Винагре Рубен 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Капюади Стив 0 0
Wojciech Urbanski 0 0

Карточки

Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Броха Рон 3 1
Albert Dabiqaj 3 0
Манай Арб 3 0
Красничи Бесник 1 1
Hasan Gomda 1 1
Бейтулаи Эгзон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Айзерай Аламир 1 0
Красники Блерим 1 0
Туша Ветон 1 0
Овука Рэдди 1 0
Ilir Mustafa 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 2 0
Капустка Бартош 2 0
Капюади Стив 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Вшолек Павел 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Винагре Рубен 1 0
Крамер Блаж 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Барсия Серхио 1 0

Результаты матчей

Дрита
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Дрита
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Дрита
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
2
33%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Дрита
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Дрита 2:0 Дрита - Ауда 3:1 Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0
Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1

Результаты матчей

Дрита
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дрита
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Капустка Бартош получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Броха Рон получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Барсия Серхио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дрита 4.5% (5)
    X 18.2% (20)
    Легия 77.3% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дрита 0:1 Легия

    Исход игры
    Дрита
    4.5% (5)
    Ничья
    18.2% (20)
    Легия
    77.3% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Легия
    41.8% (46)
    0:1 Легия
    25.5% (28)
    1:1 Ничья
    17.3% (19)
    0:2 Легия
    6.4% (7)
    1:0 Дрита
    2.7% (3)
    1:3 Легия
    1.8% (2)
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