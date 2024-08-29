Стадион: Papara Park.
1:1
Итог после пенальти
4
5
0'
0:1
31' ГолШмидт Исаак
1:1
52' ГолДестан Энис
65' Желтая карточкаГёртлер Лукас
83' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
89' Желтая карточкаНоа Янник
109' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
4 5
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
5:5
5:6
Ход матча
31'
0:1
52'
1:1
65'
76'
83'
89'
109'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
5:5
121'
5:6
Пен
4:5
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
11
Туфан
Озан
15
Савич
Стефан
35
Йокушлу
Окай
99
Оршич
Мислав
94
Дестан
Энис
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Туфан ОзанЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Трабзонспор
Санкт-Галлен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестан Энис
|1
|0.5
|Баришич Борна
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|2
|0.33
|Тома Бастьен
|2
|0.33
|Жеббель Виллем
|2 (1)
|0.33
|Стеванович Михайло
|1
|0.17
|Шмидт Исаак
|1
|0.17
|Сиссе Мустафа
|1
|0.17
|Фалльци Альберт
|1
|0.17
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Витциг Кристиан
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Ноа Янник
|2
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
51
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Трабзонспор 1:1 Санкт-Галлен
Исход игры
Трабзонспор
92.8% (103)
Ничья
4.5% (5)
Санкт-Галлен
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:1 Трабзонспор
39.6% (44)
2:0 Трабзонспор
24.3% (27)
1:0 Трабзонспор
22.5% (25)
1:1 Ничья
3.6% (4)
3:1 Трабзонспор
2.7% (3)
3:2 Трабзонспор
1.8% (2)
1:2 Санкт-Галлен
1.8% (2)
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