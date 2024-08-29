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Стадион: .
Трабзонспор
1:1
Итог после пенальти
4
5
Санкт-Галлен

Ход матча

31'
0:1
Шмидт Исаак
(Аколо Чадрак)
46'
Мальейру Педро
Туфан Озан
 
46'
 
Милошевич Йован
Аколо Чадрак
46'
Cihan Canak
Барди Энис
 
52'
Дестан Энис
(Баришич Борна)
1:1
61'
 
Фабер Конрад
Шмидт Исаак
61'
 
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
65'
 
Гёртлер Лукас
73'
 
Сиссе Мустафа
Жеббель Виллем
76'
Дрэгуш Денис
Дестан Энис
 
76'
Трезеге
Оршич Мислав
 
83'
 
Ати-Зиги Лоуренс
85'
 
Ноа Янник
Окороджи Чима
89'
 
Ноа Янник
90'
Ландстрем Джон
Йокушлу Окай
 
91'
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
Вишча Эдин
 
91'
 
Диаби Абдулай
Стеванович Михайло
109'
 
Амброзиус Стефан
121'
Денсвил Стефано
2:1
121'
2:2
Милошевич Йован
121'
Трезеге
3:2
121'
3:3
Фалльци Альберт
121'
Баришич Борна
4:3
121'
4:4
Сиссе Мустафа
121'
Дрэгуш Денис
5:4
121'
5:5
Тома Бастьен
121'
Савич Стефан
5:5
121'
5:6
Амброзиус Стефан
Пен
4:5

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 111
Трабзонспор 92.8% (103)
X 4.5% (5)
Санкт-Галлен 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
11
Туфан
Озан
15
Савич
Стефан
24
Денсвил
Стефано
3
Баришич
Борна
35
Йокушлу
Окай
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
99
Оршич
Мислав
94
Дестан
Энис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
5
Амброзиус
Стефан
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Трабзонспор
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Трабзонспор
Санкт-Галлен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестан Энис 1 0.5
Баришич Борна 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 2 0.33
Тома Бастьен 2 0.33
Жеббель Виллем 2 (1) 0.33
Стеванович Михайло 1 0.17
Шмидт Исаак 1 0.17
Сиссе Мустафа 1 0.17
Фалльци Альберт 1 0.17
Кинтилья Хорди 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Витциг Кристиан 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йокушлу Окай 1 0
Баришич Борна 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 3 0
Кинтилья Хорди 2 0
Станич Йозо 2 0
Ноа Янник 2 0
Окороджи Чима 1 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Амброзиус Стефан 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Трезеге реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Милошевич Йован реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Денсвил Стефано реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 109'
    Амброзиус Стефан получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Аколо Чадрак сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Шмидт Исаак бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Papara Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Трабзонспор 92.8% (103)
    X 4.5% (5)
    Санкт-Галлен 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Трабзонспор 1:1 Санкт-Галлен

    Исход игры
    Трабзонспор
    92.8% (103)
    Ничья
    4.5% (5)
    Санкт-Галлен
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Трабзонспор
    39.6% (44)
    2:0 Трабзонспор
    24.3% (27)
    1:0 Трабзонспор
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    3:1 Трабзонспор
    2.7% (3)
    3:2 Трабзонспор
    1.8% (2)
    1:2 Санкт-Галлен
    1.8% (2)
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