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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Конец матча
Ланс
0'
10' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
0:0
15' Не забитый пенальти
Сотока Флориан
19' Желтая карточка
Тете
53' Желтая карточка
Гради Жонатан
1:0
62' Гол
Пельистри Факундо
2:0
85' Гол
Тете
90' Желтая карточка
Айдара Массадио
90'+7

Ход матча

10'
 
Франковски Пшемыслав
15'
0:0
Сотока Флориан
19'
Тете
 
53'
 
Гради Жонатан
61'
Вагианнидис Георгиос
Котсирас Яннис
 
61'
Мансини Даниэль
Бакасетас Тасос
 
61'
Максимович Неманья
Гнезда-Черин Адам
 
62'
Пельистри Факундо
(Иоаннидис Фотис)
1:0
66'
 
Фюльжени Анжело
Коста Давид
67'
 
Ласкари Реми Лебо
Саид Уэсли
71'
 
Чавес Джоаннер
Мачадо Дейвер
71'
 
Айдара Массадио
Сарр Маланг
79'
Шенквельд Барт
Ингасон Сверрир
 
82'
Джуричич Филип
Пельистри Факундо
 
85'
Тете
(Мансини Даниэль)
2:0
87'
 
Нзола М'Бала
Гради Жонатан
90'
 
Айдара Массадио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 112
Панатинаикос 30.4% (34)
X 49.1% (55)
Ланс 20.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
15
Ингасон
Сверрир
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
10
Тете
11
Бакасетас
Тасос
28
Пельистри
Факундо
7
Иоаннидис
Фотис
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
20
Сарр
Маланг
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
Панатинаикос
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Панатинаикос
Ланс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 1 0.5
Пельистри Факундо 1 0.5
Тете 1 0.5
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.5
Франковски Пшемыслав 1 0.5
Сотока Флориан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тете 2 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 1 1
Франковски Пшемыслав 2 0
Айдара Массадио 1 0
Гради Жонатан 1 0
Дансо Кевин 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Астерас 0:1 Аякс - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Аякс 0:1 Ботев Пловдив - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1
Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0
Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Ланс

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Тете получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Сотока Флориан пробил пенальти, но не смог забить!
    • 10'
      Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Панатинаикос 30.4% (34)
    X 49.1% (55)
    Ланс 20.5% (23)
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    Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 2:0 Ланс

    Исход игры
    Панатинаикос
    30.4% (34)
    Ничья
    49.1% (55)
    Ланс
    20.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.4% (52)
    2:1 Панатинаикос
    19.6% (22)
    1:2 Ланс
    8.9% (10)
    1:0 Панатинаикос
    8% (9)
    0:1 Ланс
    5.4% (6)
    2:0 Панатинаикос
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:2 Ланс
    1.8% (2)
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