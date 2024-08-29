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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Целе
4:1
Второй тайм: 90+'
Пюник
0'
11' Красная карточка
Джеймс
13' Желтая карточка
Неманич Клемен
1:0
22' Гол
Неманич Клемен
23' Желтая карточка
Квесич Марио
2:0
42' Пенальти
Бобичанец Лука
50' Вторая желтая карточка
Квесич Марио
2:1
63' Пенальти
Кочук Евгений
3:1
74' Гол
Кучис Армандас
4:1
85' Гол
Кучис Армандас
90' Желтая карточка

Ход матча

11'
 
Джеймс
13'
Неманич Клемен
 
22'
Неманич Клемен
1:0
23'
Квесич Марио
 
42'
Бобичанец Лука
2:0
50'
Квесич Марио
 
57'
Пишек Йошт
Фильо Эдмилсон
 
63'
2:1
Кочук Евгений
71'
Кучис Армандас
Матко Алёша
 
74'
Кучис Армандас
3:1
79'
 
Удо Соломон
Кочук Евгений
79'
 
Дебле Серж
Давидян Давид
79'
 
Браво Хуан II
Майя Мартим
80'
 
Паредеш Жоау
Отубанджо Юсуф
85'
Кучис Армандас
(Бобичанец Лука)
4:1
90'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 13 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 123
Целе 44.7% (55)
X 35.8% (44)
Пюник 19.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Пюник
3.55
8.78
5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Розман
Матьяж
2
Ньето
Хуан
3
Вуклишевич
Дамьян
81
Неманич
Клемен
23
Карничник
Жан
10
Коутер
Нино
4
Дулка
Марко
8
Бобичанец
Лука
16
Квесич
Марио
30
Фильо
Эдмилсон
7
Матко
Алёша
16
Авакян
Хенри
97
Давидян
Давид
95
Братков
Антон
79
Вакуленко
Сергей
6
Жуниньо
II
22
Алемао
29
Кочук
Евгений
66
Майя
Мартим
14
Отубанджо
Юсуф
21
Агдон
5
Джеймс
Целе
4-3-3
Пюник
4-3-3

История личных встреч

Целе
Пюник

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кучис Армандас 2 1
Бобичанец Лука 1 (1) 0.5
Неманич Клемен 1 0.5
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубанджо Юсуф 2 0.33
Коваленко Михаил Вадимович 2 0.33
Виллела Лукас 1 (1) 0.17
Дебле Серж 1 0.17
Бухари Сани 1 0.17
Кочук Евгений 1 (1) 0.17
Джеймс 0 0
Агдон 0 0
Давидян Давид 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квесич Марио 1 1
Зец Давид 1 0
Неманич Клемен 1 0
Пишек Йошт 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс 1 1
Вакуленко Сергей 1 1
Отубанджо Юсуф 2 0
Майя Мартим 2 0
Григорян Артак 1 0
Братков Антон 1 0
Дебле Серж 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Алемао 1 0
Давидян Давид 1 0
Виллела Лукас 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1
Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0
Пюник
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пюник - Целе 1:0 Пюник - Алашкерт 0:2 Пюник - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Пюник 0:1
Пюник - Урарту 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1

Результаты матчей

Целе
Пюник

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Целе
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    В быструю атаку выбрались футболисты "Пюника", в ходе которой Алемао получил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр, вот только эта передача пришла точно в руки Розману.
  • 87'
    VAR в очередной раз включился в работу и проверил положение Кучиса во время передачи Бобичанеца. Видеоассистенты согласились с изначальным решением арбитра и засчитали гол «Целе».
  • 2 гола - дубль!
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:1!!! КУЧИС! ДУБЛЬ! Бобичанец из глубины выполнил шикарный заброс за спину защитникам в правую часть штрафной на Кучиса, который открылся на грани офсайда и уверенно переиграл Авакяна, ударом с близкого расстояния!
  • 83'
    Бобичанец со стандарта с правого фланга выполнил навес в центр штрафной гостей. Защитники «Пюника» в этом моменте сыграли надёжно и вынесли мяч от владений Авакяна.
  • Фол, нарушение
    81'
    Бобичанец успел прокинуть игровой снаряд себе на ход, и против него нарушил правила Дебле. Очень умело проводят этот отрезок матча словенцы, много времени проводя на чужой половине поля. 
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Пюника". Ушли с поля Давидян, Кочук, Майя и Отубанджо, а появились Удо, Дебле, Браво и Паредеш.
  • 77'
    Алемао по правому краю тащил мяч к штрафной соперника и упал на газон в борьбе с двумя футболистами «Целе». Рефери проигнорировал это падение и свисток давать не стал.
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! КУЧИС! Майя потерял игровой снаряд на своей половине поля, после чего Кучис протащил мяч вперёд и от радиуса штрафной идеально пробил в левый нижний угол! Без шансов для Авакяна в этом моменте!
  • Фол, нарушение
    74'
    Хуан Ньето по правому флангу на высокой скорости пытался прорваться вперёд, но его с помощью нарушения остановил Кочук. Право на перспективный стандарт получают словенцы.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Целе". Вместо Матко на поле появился Кучис. 
  • 72'
    В редкую атаку во втором тайме выбрались футболисты словенского коллектива. Неманич с левого фланга выполнил сильный навес к дальней штанге, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел.
  • Угловой
    71'
    Угловой на правом фланге заработали словенцы. Бобичанец выполнил кросс к ближней штанге, и эту передачу спокойно перехватил Алемао. Не лучшим образом исполнили стандарт хозяева.
  • Опасный момент
    70'
    МОМЕНТ! Угловой на левом фланге заработали футболисты «Пюника». Алемао навесил к дальнему краю вратарской, откуда в ближний угол пробил Отубанджо, но Розман с этой попыткой сумел справиться!
  • 69'
    Удивительно, как изменилась игра словенцев после перерыва. Подопечные Альберта Риеры, такое ощущение, решили в перерыве, что путёвка в групповой этап Лиги Конференций уже заработана.
  • 67'
    Агдон получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника, сместился к лицевой и прострелил в центр, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось.
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    • 66'
      Теперь, конечно, психологическое преимущество на стороне гостей. Удалось футболистам армянского коллектива сократить разницу в счёте, что переводит эту игру в дополнительное время.
    • Пенальти
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КОЧУК! Уверенно в правый угол пробил футболист "Пюника". Голкипер направление не угадал и отправился в другую сторону!
    • Пенальти!
      63'
      Пенальти в ворота "Целе"! После навеса с левого фланга Майя пытался пробить головой, но игровой снаряд угодил в руку Вуклишевичу. Арбитр посмотрел повтор и указал на "точку". 
    • Угловой
      61'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Пюника". После навеса Майя мяч заметался по вратарской хозяев, однако акцентированного удара по воротам Розмана так и не последовало. 
    • Офсайд
      59'
      Агдон зацепился за мяч перед штрафной соперника и отдал классный пас на Отубанджо, который из хорошей позиции по воротам не сумел. Плюсом, в положение вне игры забрался форвард "Пюника". 
    • Замена
      58'
      Замена в составе "Целе". Вместо Эдмилсона на поле появился Пишек. 
    • 57'
      Матко после длинного заброса пытался левее центра ворвался в штрафную гостей, вот только против него уверенно сыграл Вакуленко, сумевший чисто перехватить игровой снаряд. 
    • 56'
      Теперь, конечно, немного попроще будет играть армянским футболистам. В формате 10 на 10 игра пойдёт гораздо веселее, в которой гости могут получить свои шансы в атаке. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Давидян пытался выбраться со своей половины поля по правому флангу, но его движение с помощью фола остановил Неманич. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал.
    • 53'
      Стандарт на правом фланге заработали футболисты «Пюника». Жуниньо выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, но с этой передачей хозяева спокойно справились.
    • 52'
      Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Эдмилсон по центру прорвался вперёд и отдал пас в правую часть штрафной, однако футболиста "Целе" успел опередить Авакян. 
    • Красная карточка
      51'
      Оказался я прав в своём предположении. Чокирка посмотрел повтор момента и снова подозвал к себе Квесича, на этот раз показав ему прямую красную карточку. 
    • Видеоповтор
      50'
      А вот это очень интересно. Подозвали видеоассистенты Чокирку к монитору, дабы он пересмотрел момент с нарушением Квесича. Возможно, рефери изменит своё решение на прямую красную. 
    • Жёлтая и сразу красная
      49'
      Удаление в составе "Целе"! Квесич получает вторую жёлтую карточку и отправляется отдыхать. Неаккуратно сыграл игрок словенского клуба в центре поля и грубо влетел в Кочука. 
    • Угловой
      48'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Пюника". Жуниньо выполнил кросс к дальнему углу вратарской, откуда по воротам пробил Отубанджо, однако эту попытку заблокировал Вуклишевич. 
    • 47'
      Очень сложной для "Пюника" выдалась первая половина матча. Раннее удаление Джеймса, бесспорно, нарушила планы Егише Меликяна. Посмотрим, с каким настроем после перерыва вышли гости. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Целе" - "Пюник" 2-0. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Продолжают атаковать словенцы. Защитники "Пюника" панически выбили мяч к правому углу вратарской, откуда в ближний угол пробил Эдмилсон, но снаряд угодил в сетку с внешней стороны ворот!
    • Опасный момент
      45'
      КАКОЙ ШАНС! Эдмилсон получил мяч в правой части штрафной и выполнил скидку на Коутера, который с 12 метров плотно пробил в дальний угол. Авакян парировал тяжелейший выстрел!
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к первому тайму компенсировал Чокирка. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Отубанджо по левому флангу пытался прорваться вперёд, но сразу три футболиста словенского коллектива его остановили, а затем игровой снаряд попал в руку игроку "Пюника". 
    • Фол, нарушение
      43'
      Давидян по правому флангу пытался начать быструю атаку своей команды, но его недозволенным приёмом уложил на газон Карничник. Австрийский рефери обошёлся без карточки в этом моменте. 
    • Пенальти
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! БОБИЧАНЕЦ! Плотно в левый угол пробил футболист "Целе" с одиннадцатиметровой отметки. Авакян угадал направление удара, но спасти свою команду не сумел!
    • Пенальти!
      41'
      Пенальти в ворота "Пюника"! Чокирка сходил к монитору и увидел попадание в руку. Прекрасную возможность получают словенцы в концовке тайма, дабы увеличить своё преимущество!
    • Видеоповтор
      41'
      VAR включается в работу и приглашает главного арбитра к монитору. Есть такое ощущение, что Чокирка сейчас укажет на "точку". Всё-таки рука Майя находилась не в естественном положении!
    • Судья
      40'
      СПОРНО! Карничник с левого фланга сместился к углу штрафной и пробил по воротам. Игровой снаряд полетел очень сильно и угодил в руку Майя. Арбитр никак на этот эпизод не отреагировал!
    • 39'
      Очень важно футболистам "Пюника" удержать такой результат до перерыва. Пропущенный гол в в концовке первого тайма может очень негативно повлиять на психологию подопечных Егише Меликяна. 
    • Опасный момент
      38'
      МОМЕНТИЩЕ! Коутер из глубины отдал пас к правому углу вратарской на Матко, который плотно пробил в ближний угол, но переиграть Авакяна у него не получилось!
    • 37'
      Потеряли мяч на чужой половине поля хозяева, и Давидян пытался начать быструю атаку своей команды разрезающей передачей, но эта попытка получилась крайне неточной. 
    • 35'
      Неудачно выбили мяч из своей штрафной футболисты "Целе", после чего с подбора в створ стрельнул Алемао. Слабой получилась эта попытка, поэтому Розман без проблем снаряд зафиксировал. 
    • 34'
      Дулка из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной гостей, Хуан Ньето головой сделал скидку в центр, вот только эта передача получилась неточной, и снаряд прилетел в руки голкиперу. 
    • 33'
      Очень эмоционально ведёт себя у кромки поля Егише Меликян. Пытается завести своих подопечных главный тренер "Пюника". Прекрасно он понимает, что с такой игрой выйти в групповой этап Лиги Конференций будет проблематично. 
    • 32'
      Впервые за долгое время включился в игру голкипер словенского коллектива, однако произошло это при розыгрыше мяча защитниками "Целе". Ничего пока в атаке не получается у гостей. 
    • 31'
      Несколько успокоились в атаке футболисты "Целе". Складывается такое ощущение, что словенцы берегут силы, дабы сильно провести концовку первой половины встречи. 
    • Офсайд
      30'
      Дулка по центру протащил мяч до штрафной соперника и отдал пас на правый край, а там Хуан Ньето забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • Угловой
      29'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты словенского клуба. Последовал короткий розыгрыш, после которого Хуан Ньето выполнил плохой навес, и мяч улетел за лицевую. 
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! Эдмилсон зацепился за мяч в центре штрафной и выполнил скидку на Бобичанеца, который с 16 метров пробил по воротам. Снаряд по пути зацепил игрока "Пюника" и прошёл рядом с правой штангой!
    • 27'
      Хуан Ньето с правого фланга выполнил сильный прострел вдоль ворот, Авакян на выходе сыграл неуверенно и парировал мяч в центр, однако никого из игроков "Целе" в нужной точке не оказалось. 
    • 26'
      Неманич с левого фланга выполнил навес в штрафную соперника. Игровой снаряд свалился с ноги и перспективно полетел в сторону дальнего угла. Повезло гостям, что мяч пролетел немного выше цели. 
    • Желтая карточка
      25'
      Квесич получает жёлтую карточку в составе "Целе". В активный прессинг вступил на чужой половине поля футболист словенского коллектива и грубо ударил по ногам Майя. 
    • 24'
      Продолжают словенцы практически всем составом находится на чужой половине поля. Очень сложно приходится гостям, которые в меньшинстве пока не могут выбраться в атаку. 
    • 23'
      Вполне справедливым выглядит гол словенского коллектива. Колоссальное преимущество оказывалось на ворота "Пюника" в стартовой половине первого тайма. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! НЕМАНИЧ! Квесич от левого угла штрафной выполнил пас в центр, игровой снаряд попал в игрока "Пюника" и отскочил к Неманичу, который с 17 метров идеально пробил в правый верхний угол!
    • 21'
      Продолжают хозяева активно использовать навесы в штрафную. Карничник сейчас с левого фланга исполнил кросс к линии вратарской, однако эта передача стала лёгкой "добычей" для Авакяна. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. Очень много событий мы уже увидели, а главным из них стало удаление Джеймса, который очень серьёзно подвёл свою команду. 
    • Опасный момент
      19'
      ШАНСИЩЕ! Карничник от левого угла штрафной выполнил мягкий навес в центр к линии вратарской, Дулка выиграл верховое единоборство и головой пробил рядом с левой штангой! 
    • Угловой
      18'
      Теперь уже свой корнер на правом фланге заработали словенцы. Бобичанец перспективно навесил в центр вратарской, однако с этой угрозой гости сумели справиться. 
    • Угловой
      17'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Пюника". Жуниньо навесил к дальней штанге, а там внимательно сыграл Розман, уверенно вышедший из ворот и поймавший мяч в руки. 
    • 16'
      Квесич получил игровой снаряд на левом фланге, сместился немного в центр, а затем с 27 метров пробил по воротам. Мяч улетел выше перекладины, да и Авакян в этом моменте всё контролировал. 
    • 14'
      Невероятно напряжённым получается старт матча. Заметно, что словенцы серьёзно настроены на эту встречу, а теперь, получив численное преимущество, их шансы на выход в следующий раз заметно увеличились. 
    • Желтая карточка
      13'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Неманич наказан предупреждением в составе "Целе". Агдон получил мяч в центре поля, а защитник словенского коллектива в подкате грубо влетел ему в ноги. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Появляется медицинская бригада словенского клуба на поле. Досталось Хуану Ньето в предыдущем моменте. В очень непростом положении оказываются подопечные Егише Меликяна. 
    • Красная карточка
      11'
      Вот это неожиданно! Удаление в составе "Пюника". Джеймс получает красную карточку. Хуан Ньето что-то сказал игроку клуба из Армении, а тот в ответ ударил его рукой в лицо. 
    • 10'
      Очень сильно в стартовые минуты матча выглядят футболисты словенского коллектива. Пока "Пюник" с помощью Авакяна, а также капельки везения удерживает ничейный результат. 
    • Опасный момент
      9'
      ГОРЯЧО! Бобичанец оказался с мячом на чужой половине поля и отдал проникающий пас к правому углу вратарской, Матко без сопротивления стрельнул в створ, однако переиграть Авакяна у него не получилось!
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Матко после великолепной передачи из глубины умчался на рандеву с голкипером, но слишком промедлил с ударом, и Жуниньо успел выбить мяч у футболиста "Целе"!
    • Штанга
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Последовал навес к линии вратарской, откуда головой пробил Дулка. Голкипер справился и парировал выстрел на Вуклишевича, который с пары метров добавил в штангу!
    • 6'
      Жуниньо неудачно выбил мяч из своей штрафной на Бобичанеца, который с подбора плотно приложился по воротам, однако эту попытку своевременно заблокировал Братков. 
    • 5'
      Напомню, что первая встреча этого противостояния завершилась минимальной победой "Пюника" со счётом 1-0. Очевидно, что гости сегодня большими силами не собираются идти в атаку. 
    • 4'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Словенцы забрали игровой снаряд под контроль и перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд от хозяев мы пока не видим. 
    • Судья
      3'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу австрийская бригада арбитров, возглавляет которую Кристиан-Петру Чокирка. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на результат матча. 
    • 2'
      Словенцы вышли на эту встречу в тёмно-синем комплекте формы, футболисты "Пюника" играют в красной форме. Ворота Авакяна в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Лука Бобичанец из команды Целе забивает с точки!
    • 23'
      Квесич Марио получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Неманич Клемен бьет в цель!
    • 13'
      Неманич Клемен получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      УДАЛЕНИЕ! - Джеймс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 4:1 Пюник

    Исход игры
    Целе
    44.7% (55)
    Ничья
    35.8% (44)
    Пюник
    19.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (72)
    Нет
    33.33% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (37)
    2:1 Целе
    19.5% (24)
    1:0 Целе
    16.3% (20)
    2:0 Целе
    6.5% (8)
    1:2 Пюник
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Пюник
    2.4% (3)
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