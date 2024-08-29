Стадион: Здежеле.
0'
11' Красная карточкаДжеймс
13' Желтая карточкаНеманич Клемен
1:0
22' ГолНеманич Клемен
23' Желтая карточкаКвесич Марио
2:0
42' ПенальтиБобичанец Лука
50' Вторая желтая карточкаКвесич Марио
2:1
63' ПенальтиКочук Евгений
3:1
74' ГолКучис Армандас
4:1
85' ГолКучис Армандас
Ход матча
11'
13'
22'
1:0
23'
42'
2:0
50'
63'
2:1
74'
3:1
85'
4:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
13 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
10
Коутер
Нино
16
Квесич
Марио
16
Авакян
Хенри
22
Алемао
66
Майя
Мартим
21
Агдон
5
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кавчич МатияЗащитник
-
31 Пишек ЙоштПолузащитник
-
77 Брнич ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Риера Альберт
- Основной состав
-
16 Авакян ХенриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ЖуниньоЗащитник
-
22 АлемаоПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Майя МартимПолузащитник
- Нападающий
-
21 АгдонНападающий
-
5 ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
История личных встреч
Целе
Пюник
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кучис Армандас
|2
|1
|Бобичанец Лука
|1 (1)
|0.5
|Неманич Клемен
|1
|0.5
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отубанджо Юсуф
|2
|0.33
|Коваленко Михаил Вадимович
|2
|0.33
|Виллела Лукас
|1 (1)
|0.17
|Дебле Серж
|1
|0.17
|Бухари Сани
|1
|0.17
|Кочук Евгений
|1 (1)
|0.17
|Джеймс
|0
|0
|Агдон
|0
|0
|Давидян Давид
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квесич Марио
|1
|1
|Зец Давид
|1
|0
|Неманич Клемен
|1
|0
|Пишек Йошт
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс
|1
|1
|Вакуленко Сергей
|1
|1
|Отубанджо Юсуф
|2
|0
|Майя Мартим
|2
|0
|Григорян Артак
|1
|0
|Братков Антон
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Алемао
|1
|0
|Давидян Давид
|1
|0
|Виллела Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1
Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0
Пюник
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пюник - Целе 1:0 Пюник - Алашкерт 0:2 Пюник - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Пюник 0:1
Пюник - Урарту 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1
Результаты матчей
Целе
Пюник
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Целе
Пюник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 4:1 Пюник
Исход игры
Целе
44.7% (55)
Ничья
35.8% (44)
Пюник
19.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
66.67% (72)
Нет
33.33% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (37)
2:1 Целе
19.5% (24)
1:0 Целе
16.3% (20)
2:0 Целе
6.5% (8)
1:2 Пюник
6.5% (8)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 Пюник
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!