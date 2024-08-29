Алемао по правому краю тащил мяч к штрафной соперника и упал на газон в борьбе с двумя футболистами «Целе». Рефери проигнорировал это падение и свисток давать не стал.

Замена в составе "Пюника". Ушли с поля Давидян, Кочук, Майя и Отубанджо, а появились Удо, Дебле, Браво и Паредеш.

Бобичанец успел прокинуть игровой снаряд себе на ход, и против него нарушил правила Дебле. Очень умело проводят этот отрезок матча словенцы, много времени проводя на чужой половине поля.

Бобичанец со стандарта с правого фланга выполнил навес в центр штрафной гостей. Защитники «Пюника» в этом моменте сыграли надёжно и вынесли мяч от владений Авакяна.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:1!!! КУЧИС! ДУБЛЬ! Бобичанец из глубины выполнил шикарный заброс за спину защитникам в правую часть штрафной на Кучиса, который открылся на грани офсайда и уверенно переиграл Авакяна, ударом с близкого расстояния!

VAR в очередной раз включился в работу и проверил положение Кучиса во время передачи Бобичанеца. Видеоассистенты согласились с изначальным решением арбитра и засчитали гол «Целе».

В быструю атаку выбрались футболисты "Пюника", в ходе которой Алемао получил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр, вот только эта передача пришла точно в руки Розману.

Агдон получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника, сместился к лицевой и прострелил в центр, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось.

Удивительно, как изменилась игра словенцев после перерыва. Подопечные Альберта Риеры, такое ощущение, решили в перерыве, что путёвка в групповой этап Лиги Конференций уже заработана.

МОМЕНТ! Угловой на левом фланге заработали футболисты «Пюника». Алемао навесил к дальнему краю вратарской, откуда в ближний угол пробил Отубанджо, но Розман с этой попыткой сумел справиться!

Угловой на правом фланге заработали словенцы. Бобичанец выполнил кросс к ближней штанге, и эту передачу спокойно перехватил Алемао. Не лучшим образом исполнили стандарт хозяева.

В редкую атаку во втором тайме выбрались футболисты словенского коллектива. Неманич с левого фланга выполнил сильный навес к дальней штанге, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел.

Хуан Ньето по правому флангу на высокой скорости пытался прорваться вперёд, но его с помощью нарушения остановил Кочук. Право на перспективный стандарт получают словенцы.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! КУЧИС! Майя потерял игровой снаряд на своей половине поля, после чего Кучис протащил мяч вперёд и от радиуса штрафной идеально пробил в левый нижний угол! Без шансов для Авакяна в этом моменте!

Стандарт на правом фланге заработали футболисты «Пюника». Жуниньо выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, но с этой передачей хозяева спокойно справились.

Давидян пытался выбраться со своей половины поля по правому флангу, но его движение с помощью фола остановил Неманич. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал.

Теперь, конечно, немного попроще будет играть армянским футболистам. В формате 10 на 10 игра пойдёт гораздо веселее, в которой гости могут получить свои шансы в атаке.

Матко после длинного заброса пытался левее центра ворвался в штрафную гостей, вот только против него уверенно сыграл Вакуленко, сумевший чисто перехватить игровой снаряд.

Агдон зацепился за мяч перед штрафной соперника и отдал классный пас на Отубанджо, который из хорошей позиции по воротам не сумел. Плюсом, в положение вне игры забрался форвард "Пюника".

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Пюника". После навеса Майя мяч заметался по вратарской хозяев, однако акцентированного удара по воротам Розмана так и не последовало.

Пенальти в ворота "Целе"! После навеса с левого фланга Майя пытался пробить головой, но игровой снаряд угодил в руку Вуклишевичу. Арбитр посмотрел повтор и указал на "точку".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! КОЧУК! Уверенно в правый угол пробил футболист "Пюника". Голкипер направление не угадал и отправился в другую сторону!

Теперь, конечно, психологическое преимущество на стороне гостей. Удалось футболистам армянского коллектива сократить разницу в счёте, что переводит эту игру в дополнительное время.

Очень сложной для "Пюника" выдалась первая половина матча. Раннее удаление Джеймса, бесспорно, нарушила планы Егише Меликяна. Посмотрим, с каким настроем после перерыва вышли гости.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Пюника". Жуниньо выполнил кросс к дальнему углу вратарской, откуда по воротам пробил Отубанджо, однако эту попытку заблокировал Вуклишевич.

Удаление в составе "Целе"! Квесич получает вторую жёлтую карточку и отправляется отдыхать. Неаккуратно сыграл игрок словенского клуба в центре поля и грубо влетел в Кочука.

А вот это очень интересно. Подозвали видеоассистенты Чокирку к монитору, дабы он пересмотрел момент с нарушением Квесича. Возможно, рефери изменит своё решение на прямую красную.

Оказался я прав в своём предположении. Чокирка посмотрел повтор момента и снова подозвал к себе Квесича, на этот раз показав ему прямую красную карточку.

Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Эдмилсон по центру прорвался вперёд и отдал пас в правую часть штрафной, однако футболиста "Целе" успел опередить Авакян.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Целе" - "Пюник" 2-0.

45' ОПАСНО! Продолжают атаковать словенцы. Защитники "Пюника" панически выбили мяч к правому углу вратарской, откуда в ближний угол пробил Эдмилсон, но снаряд угодил в сетку с внешней стороны ворот!

45' КАКОЙ ШАНС! Эдмилсон получил мяч в правой части штрафной и выполнил скидку на Коутера, который с 12 метров плотно пробил в дальний угол. Авакян парировал тяжелейший выстрел!

45' Три минуты к первому тайму компенсировал Чокирка.

44' Отубанджо по левому флангу пытался прорваться вперёд, но сразу три футболиста словенского коллектива его остановили, а затем игровой снаряд попал в руку игроку "Пюника".

43' Давидян по правому флангу пытался начать быструю атаку своей команды, но его недозволенным приёмом уложил на газон Карничник. Австрийский рефери обошёлся без карточки в этом моменте.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! БОБИЧАНЕЦ! Плотно в левый угол пробил футболист "Целе" с одиннадцатиметровой отметки. Авакян угадал направление удара, но спасти свою команду не сумел!

41' Пенальти в ворота "Пюника"! Чокирка сходил к монитору и увидел попадание в руку. Прекрасную возможность получают словенцы в концовке тайма, дабы увеличить своё преимущество!

41' VAR включается в работу и приглашает главного арбитра к монитору. Есть такое ощущение, что Чокирка сейчас укажет на "точку". Всё-таки рука Майя находилась не в естественном положении!

40' СПОРНО! Карничник с левого фланга сместился к углу штрафной и пробил по воротам. Игровой снаряд полетел очень сильно и угодил в руку Майя. Арбитр никак на этот эпизод не отреагировал!

39' Очень важно футболистам "Пюника" удержать такой результат до перерыва. Пропущенный гол в в концовке первого тайма может очень негативно повлиять на психологию подопечных Егише Меликяна.

38' МОМЕНТИЩЕ! Коутер из глубины отдал пас к правому углу вратарской на Матко, который плотно пробил в ближний угол, но переиграть Авакяна у него не получилось!

37' Потеряли мяч на чужой половине поля хозяева, и Давидян пытался начать быструю атаку своей команды разрезающей передачей, но эта попытка получилась крайне неточной.

35' Неудачно выбили мяч из своей штрафной футболисты "Целе", после чего с подбора в створ стрельнул Алемао. Слабой получилась эта попытка, поэтому Розман без проблем снаряд зафиксировал.

34' Дулка из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной гостей, Хуан Ньето головой сделал скидку в центр, вот только эта передача получилась неточной, и снаряд прилетел в руки голкиперу.

33' Очень эмоционально ведёт себя у кромки поля Егише Меликян. Пытается завести своих подопечных главный тренер "Пюника". Прекрасно он понимает, что с такой игрой выйти в групповой этап Лиги Конференций будет проблематично.

32' Впервые за долгое время включился в игру голкипер словенского коллектива, однако произошло это при розыгрыше мяча защитниками "Целе". Ничего пока в атаке не получается у гостей.

31' Несколько успокоились в атаке футболисты "Целе". Складывается такое ощущение, что словенцы берегут силы, дабы сильно провести концовку первой половины встречи.

30' Дулка по центру протащил мяч до штрафной соперника и отдал пас на правый край, а там Хуан Ньето забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

29' Угловой на правом фланге заработали футболисты словенского клуба. Последовал короткий розыгрыш, после которого Хуан Ньето выполнил плохой навес, и мяч улетел за лицевую.

28' ОПАСНО! Эдмилсон зацепился за мяч в центре штрафной и выполнил скидку на Бобичанеца, который с 16 метров пробил по воротам. Снаряд по пути зацепил игрока "Пюника" и прошёл рядом с правой штангой!

27' Хуан Ньето с правого фланга выполнил сильный прострел вдоль ворот, Авакян на выходе сыграл неуверенно и парировал мяч в центр, однако никого из игроков "Целе" в нужной точке не оказалось.

26' Неманич с левого фланга выполнил навес в штрафную соперника. Игровой снаряд свалился с ноги и перспективно полетел в сторону дальнего угла. Повезло гостям, что мяч пролетел немного выше цели.

25' Квесич получает жёлтую карточку в составе "Целе". В активный прессинг вступил на чужой половине поля футболист словенского коллектива и грубо ударил по ногам Майя.

24' Продолжают словенцы практически всем составом находится на чужой половине поля. Очень сложно приходится гостям, которые в меньшинстве пока не могут выбраться в атаку.

23' Вполне справедливым выглядит гол словенского коллектива. Колоссальное преимущество оказывалось на ворота "Пюника" в стартовой половине первого тайма.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! НЕМАНИЧ! Квесич от левого угла штрафной выполнил пас в центр, игровой снаряд попал в игрока "Пюника" и отскочил к Неманичу, который с 17 метров идеально пробил в правый верхний угол!

21' Продолжают хозяева активно использовать навесы в штрафную. Карничник сейчас с левого фланга исполнил кросс к линии вратарской, однако эта передача стала лёгкой "добычей" для Авакяна.

20' Завершились стартовые минуты нашего поединка. Очень много событий мы уже увидели, а главным из них стало удаление Джеймса, который очень серьёзно подвёл свою команду.

19' ШАНСИЩЕ! Карничник от левого угла штрафной выполнил мягкий навес в центр к линии вратарской, Дулка выиграл верховое единоборство и головой пробил рядом с левой штангой!

18' Теперь уже свой корнер на правом фланге заработали словенцы. Бобичанец перспективно навесил в центр вратарской, однако с этой угрозой гости сумели справиться.

17' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Пюника". Жуниньо навесил к дальней штанге, а там внимательно сыграл Розман, уверенно вышедший из ворот и поймавший мяч в руки.

16' Квесич получил игровой снаряд на левом фланге, сместился немного в центр, а затем с 27 метров пробил по воротам. Мяч улетел выше перекладины, да и Авакян в этом моменте всё контролировал.

14' Невероятно напряжённым получается старт матча. Заметно, что словенцы серьёзно настроены на эту встречу, а теперь, получив численное преимущество, их шансы на выход в следующий раз заметно увеличились.

13' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Неманич наказан предупреждением в составе "Целе". Агдон получил мяч в центре поля, а защитник словенского коллектива в подкате грубо влетел ему в ноги.

12' Появляется медицинская бригада словенского клуба на поле. Досталось Хуану Ньето в предыдущем моменте. В очень непростом положении оказываются подопечные Егише Меликяна.

11' Вот это неожиданно! Удаление в составе "Пюника". Джеймс получает красную карточку. Хуан Ньето что-то сказал игроку клуба из Армении, а тот в ответ ударил его рукой в лицо.

10' Очень сильно в стартовые минуты матча выглядят футболисты словенского коллектива. Пока "Пюник" с помощью Авакяна, а также капельки везения удерживает ничейный результат.

9' ГОРЯЧО! Бобичанец оказался с мячом на чужой половине поля и отдал проникающий пас к правому углу вратарской, Матко без сопротивления стрельнул в створ, однако переиграть Авакяна у него не получилось!

8' МОМЕНТ! Матко после великолепной передачи из глубины умчался на рандеву с голкипером, но слишком промедлил с ударом, и Жуниньо успел выбить мяч у футболиста "Целе"!

7' МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Последовал навес к линии вратарской, откуда головой пробил Дулка. Голкипер справился и парировал выстрел на Вуклишевича, который с пары метров добавил в штангу!

6' Жуниньо неудачно выбил мяч из своей штрафной на Бобичанеца, который с подбора плотно приложился по воротам, однако эту попытку своевременно заблокировал Братков.

5' Напомню, что первая встреча этого противостояния завершилась минимальной победой "Пюника" со счётом 1-0. Очевидно, что гости сегодня большими силами не собираются идти в атаку.

4' Довольно спокойно начинается наша встреча. Словенцы забрали игровой снаряд под контроль и перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд от хозяев мы пока не видим.

3' Обслуживает сегодняшнюю встречу австрийская бригада арбитров, возглавляет которую Кристиан-Петру Чокирка. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на результат матча.

2' Словенцы вышли на эту встречу в тёмно-синем комплекте формы, футболисты "Пюника" играют в красной форме. Ворота Авакяна в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.