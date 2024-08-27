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Пюник
Прогнозы 47
Целе 31.9% (15)
X 38.3% (18)
Пюник 29.8% (14)
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Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Пюник
3.55
4.70
5.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Целе
Пюник

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубанджо Юсуф 2 0.4
Коваленко Михаил Вадимович 2 0.4
Виллела Лукас 1 (1) 0.2
Дебле Серж 1 0.2
Бухари Сани 1 0.2
Джеймс 0 0
Агдон 0 0
Давидян Давид 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зец Давид 1 0
Пишек Йошт 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вакуленко Сергей 1 1
Отубанджо Юсуф 2 0
Майя Мартим 2 0
Джеймс 1 0
Григорян Артак 1 0
Братков Антон 1 0
Дебле Серж 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Алемао 1 0
Давидян Давид 1 0
Виллела Лукас 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1
Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0
Пюник
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пюник - Целе 1:0 Пюник - Алашкерт 0:2 Пюник - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Пюник 0:1
Пюник - Урарту 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1

Результаты матчей

Целе
Пюник

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Целе
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Целе - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Целе 31.9% (15)
    X 38.3% (18)
    Пюник 29.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Целе
    Ничья
    Пюник
    3.55
    4.70
    5.20
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    Прогнозы на матч Целе - Пюник

    Исход игры
    Целе
    31.9% (15)
    Ничья
    38.3% (18)
    Пюник
    29.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (12)
    Меньше
    70% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    1:0 Целе
    14.9% (7)
    1:2 Пюник
    14.9% (7)
    2:1 Целе
    10.6% (5)
    2:0 Целе
    6.4% (3)
    0:1 Пюник
    4.3% (2)
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