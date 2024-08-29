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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
ХИК
2:1
Конец матча
Клаксвик
0'
18' Желтая карточка
Toni Korkeakunnas
0:1
57' Гол
Фредериксберг Арни
59' Красная карточка
Ямбере Седрик
65' Желтая карточка
Палуметс Кевор
1:1
90' Гол
Томас Диого
90' Желтая карточка
Миккельсен Мадс
2:1
90' Гол
Эрвин Ли
90' Желтая карточка
Да Силва Патрик
90'+12

Ход матча

18'
Toni Korkeakunnas
 
32'
Томас Диого
Хальме Аапо
 
46'
 
Феро Одмар
Ватнсдаль Хейни
57'
0:1
Фредериксберг Арни
59'
 
Ямбере Седрик
65'
Палуметс Кевор
 
67'
Паллас Ноа
Илитолва Миска
 
67'
Коку Озан
Палуметс Кевор
 
71'
 
Павлович Дени
Эджупи Альберт
78'
Коуассиви-Бениссан Кевин
Лайонс-Фостер Бруклин
 
78'
Альбанезе Алессандро
Меллер Лиэм
 
83'
 
Миккельсен Мадс
Одемарксбаккен Кристоффер
90'
Томас Диого
(Лингман Лукас)
1:1
90'
 
Миккельсен Мадс
90'
Эрвин Ли
(Лингман Лукас)
2:1
90'
 
Гибсон Джордж
Ханссон Халлюр
90'
 
Да Силва Патрик

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
ХИК 90.3% (102)
X 6.2% (7)
Клаксвик 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нейхейс
Теймен
28
Илитолва
Миска
6
Хальме
Аапо
5
О'Шоунесси
Даниэль
8
Канеллопулос
Гиоргос
80
Палуметс
Кевор
10
Лингман
Лукас
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
9
Планж
Люк
94
Эрвин
Ли
22
Меллер
Лиэм
96
Mark
Jensen
4
Ямбере
Седрик
23
Ватнсдаль
Хейни
3
Бернтссон
Александер
17
Даниэльсен
Йоаннес
28
Эджупи
Альберт
10
Ханссон
Халлюр
2
Да
Силва
Патрик
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
ХИК
3-4-3
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

ХИК
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 4 1
Томас Диого 1 0.25
Планж Люк 1 0.25
Лингман Лукас 0 0
Хостикка Сантери 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 2 (1) 1
Ханссон Халлюр 1 0.5
Клеттскард Палл 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Танака Атому 1 0
Эрвин Ли 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Палуметс Кевор 1 0
Илитолва Миска 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Ямбере Седрик 0 1
Клеттскард Палл 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Espen Haug II 1 0
Миккельсен Мадс 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1
ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
Клаксвик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Клаксвик - Стреймур 2:1 Клаксвик - ХИК 2:2 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Фуглафйордур 2:1
Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Вестур - Клаксвик 0:4 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1

Результаты матчей

ХИК
Клаксвик

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ХИК
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Хальме Аапо уходит с поля. Томас Диого выходит вместо него
    • 18'
      Тони Коркеакуннас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    ХИК 90.3% (102)
    X 6.2% (7)
    Клаксвик 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 2:1 Клаксвик

    Исход игры
    ХИК
    90.3% (102)
    Ничья
    6.2% (7)
    Клаксвик
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.55% (68)
    Меньше
    36.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (71)
    Нет
    33.64% (36)
    Популярный счёт
    2:1 ХИК
    53.1% (60)
    1:0 ХИК
    18.6% (21)
    2:0 ХИК
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    1:2 Клаксвик
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:2 ХИК
    1.8% (2)
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