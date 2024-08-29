Стадион: Арена Болт.
0'
18' Желтая карточкаToni Korkeakunnas
0:1
57' ГолФредериксберг Арни
59' Красная карточкаЯмбере Седрик
65' Желтая карточкаПалуметс Кевор
1:1
90' ГолТомас Диого
90' Желтая карточкаМиккельсен Мадс
2:1
90' ГолЭрвин Ли
90' Желтая карточкаДа Силва Патрик
90'+12
Ход матча
57'
59'
65'
90'
1:1
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
94
Эрвин
Ли
22
Меллер
Лиэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
История личных встреч
ХИК
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|4
|1
|Томас Диого
|1
|0.25
|Планж Люк
|1
|0.25
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хостикка Сантери
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|2 (1)
|1
|Ханссон Халлюр
|1
|0.5
|Клеттскард Палл
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лингман Лукас
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Палуметс Кевор
|1
|0
|Илитолва Миска
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|1
|1
|Ямбере Седрик
|0
|1
|Клеттскард Палл
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Espen Haug II
|1
|0
|Миккельсен Мадс
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1
ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0
Клаксвик
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Клаксвик - Стреймур 2:1 Клаксвик - ХИК 2:2 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Фуглафйордур 2:1
Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Вестур - Клаксвик 0:4 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1
Результаты матчей
ХИК
Клаксвик
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ХИК
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 2:1 Клаксвик
Исход игры
ХИК
90.3% (102)
Ничья
6.2% (7)
Клаксвик
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.55% (68)
Меньше
36.45% (39)
Обе команды забьют
Да
66.36% (71)
Нет
33.64% (36)
Популярный счёт
2:1 ХИК
53.1% (60)
1:0 ХИК
18.6% (21)
2:0 ХИК
12.4% (14)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 Клаксвик
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:2 ХИК
1.8% (2)
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