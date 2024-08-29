  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Марибор
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
4' Гол
Хуммет Денис
47' Желтая карточка
Lan Vidmar
59' Вторая желтая карточка
Lan Vidmar
59' Желтая карточка
Репас Жига
90' Желтая карточка
Иличич Йосип
90' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
90' Желтая карточка
Приске Аугуст
90' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
90' Желтая карточка
Милец Мартин
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Хуммет Денис
(Викхейм Густав)
27'
 
Стенссон Даниэль
Шуллер Расмус
47'
Lan Vidmar
 
59'
Lan Vidmar
 
59'
Репас Жига
 
65'
Сикошек Грегор
Баришич Макс
 
65'
Karol Borys
Бозик Марко
 
71'
 
Радетинац Харис
Гулликсен Тобиас
71'
 
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
71'
Мбина Патрик
Якупович Арнел
 
83'
Etienne Beugre
Репас Жига
 
86'
 
Приске Аугуст
Хуммет Денис
90'
Иличич Йосип
 
90'
 
Стенссон Даниэль
90'
 
Приске Аугуст
90'
 
Даниэльссон Маркус
90'
Милец Мартин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 109
Марибор 51.4% (56)
X 36.7% (40)
Юргорден 11.9% (13)
Все прогнозы
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
6
Мбондо
Брэдли
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
17
Якупович
Арнел
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Keita
Kosugi
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
23
Викхейм
Густав
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
Марибор
4-2-3-1
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Марибор
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иличич Йосип 2 0.33
Якупович Арнел 2 0.33
Репас Ян 1 0.17
Судани Эль-Арби 1 0.17
Милец Мартин 0 0
Сирвис Пиюс 0 0
Репас Жига 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 4 0.67
Викхейм Густав 2 0.33
Нгуэн Токмак 1 0.17
Сабович Бесард 1 0.17
Штоль Адам 1 0.17
Фаллениус Оскар 0 0
Даниэльссон Маркус 0 0
Тенхо Миро 0 0
Keita Kosugi 0 0

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иличич Йосип 3 0
Lan Vidmar 1 1
Милец Мартин 2 0
Сирвис Пиюс 2 0
Репас Жига 2 0
Шоштарич-Карич Свен 0 1
Ante Simundza 0 1
Баришич Макс 1 0
Врховец Блаж 1 0
Сикошек Грегор 1 0
Репас Ян 1 0
Бурле Редван 1 0
Karol Borys 1 0
Etienne Beugre 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэльссон Маркус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Ларссон Якоб 0 1
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Тенхо Миро 1 0
Штоль Адам 1 0
Даль Самуэль 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Приске Аугуст 1 0

Результаты матчей

Марибор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Марибор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Марибор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Юргорден - Марибор 1:0 Радомлье - Марибор 1:1 Войводина Нови Сад - Марибор 1:0
Марибор - Мура 2:1 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1
Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Марибор
Юргорден

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Марибор
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Lan Vidmar получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Марибор 51.4% (56)
    X 36.7% (40)
    Юргорден 11.9% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Марибор 0:1 Юргорден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Марибор 0:1 Юргорден

    Исход игры
    Марибор
    51.4% (56)
    Ничья
    36.7% (40)
    Юргорден
    11.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (37)
    2:1 Марибор
    27.5% (30)
    1:0 Марибор
    15.6% (17)
    2:0 Марибор
    5.5% (6)
    1:2 Юргорден
    5.5% (6)
    0:1 Юргорден
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный