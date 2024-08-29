Стадион: Людски ВРТ.
0'
0:1
4' ГолХуммет Денис
47' Желтая карточкаLan Vidmar
59' Вторая желтая карточкаLan Vidmar
59' Желтая карточкаРепас Жига
90' Желтая карточкаИличич Йосип
90' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
90' Желтая карточкаПриске Аугуст
90' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
90' Желтая карточкаМилец Мартин
90'+7
Ход матча
4'
0:1
47'
59'
59'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Придгар СамоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мбина ПатрикНападающий
-
21 Karol Borys
-
16 Niko Grlic
-
-
-
Главный тренер: Дамьян Ослай
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Keita KosugiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Max Croon
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Марибор
Юргорден
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|2
|0.33
|Якупович Арнел
|2
|0.33
|Репас Ян
|1
|0.17
|Судани Эль-Арби
|1
|0.17
|Милец Мартин
|0
|0
|Сирвис Пиюс
|0
|0
|Репас Жига
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|4
|0.67
|Викхейм Густав
|2
|0.33
|Нгуэн Токмак
|1
|0.17
|Сабович Бесард
|1
|0.17
|Штоль Адам
|1
|0.17
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Даниэльссон Маркус
|0
|0
|Тенхо Миро
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иличич Йосип
|3
|0
|Lan Vidmar
|1
|1
|Милец Мартин
|2
|0
|Сирвис Пиюс
|2
|0
|Репас Жига
|2
|0
|Шоштарич-Карич Свен
|0
|1
|Ante Simundza
|0
|1
|Баришич Макс
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Сикошек Грегор
|1
|0
|Репас Ян
|1
|0
|Бурле Редван
|1
|0
|Karol Borys
|1
|0
|Etienne Beugre
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Ларссон Якоб
|0
|1
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Приске Аугуст
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Марибор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Марибор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Юргорден - Марибор 1:0 Радомлье - Марибор 1:1 Войводина Нови Сад - Марибор 1:0
Марибор - Мура 2:1 Марибор - Войводина Нови Сад 2:1 Марибор - Браво 1:1 Университатя Крайова - Марибор 3:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1
Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Марибор
Юргорден
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Марибор
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
24
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Ларн
|Галлахер Кристофер
|1 3
Прогнозы на матч Марибор 0:1 Юргорден
Исход игры
Марибор
51.4% (56)
Ничья
36.7% (40)
Юргорден
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (37)
2:1 Марибор
27.5% (30)
1:0 Марибор
15.6% (17)
2:0 Марибор
5.5% (6)
1:2 Юргорден
5.5% (6)
0:1 Юргорден
4.6% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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