Стадион: Ян Брейдель.
1:4
Конец матча
0'
0:1
15' ГолУрига Алан
0:2
18' ГолКиш Тамаш
28' Желтая карточкаФрэнсис Абу
64' Желтая карточкаЯрох Бартош
0:3
73' ГолPatryk Gogol
75' Желтая карточкаАльфаро Хесус
1:3
78' ГолВиейра Фелипе
90' Желтая карточкаЛасицки Игор
1:4
90' ГолЗволински Лукаш
90'+5
Ход матча
15'
0:1
18'
0:2
28'
64'
73'
0:3
75'
78'
1:3
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 9
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
17
Фрэнсис
Абу
25
Ярох
Бартош
26
Ласицки
Игор
77
Баэна
Анхель
13
Киш
Тамаш
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Gary Magnee
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Киш ТамашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Patryk Gogol
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Серкль Брюгге
Висла Краков
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
6
Среднее время на гол
90
15
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минда Алан
|1
|0.5
|Денкей Кевин
|1
|0.5
|Виейра Фелипе
|1
|0.5
|Сомерс Тибо
|1
|0.5
|Олайгбе Казим
|1
|0.5
|Christiaan Ravych
|1
|0.5
|Abdoul Ouattara
|1
|0.5
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родадо Анхель
|3 (1)
|0.75
|Урига Алан
|2
|0.5
|Киш Тамаш
|1
|0.25
|Зволински Лукаш
|1
|0.25
|Piotr Starzynski
|1
|0.25
|Patryk Gogol
|1
|0.25
|Баэна Анхель
|0
|0
|Альфаро Хесус
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрэнсис Абу
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярох Бартош
|3
|0
|Ласицки Игор
|1
|0
|Альфаро Хесус
|1
|0
|Родадо Анхель
|1
|0
|Marc Carbo
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Висла Краков
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 Висла Краков - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Висла Краков - Рух Хожув 3:1
Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Висла Краков
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
3:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Висла Краков
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
22
11
13
11
11
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогнозы на матч Серкль Брюгге 1:4 Висла Краков
Исход игры
Серкль Брюгге
90.9% (100)
Ничья
4.5% (5)
Висла Краков
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.97% (73)
Меньше
33.03% (36)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Серкль Брюгге
34.5% (38)
2:0 Серкль Брюгге
15.5% (17)
3:1 Серкль Брюгге
14.5% (16)
1:0 Серкль Брюгге
11.8% (13)
3:0 Серкль Брюгге
6.4% (7)
1:2 Висла Краков
3.6% (4)
4:0 Серкль Брюгге
2.7% (3)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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