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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Серкль Брюгге
1:4
Конец матча
Висла Краков
0'
0:1
15' Гол
Урига Алан
0:2
18' Гол
Киш Тамаш
28' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
64' Желтая карточка
Ярох Бартош
0:3
73' Гол
Patryk Gogol
75' Желтая карточка
Альфаро Хесус
1:3
78' Гол
Виейра Фелипе
90' Желтая карточка
Ласицки Игор
1:4
90' Гол
Зволински Лукаш
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Урига Алан
18'
0:2
Киш Тамаш
28'
Фрэнсис Абу
 
46'
Денкей Кевин
Бруннер Парис
 
46'
Назиньо Флавио
Мьянге Сенна
 
46'
 
Olivier Sukiennicki
Karol Dziedzic
46'
 
Patryk Gogol
Дуарте Фредерику
61'
 
Альфаро Хесус
Баэна Анхель
64'
 
Ярох Бартош
73'
0:3
Patryk Gogol
74'
Ван дер Брюгген Ханнес
Эрик Дос Сантос
 
74'
 
Зволински Лукаш
Киш Тамаш
74'
Минда Алан
Брунинью Филипе
 
75'
 
Альфаро Хесус
78'
Виейра Фелипе
(Минда Алан)
1:3
80'
 
Mariusz Kutwa
Marc Carbo
84'
Gary Magnee
Диаките Ибрахим
 
90'
 
Ласицки Игор
90'
1:4
Зволински Лукаш
(Альфаро Хесус)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Серкль Брюгге 90.9% (100)
X 4.5% (5)
Висла Краков 4.5% (5)
Все прогнозы
1
Варлесон
2
Диаките
Ибрахим
76
Jonas
Lietaert
5
Попович
Борис
18
Мьянге
Сенна
8
Эрик
Дос
Сантос
30
Брунинью
Филипе
17
Фрэнсис
Абу
13
Бруннер
Парис
99
Abdoul
Ouattara
10
Виейра
Фелипе
1
Брода
Камиль
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
26
Ласицки
Игор
4
Rafal
Mikulec
8
Marc
Carbo
20
Karol
Dziedzic
77
Баэна
Анхель
10
Дуарте
Фредерику
13
Киш
Тамаш
9
Родадо
Анхель
Серкль Брюгге
4-3-2-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Висла Краков

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
6

Среднее время на гол

90
15

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минда Алан 1 0.5
Денкей Кевин 1 0.5
Виейра Фелипе 1 0.5
Сомерс Тибо 1 0.5
Олайгбе Казим 1 0.5
Christiaan Ravych 1 0.5
Abdoul Ouattara 1 0.5
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 3 (1) 0.75
Урига Алан 2 0.5
Киш Тамаш 1 0.25
Зволински Лукаш 1 0.25
Piotr Starzynski 1 0.25
Patryk Gogol 1 0.25
Баэна Анхель 0 0
Альфаро Хесус 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 1 0
Денкей Кевин 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярох Бартош 3 0
Ласицки Игор 1 0
Альфаро Хесус 1 0
Родадо Анхель 1 0
Marc Carbo 1 0
Киакос Яннис 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Висла Краков
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 Висла Краков - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Висла Краков - Рух Хожув 3:1
Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:1 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Висла Краков

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:6
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
3:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Висла Краков

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
2
2
1
1
3.5
1
3
1
1
4.5
1
1
5.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Фрэнсис Абу получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Киш Тамаш бьет в цель!
    • 15'
      Г О О О О Л - Урига Алан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Серкль Брюгге 90.9% (100)
    X 4.5% (5)
    Висла Краков 4.5% (5)
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    Прогнозы на матч Серкль Брюгге 1:4 Висла Краков

    Исход игры
    Серкль Брюгге
    90.9% (100)
    Ничья
    4.5% (5)
    Висла Краков
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.97% (73)
    Меньше
    33.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Серкль Брюгге
    34.5% (38)
    2:0 Серкль Брюгге
    15.5% (17)
    3:1 Серкль Брюгге
    14.5% (16)
    1:0 Серкль Брюгге
    11.8% (13)
    3:0 Серкль Брюгге
    6.4% (7)
    1:2 Висла Краков
    3.6% (4)
    4:0 Серкль Брюгге
    2.7% (3)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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