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Стадион: .
Ружомберок
 
Позже
Ноа Ереван
Прогнозы 47
Ружомберок 68.1% (32)
X 19.1% (9)
Ноа Ереван 12.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Ноа Ереван
2.50
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3.45
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2.85
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ружомберок
Ноа Ереван

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 6 0.86
Виргиль Пинсон 3 0.43
Элдер Феррейра 1 0.14
Манвелян Гор 1 (1) 0.14
Милькович Александар 1 0.14
Айяс Матеус 1 0.14
Сантос Пабло 1 0.14
Чанчаревич Огньен 1 0.14
Эральдо Синари 1 0.14
Аванесян Артём 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавринчик Самуэль 2 0
Хриен Мартин 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Пабло 2 0
Гонсало Грегори 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Аванесян Артём 1 0
Чанчаревич Огньен 1 0
Эральдо Синари 1 0
Сангаре Густаво 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ноа Ереван
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
14
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ноа Ереван
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
15

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
17
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0
Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5
Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5

Результаты матчей

Ружомберок
Ноа Ереван

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ружомберок - Ноа Ереван от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Ружомберок 68.1% (32)
    X 19.1% (9)
    Ноа Ереван 12.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ружомберок
    Ничья
    Ноа Ереван
    2.50
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    3.45
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    2.85
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    Прогнозы на матч Ружомберок - Ноа Ереван

    Исход игры
    Ружомберок
    68.1% (32)
    Ничья
    19.1% (9)
    Ноа Ереван
    12.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ружомберок
    31.9% (15)
    1:0 Ружомберок
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    2:0 Ружомберок
    10.6% (5)
    0:1 Ноа Ереван
    4.3% (2)
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    Ружомберок
    Ноа Ереван
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