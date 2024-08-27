Стадион: Ружомберок.
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История личных встреч
Ружомберок
Ноа Ереван
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсало Грегори
|6
|0.86
|Виргиль Пинсон
|3
|0.43
|Элдер Феррейра
|1
|0.14
|Манвелян Гор
|1 (1)
|0.14
|Милькович Александар
|1
|0.14
|Айяс Матеус
|1
|0.14
|Сантос Пабло
|1
|0.14
|Чанчаревич Огньен
|1
|0.14
|Эральдо Синари
|1
|0.14
|Аванесян Артём
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавринчик Самуэль
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Пабло
|2
|0
|Гонсало Грегори
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Аванесян Артём
|1
|0
|Чанчаревич Огньен
|1
|0
|Эральдо Синари
|1
|0
|Сангаре Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ноа Ереван
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
14
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ноа Ереван
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
17
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
8
47%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0
Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ЦСКА Ереван - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5
Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5
Результаты матчей
Ружомберок
Ноа Ереван
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Ноа Ереван
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
52
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Ружомберок - Ноа Ереван
Исход игры
Ружомберок
68.1% (32)
Ничья
19.1% (9)
Ноа Ереван
12.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Ружомберок
31.9% (15)
1:0 Ружомберок
21.3% (10)
1:1 Ничья
12.8% (6)
2:0 Ружомберок
10.6% (5)
0:1 Ноа Ереван
4.3% (2)
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