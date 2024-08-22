Стадион: Europa Sports Park.
0'
0:1
16' ГолMatthew Lusty
1:1
23' ГолГомес Кике
26' Желтая карточкаГаллахер Кристофер
31' Желтая карточкаМуньос Рафаэль
38' Желтая карточкаДе Барр Тиджей
2:1
42' ГолУолш Джо
55' Желтая карточкаБритто Итан
64' Желтая карточкаDylan Sloan
69' Желтая карточкаТорилья Грэм
90'+6
Ход матча
16'
0:1
23'
1:1
31'
38'
55'
64'
69'
82'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 23
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
21
Нано
22
Торилья
Грэм
23
Уолш
Джо
III
20
Бритто
Итан
18
Тони
XV
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
- Основной состав
- Вратарь
-
21 НаноЗащитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Уолш ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
18 ТониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Пикок ДжаванЗащитник
-
13 Лопес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Мартин ПедроНападающий
-
26 Бент ДэнНападающий
- Нападающий
-
25 Ryan Smith
-
Главный тренер: Муньос Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
-
11 Sean GrahamНападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dylan Graham
-
-
-
-
34 Oisin Devlin
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолш Джо III
|1
|1
|Гомес Кике
|1
|1
|Тони XV
|0
|0
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннелли Аарон
|1
|0.33
|Matthew Lusty
|1
|0.33
Карточки
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Рафаэль
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Де Барр Тиджей
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэндалл Марк
|2
|0
|Галлахер Кристофер
|2
|0
|Косгроув Томас
|1
|0
|Томсон Джозеф
|1
|0
|Ивс Леви
|1
|0
|О'Нил Пол
|1
|0
|Dylan Sloan
|1
|0
Результаты матчей
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2
Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0
Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4
РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0
Результаты матчей
Линкольн
Ларн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Линкольн
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Линкольн 2:1 Ларн
Исход игры
Линкольн
40.2% (41)
Ничья
42.2% (43)
Ларн
17.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
69.61% (71)
Нет
30.39% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (36)
2:1 Линкольн
19.6% (20)
1:0 Линкольн
17.6% (18)
1:2 Ларн
10.8% (11)
0:1 Ларн
5.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (4)
2:0 Линкольн
2.9% (3)
0:0 Ничья
2.9% (3)
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