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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Линкольн
2:1
Конец матча
Ларн
0'
0:1
16' Гол
Matthew Lusty
1:1
23' Гол
Гомес Кике
26' Желтая карточка
Галлахер Кристофер
31' Желтая карточка
Муньос Рафаэль
38' Желтая карточка
Де Барр Тиджей
2:1
42' Гол
Уолш Джо
55' Желтая карточка
Бритто Итан
64' Желтая карточка
Dylan Sloan
69' Желтая карточка
Торилья Грэм
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Matthew Lusty
23'
Гомес Кике
(Уолш Джо III)
1:1
26'
 
Галлахер Кристофер
31'
Муньос Рафаэль
 
38'
Де Барр Тиджей
 
42'
Уолш Джо
(Тони XV)
2:1
55'
Бритто Итан
 
64'
 
Dylan Sloan
66'
Вильяканьяс Виктор
Гомес Кике
 
69'
Торилья Грэм
 
73'
 
МакЭнефф Джордан
Уонт Шон
76'
 
Benjamin Magee
Matthew Lusty
82'
Яхая Мустафа
Муньос Рафаэль
 
82'
Кашаро Ли
Бритто Итан
 
88'
Позо Николас
Тони
 
90'
 
Michael Glynn
Dylan Sloan

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 23
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 102
Линкольн 40.2% (41)
X 42.2% (43)
Ларн 17.6% (18)
Все прогнозы
1
Сантана
Наузет
21
Нано
22
Торилья
Грэм
15
Муньос
Рафаэль
5
Айю
Абдул
23
Уолш
Джо
III
6
Лопеш
Бернарду
20
Бритто
Итан
9
Гомес
Кике
18
Тони
XV
10
Де
Барр
Тиджей
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
18
Болджер
Киан
2
Уонт
Шон
3
Ивс
Леви
6
Томсон
Джозеф
27
Галлахер
Кристофер
25
Dylan
Sloan
11
Sean
Graham
29
Райан
Энди
30
Matthew
Lusty
Линкольн
4-3-3
Ларн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолш Джо III 1 1
Гомес Кике 1 1
Тони XV 0 0
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннелли Аарон 1 0.33
Matthew Lusty 1 0.33

Карточки

Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Рафаэль 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0
Де Барр Тиджей 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэндалл Марк 2 0
Галлахер Кристофер 2 0
Косгроув Томас 1 0
Томсон Джозеф 1 0
Ивс Леви 1 0
О'Нил Пол 1 0
Dylan Sloan 1 0

Результаты матчей

Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ларн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2
Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0
Ларн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3 Ларн - РФШ Рига 0:4
РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0

Результаты матчей

Линкольн
Ларн

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Линкольн
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Тони XV сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Уолш Джо III бьет в цель!
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    Прогнозы 102
    Линкольн 40.2% (41)
    X 42.2% (43)
    Ларн 17.6% (18)
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    Прогнозы на матч Линкольн 2:1 Ларн

    Исход игры
    Линкольн
    40.2% (41)
    Ничья
    42.2% (43)
    Ларн
    17.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.31% (35)
    Меньше
    65.69% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    69.61% (71)
    Нет
    30.39% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (36)
    2:1 Линкольн
    19.6% (20)
    1:0 Линкольн
    17.6% (18)
    1:2 Ларн
    10.8% (11)
    0:1 Ларн
    5.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (4)
    2:0 Линкольн
    2.9% (3)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
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