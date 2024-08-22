Стадион: Артемио Франки.
3:3
Конец матча
0'
0:1
9' ПенальтиНадь Жолт
0:2
12' ГолСойсало Микаэль
17' Желтая карточкаМартинес Куарта Лукас
1:2
45' ГолСоттиль Риккардо
56' Желтая карточкаНадь Жолт
2:2
67' ГолМартинес Куарта Лукас
3:2
75' ГолКин Мойзе
85' Желтая карточкаПонграчич Марин
3:3
89' ГолГолла Войцех
90' Желтая карточкаБираги Кристиано
90'+5
Ход матча
9'
0:1
12'
0:2
45'
56'
67'
75'
3:2
85'
89'
3:3
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
15 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 27
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
43
Де
Хеа
Давид
33
Кайоде
Майкл
91
Печи
Армин
14
Голла
Войцех
15
Плшек
Якуб
21
Пульич
Яков
25
Надь
Жолт
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Основной состав
-
91 Печи АрминВратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Плшек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
-
25 Надь ЖолтНападающий
- Запасные игроки
-
24 Маркек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Векони БенцеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Горняк Золт
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соттиль Риккардо
|1
|1
|Кин Мойзе
|1
|1
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|1
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Надь Жолт
|3 (1)
|0.6
|Сойсало Микаэль
|2
|0.4
|Голла Войцех
|1
|0.2
|Фаворов Артём
|1
|0.2
|Пульич Яков
|0
|0
|Ниссилья Урхо
|0
|0
|Леви Йонатан
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольноки Роланд
|2
|0
|Надь Жолт
|2
|0
|Ормонд-Оттевил Брендон
|1
|0
|Фаворов Артём
|1
|0
|Комароми Дьёрдь
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1
Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2
Пушкаш-Академи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Пушкаш-Академи - МТК Будапешт 1:0 Пушкаш-Академи - Арарат-Армения 3:3 Пушкаш-Академи - Ньиредьхаза 3:1 Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1
Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0 Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Пушкаш-Академи
Точный счет
3:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
3:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Пушкаш-Академи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 3:3 Пушкаш-Академи
Исход игры
Фиорентина
97.1% (101)
Ничья
1% (1)
Пушкаш-Академи
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.49% (52)
Меньше
48.51% (49)
Обе команды забьют
Да
41.58% (42)
Нет
58.42% (59)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
41.3% (43)
2:1 Фиорентина
20.2% (21)
3:1 Фиорентина
15.4% (16)
3:0 Фиорентина
9.6% (10)
1:0 Фиорентина
4.8% (5)
4:1 Фиорентина
1.9% (2)
1:2 Пушкаш-Академи
1.9% (2)
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