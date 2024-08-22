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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Фиорентина
3:3
Конец матча
Пушкаш-Академи
0'
0:1
9' Пенальти
Надь Жолт
0:2
12' Гол
Сойсало Микаэль
17' Желтая карточка
Мартинес Куарта Лукас
1:2
45' Гол
Соттиль Риккардо
56' Желтая карточка
Надь Жолт
2:2
67' Гол
Мартинес Куарта Лукас
3:2
75' Гол
Кин Мойзе
85' Желтая карточка
Понграчич Марин
3:3
89' Гол
Голла Войцех
90' Желтая карточка
Бираги Кристиано
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Надь Жолт
12'
0:2
Сойсало Микаэль
(Пульич Яков)
17'
Мартинес Куарта Лукас
 
45'
Соттиль Риккардо
(Паризи Фабьяно)
1:2
46'
 
Комароми Дьёрдь
Ормонд-Оттевил Брендон
46'
Додо Домилсон
Кайоде Майкл
 
46'
Кин Мойзе
Бельтран Лукас
 
56'
 
Надь Жолт
56'
Иконе Жонатан
Кольпани Андреа
 
66'
Амрабат Софьян
Бьянко Алессандро
 
67'
Мартинес Куарта Лукас
(Мандрагора Роландо)
2:2
74'
 
Леви Йонатан
Сойсало Микаэль
75'
Кин Мойзе
(Иконе Жонатан)
3:2
77'
Куаме Кристиан
Соттиль Риккардо
 
82'
 
Колли Ламин
Фаворов Артём
82'
 
Сольноки Роланд
Пульич Яков
85'
Понграчич Марин
 
89'
3:3
Голла Войцех
(Ниссилья Урхо)
90'
Бираги Кристиано
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 15 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 27
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 104
Фиорентина 97.1% (101)
X 1% (1)
Пушкаш-Академи 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
43
Де
Хеа
Давид
28
Мартинес
Куарта
Лукас
5
Понграчич
Марин
6
Раньери
Лука
33
Кайоде
Майкл
42
Бьянко
Алессандро
8
Мандрагора
Роландо
65
Паризи
Фабьяно
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
91
Печи
Армин
23
Масейрас
Кентен
14
Голла
Войцех
17
Стронати
Патрицио
33
Ормонд-Оттевил
Брендон
16
Ниссилья
Урхо
19
Фаворов
Артём
15
Плшек
Якуб
20
Сойсало
Микаэль
21
Пульич
Яков
25
Надь
Жолт
Фиорентина
3-4-3
Пушкаш-Академи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 1
Кин Мойзе 1 1
Мартинес Куарта Лукас 1 1
Мандрагора Роландо 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Пушкаш-Академи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Надь Жолт 3 (1) 0.6
Сойсало Микаэль 2 0.4
Голла Войцех 1 0.2
Фаворов Артём 1 0.2
Пульич Яков 0 0
Ниссилья Урхо 0 0
Леви Йонатан 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираги Кристиано 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Пушкаш-Академи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольноки Роланд 2 0
Надь Жолт 2 0
Ормонд-Оттевил Брендон 1 0
Фаворов Артём 1 0
Комароми Дьёрдь 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1
Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2
Пушкаш-Академи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Пушкаш-Академи - МТК Будапешт 1:0 Пушкаш-Академи - Арарат-Армения 3:3 Пушкаш-Академи - Ньиредьхаза 3:1 Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1
Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0 Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Пушкаш-Академи

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Пушкаш-Академи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
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    Прогнозы 104
    Фиорентина 97.1% (101)
    X 1% (1)
    Пушкаш-Академи 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 3:3 Пушкаш-Академи

    Исход игры
    Фиорентина
    97.1% (101)
    Ничья
    1% (1)
    Пушкаш-Академи
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.49% (52)
    Меньше
    48.51% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    41.58% (42)
    Нет
    58.42% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    41.3% (43)
    2:1 Фиорентина
    20.2% (21)
    3:1 Фиорентина
    15.4% (16)
    3:0 Фиорентина
    9.6% (10)
    1:0 Фиорентина
    4.8% (5)
    4:1 Фиорентина
    1.9% (2)
    1:2 Пушкаш-Академи
    1.9% (2)
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