Тур: 5. Стадион: Ружомберок.
2:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТарадуда Денис
0:1
41' ГолIssa Adekunle
0:2
49' ГолIssa Adekunle
1:2
81' ГолХриен Мартин
83' Желтая карточкаYushi Shimamura
2:2
90' ПенальтиБодя Мартин
90'+8
Ход матча
14'
41'
0:1
49'
0:2
81'
1:2
83'
90'
2:2
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
15
Герец
Штефан
10
Жофчак
Игор
29
Enzo
Arevalo
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ivan Tyurin
-
-
19 David Petrik
-
21 Samuel Ramos
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Ружомберок
Михаловце
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
28 матчей
53.6%
39.3%
7.1%
15 побед 11 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
60.7%
3.6%
10 побед 17 ничьих 1 победа
Второй тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.47
1.92
Среднее время на гол
61
46
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.15
0.33
Среднее время на гол
78
270
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.32
1.07
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
68
84
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.67
|Хриен Мартин
|1
|0.33
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.33
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Issa Adekunle
|2
|0.4
|Тарадуда Денис
|1
|0.2
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|3
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Franck Bahi
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0
Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Результаты матчей
Ружомберок
Михаловце
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3