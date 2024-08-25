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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ружомберок
2:2
Конец матча
Михаловце
0'
14' Желтая карточка
Тарадуда Денис
0:1
41' Гол
Issa Adekunle
0:2
49' Гол
Issa Adekunle
1:2
81' Гол
Хриен Мартин
83' Желтая карточка
Yushi Shimamura
2:2
90' Пенальти
Бодя Мартин
90'+8
1
Тяпай
Доминик
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
22
Симон
Габриэл
26
Келемен
Марко
28
Селески
Александер
20
Хобот
Марьян
4
Лютеран
Оливер
6
Мудры
Тимотей
15
Герец
Штефан
13
Яцкуляк
Давид
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
10
Жофчак
Игор
66
Беднар
Мартин
4
Зубайру
Абдул
9
Matus
Marcin
51
Stanislav
Danko
7
Issa
Adekunle
29
Enzo
Arevalo
Ружомберок
5-4-1
Михаловце
4-2-3-1

История личных встреч

Ружомберок
Михаловце

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

53.6%
39.3%
7.1%
15 побед 11 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
60.7%
3.6%
10 побед 17 ничьих 1 победа

Второй тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
4:3
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.92

Среднее время на гол

61
46

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.15
0.33

Среднее время на гол

78
270

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.07

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 2 (1) 0.67
Хриен Мартин 1 0.33
Мудры Тимотей 1 (1) 0.33
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Issa Adekunle 2 0.4
Тарадуда Денис 1 0.2

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Гомола Мартин 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 3 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Franck Bahi 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0
Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0
Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0

Результаты матчей

Ружомберок
Михаловце

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
5.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 3 1 5 - 6 6
6.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
9.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 7 4
10.
Комарно
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Михаловце
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Скалица
 4 0 2 2 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Жилина
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Михаловце
 3 0 2 1 3 - 5 2
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Issa Adekunle бьет в цель!
    • 14'
      Тарадуда Денис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ружомберок 2:2 Михаловце онлайн

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