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Стадион: .
Ларн
2:1
Второй тайм: 49'
Линкольн
0'
0:1
20' Гол
Лопеш Бернарду
1:1
29' Пенальти
Райан Энди
39' Желтая карточка
Галлахер Кристофер
42' Желтая карточка
Торилья Грэм
2:1
42' Пенальти
Райан Энди

Ход матча

20'
0:1
Лопеш Бернарду
(Нано)
29'
Райан Энди
1:1
39'
Галлахер Кристофер
 
42'
 
Торилья Грэм
42'
Райан Энди
2:1
46'
МакЭнефф Джордан
Болджер Киан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 112
Ларн 73.2% (82)
X 18.8% (21)
Линкольн 8% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
Линкольн
1.73
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6.50
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5.40
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Все Коэффициенты
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
6
Томсон
Джозеф
27
Галлахер
Кристофер
30
Matthew
Lusty
29
Райан
Энди
11
Sean
Graham
1
Сантана
Наузет
21
Нано
15
Муньос
Рафаэль
22
Торилья
Грэм
5
Айю
Абдул
20
Бритто
Итан
6
Лопеш
Бернарду
23
Уолш
Джо
III
9
Гомес
Кике
18
Тони
XV
10
Де
Барр
Тиджей
Ларн
4-3-3
Линкольн
4-3-3

История личных встреч

Ларн
Линкольн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан Энди 2 (2) 0.5
Доннелли Аарон 1 0.25
Matthew Lusty 1 0.25
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолш Джо III 1 0.5
Лопеш Бернарду 1 0.5
Гомес Кике 1 0.5
Тони XV 0 0
Нано 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Кристофер 3 0
Рэндалл Марк 2 0
Косгроув Томас 1 0
Томсон Джозеф 1 0
Ивс Леви 1 0
О'Нил Пол 1 0
Dylan Sloan 1 0
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торилья Грэм 2 0
Муньос Рафаэль 1 0
Бритто Итан 1 0
Де Барр Тиджей 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Ларн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Линкольн - Ларн 2:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Карабах - Линкольн 5:0
Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8

Результаты матчей

Ларн
Линкольн

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ларн
Линкольн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Болджер Киан уходит с поля. МакЭнефф Джордан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Нано сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Лопеш Бернарду бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 112
Ларн 73.2% (82)
X 18.8% (21)
Линкольн 8% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ларн
Ничья
Линкольн
1.73
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Где смотреть матч Ларн 2:1 Линкольн онлайн

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Прогнозы на матч Ларн 2:1 Линкольн

Исход игры
Ларн
73.2% (82)
Ничья
18.8% (21)
Линкольн
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:0 Ларн
27.7% (31)
2:1 Ларн
22.3% (25)
2:0 Ларн
19.6% (22)
1:1 Ничья
15.2% (17)
1:2 Линкольн
5.4% (6)
0:1 Линкольн
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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