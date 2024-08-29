Стадион: Inver Park.
0'
0:1
20' ГолЛопеш Бернарду
1:1
30' ПенальтиРайан Энди
39' Желтая карточкаГаллахер Кристофер
42' Желтая карточкаТорилья Грэм
2:1
43' ПенальтиРайан Энди
52' Желтая карточкаМакЭнефф Джордан
54' Желтая карточкаTiernan Lynch
59' Вторая желтая карточкаГаллахер Кристофер
66' Желтая карточкаИвс Леви
3:1
83' ГолРайан Энди
90' Желтая карточкаФергюсон Рохан
90' Желтая карточкаТомсон Джозеф
90'+5
Ход матча
20'
0:1
30'
1:1
42'
43'
2:1
52'
54'
66'
83'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
7 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
29
Райан
Энди
11
Sean
Graham
21
Нано
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
23
Уолш
Джо
III
18
Тони
XV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Уонт ШонЗащитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Райан ЭндиНападающий
-
11 Sean GrahamНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Dylan Graham
-
34 Oisin Devlin
-
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
- Основной состав
- Вратарь
-
21 НаноЗащитник
- Защитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Уолш ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
18 ТониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лопес ВикторПолузащитник
-
26 Бент ДэнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Клинтон КайлНападающий
-
17 Мартин ПедроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ryan Smith
-
Главный тренер: Муньос Хави
История личных встреч
Ларн
Линкольн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райан Энди
|3 (2)
|0.75
|Доннелли Аарон
|1
|0.25
|Matthew Lusty
|1
|0.25
|Benjamin Magee
|0
|0
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолш Джо III
|1
|0.5
|Лопеш Бернарду
|1
|0.5
|Гомес Кике
|1
|0.5
|Тони XV
|0
|0
|Нано
|0
|0
Карточки
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Кристофер
|3
|1
|Рэндалл Марк
|2
|0
|Томсон Джозеф
|2
|0
|Ивс Леви
|2
|0
|Косгроув Томас
|1
|0
|Фергюсон Рохан
|1
|0
|О'Нил Пол
|1
|0
|МакЭнефф Джордан
|1
|0
|Dylan Sloan
|1
|0
|Tiernan Lynch
|1
|0
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торилья Грэм
|2
|0
|Муньос Рафаэль
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Де Барр Тиджей
|1
|0
Результаты матчей
Ларн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Ларн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Линкольн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ларн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Линкольн - Ларн 2:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Карабах - Линкольн 5:0
Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8
Результаты матчей
Ларн
Линкольн
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ларн
Линкольн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Ларн
|Галлахер Кристофер
|1 3
Прогнозы на матч Ларн 3:1 Линкольн
Исход игры
Ларн
73.2% (82)
Ничья
18.8% (21)
Линкольн
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
1:0 Ларн
27.7% (31)
2:1 Ларн
22.3% (25)
2:0 Ларн
19.6% (22)
1:1 Ничья
15.2% (17)
1:2 Линкольн
5.4% (6)
0:1 Линкольн
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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