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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Ларн
3:1
Конец матча
Линкольн
0'
0:1
20' Гол
Лопеш Бернарду
1:1
30' Пенальти
Райан Энди
39' Желтая карточка
Галлахер Кристофер
42' Желтая карточка
Торилья Грэм
2:1
43' Пенальти
Райан Энди
52' Желтая карточка
МакЭнефф Джордан
54' Желтая карточка
Tiernan Lynch
59' Вторая желтая карточка
Галлахер Кристофер
66' Желтая карточка
Ивс Леви
3:1
83' Гол
Райан Энди
90' Желтая карточка
Фергюсон Рохан
90' Желтая карточка
Томсон Джозеф
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Лопеш Бернарду
(Нано)
30'
Райан Энди
1:1
39'
Галлахер Кристофер
 
42'
 
Торилья Грэм
43'
Райан Энди
2:1
46'
МакЭнефф Джордан
Болджер Киан
 
52'
МакЭнефф Джордан
 
54'
Tiernan Lynch
 
56'
 
Яхая Мустафа
Торилья Грэм
59'
Галлахер Кристофер
 
66'
Ивс Леви
 
78'
Benjamin Magee
Matthew Lusty
 
81'
 
Вильяканьяс Виктор
Тони
83'
Райан Энди
(Benjamin Magee)
3:1
87'
 
Кашаро Ли
Айю Абдул
90'
Фергюсон Рохан
 
90'
Oisin Devlin
Райан Энди
 
90'
Томсон Джозеф
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 7 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 112
Ларн 73.2% (82)
X 18.8% (21)
Линкольн 8% (9)
Все прогнозы
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
2
Уонт
Шон
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
6
Томсон
Джозеф
27
Галлахер
Кристофер
30
Matthew
Lusty
29
Райан
Энди
11
Sean
Graham
1
Сантана
Наузет
21
Нано
15
Муньос
Рафаэль
22
Торилья
Грэм
5
Айю
Абдул
20
Бритто
Итан
6
Лопеш
Бернарду
23
Уолш
Джо
III
9
Гомес
Кике
18
Тони
XV
10
Де
Барр
Тиджей
Ларн
4-3-3
Линкольн
4-3-3

История личных встреч

Ларн
Линкольн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан Энди 3 (2) 0.75
Доннелли Аарон 1 0.25
Matthew Lusty 1 0.25
Benjamin Magee 0 0
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолш Джо III 1 0.5
Лопеш Бернарду 1 0.5
Гомес Кике 1 0.5
Тони XV 0 0
Нано 0 0

Карточки

Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Кристофер 3 1
Рэндалл Марк 2 0
Томсон Джозеф 2 0
Ивс Леви 2 0
Косгроув Томас 1 0
Фергюсон Рохан 1 0
О'Нил Пол 1 0
МакЭнефф Джордан 1 0
Dylan Sloan 1 0
Tiernan Lynch 1 0
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торилья Грэм 2 0
Муньос Рафаэль 1 0
Бритто Итан 1 0
Де Барр Тиджей 1 0

Результаты матчей

Ларн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ларн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Ларн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Линкольн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ларн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Линкольн - Ларн 2:1 Ларн - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Ларн 0:1 Ларн - Глазго Рейнджерс-2 2:3
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1 Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1
Линкольн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Линкольн - Ларн 2:1 Линкольн - Динамо Минск 2:1 Динамо Минск - Линкольн 2:0 Карабах - Линкольн 5:0
Линкольн - Карабах 0:2 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0 Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8

Результаты матчей

Ларн
Линкольн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ларн
Линкольн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
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    Прогнозы 112
    Ларн 73.2% (82)
    X 18.8% (21)
    Линкольн 8% (9)
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    Прогнозы на матч Ларн 3:1 Линкольн

    Исход игры
    Ларн
    73.2% (82)
    Ничья
    18.8% (21)
    Линкольн
    8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    46.73% (50)
    Нет
    53.27% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Ларн
    27.7% (31)
    2:1 Ларн
    22.3% (25)
    2:0 Ларн
    19.6% (22)
    1:1 Ничья
    15.2% (17)
    1:2 Линкольн
    5.4% (6)
    0:1 Линкольн
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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