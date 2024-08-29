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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Зриньски
0:4
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
7' Желтая карточка
Мулахусейнович Нардин
13' Желтая карточка
Шунич Тони
13' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
32' Желтая карточка
Баришич Хрвое
0:1
32' Пенальти
Силва Ману
0:2
42' Гол
Сантуш Нуну
0:3
45' Гол
Оливейра Нелсон
0:4
71' Гол
Gustavo Silva
90'+3

Ход матча

7'
Мулахусейнович Нардин
 
13'
Шунич Тони
 
13'
 
Оливейра Нелсон
32'
Баришич Хрвое
 
32'
0:1
Силва Ману
42'
0:2
Сантуш Нуну
(Мангаш Рикарду)
45'
0:3
Оливейра Нелсон
(Cesar Andrade Lima Kaio)
46'
Абдураими Бешарт
Киш Томислав
 
46'
Marko Kozina
Баришич Хрвое
 
46'
Яковльевич Слободан
Млинар Франо
 
46'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
Мендеш Жоау
60'
 
Феррейра Зе
Хэндель Томаш
60'
 
Gustavo Silva
Cesar Andrade Lima Kaio
60'
 
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
69'
Fran Topic
Мулахусейнович Нардин
 
71'
 
Мигель Магальяеш
Мангаш Рикарду
71'
0:4
Gustavo Silva
(Сантуш Нуну III)
80'
Прскало Антонио
Чуже Марио
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 110
Зриньски 10% (11)
X 17.3% (19)
Витория Гимарайнш 72.7% (80)
Все прогнозы
35
Марко
Марич
II
50
Мемия
Керим
44
Шунич
Тони
4
Баришич
Хрвое
12
Мамич
Петар
21
Савич
Игор
10
Киш
Томислав
8
Млинар
Франо
17
Малекинусич
Матия
11
Мулахусейнович
Нардин
25
Чуже
Марио
14
Варела
Бруну
22
Alberto
Baio
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
8
Хэндель
Томаш
6
Силва
Ману
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
Зриньски
4-3-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Зриньски
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулахусейнович Нардин 2 0.33
Чуже Марио 1 0.17
Млинар Франо 1 0.17
Киш Томислав 1 0.17
Яковльевич Слободан 1 0.17
Мемия Керим 0 0
Иванчич Антонио 0 0
Посавец Иван 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангаш Рикарду 4 0.67
Оливейра Нелсон 2 0.33
Силва Ману 2 (1) 0.33
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.17
Сантуш Нуну III 1 0.17
Боревкович Тони 1 0.17
Фернандеш Жорже 1 0.17
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.17
Арканжу Телму 1 0.17
Силва Жота 1 0.17
Gustavo Silva 1 0.17
Силва Тьягу 0 0
Jesus Ramirez 0 0
Гашпар Бруну 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шунич Тони 3 0
Млинар Франо 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Киш Томислав 1 0
Чорлука Йосип 1 0
Мулахусейнович Нардин 1 0
Иванчич Антонио 1 0
Савич Игор 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 3 0
Боревкович Тони 2 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Тьягу 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Alberto Baio 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Зриньски
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Зриньски
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
9
Зриньски
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
3
19%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Зриньски - Ботев Пловдив 2:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Ботев Пловдив - Зриньски 2:1
Браво - Зриньски 1:3 Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0
Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1

Результаты матчей

Зриньски
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
4
2

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Зриньски 10% (11)
    X 17.3% (19)
    Витория Гимарайнш 72.7% (80)
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    Прогнозы на матч Зриньски 0:4 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Зриньски
    10% (11)
    Ничья
    17.3% (19)
    Витория Гимарайнш
    72.7% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    43.6% (48)
    0:1 Витория Гимарайнш
    20.9% (23)
    1:1 Ничья
    15.5% (17)
    0:2 Витория Гимарайнш
    7.3% (8)
    2:1 Зриньски
    5.5% (6)
    1:0 Зриньски
    3.6% (4)
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