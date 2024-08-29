Стадион: ХСК Зриньски Мостар.
0:4
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМулахусейнович Нардин
13' Желтая карточкаШунич Тони
13' Желтая карточкаОливейра Нелсон
32' Желтая карточкаБаришич Хрвое
0:1
32' ПенальтиСилва Ману
0:2
42' ГолСантуш Нуну
0:3
45' ГолОливейра Нелсон
0:4
71' ГолGustavo Silva
90'+3
Ход матча
13'
13'
32'
32'
0:1
42'
0:2
45'
71'
0:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 9
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 2
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
50
Мемия
Керим
44
Шунич
Тони
12
Мамич
Петар
21
Савич
Игор
10
Киш
Томислав
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
-
50 Мемия КеримЗащитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Посавец ИванПолузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Fran Topic
-
81 Marko Kozina
-
97 David Camber
-
-
Главный тренер: Марио Иванкович
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
22 Alberto BaioЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
91 Jose Ribeiro
-
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
История личных встреч
Зриньски
Витория Гимарайнш
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0.33
|Чуже Марио
|1
|0.17
|Млинар Франо
|1
|0.17
|Киш Томислав
|1
|0.17
|Яковльевич Слободан
|1
|0.17
|Мемия Керим
|0
|0
|Иванчич Антонио
|0
|0
|Посавец Иван
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангаш Рикарду
|4
|0.67
|Оливейра Нелсон
|2
|0.33
|Силва Ману
|2 (1)
|0.33
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.17
|Сантуш Нуну III
|1
|0.17
|Боревкович Тони
|1
|0.17
|Фернандеш Жорже
|1
|0.17
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.17
|Арканжу Телму
|1
|0.17
|Силва Жота
|1
|0.17
|Gustavo Silva
|1
|0.17
|Силва Тьягу
|0
|0
|Jesus Ramirez
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шунич Тони
|3
|0
|Млинар Франо
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Киш Томислав
|1
|0
|Чорлука Йосип
|1
|0
|Мулахусейнович Нардин
|1
|0
|Иванчич Антонио
|1
|0
|Савич Игор
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Alberto Baio
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Зриньски
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
9
Зриньски
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
3
19%
76-90
Пропущено
11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Зриньски - Ботев Пловдив 2:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Ботев Пловдив - Зриньски 2:1
Браво - Зриньски 1:3 Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0
Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Результаты матчей
Зриньски
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
51
15
42
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогнозы на матч Зриньски 0:4 Витория Гимарайнш
Исход игры
Зриньски
10% (11)
Ничья
17.3% (19)
Витория Гимарайнш
72.7% (80)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
43.6% (48)
0:1 Витория Гимарайнш
20.9% (23)
1:1 Ничья
15.5% (17)
0:2 Витория Гимарайнш
7.3% (8)
2:1 Зриньски
5.5% (6)
1:0 Зриньски
3.6% (4)
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