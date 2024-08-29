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Стадион: .
Пушкаш-Академи
0:0
Второй тайм: 49'
Фиорентина
0'
8' Желтая карточка
Понграчич Марин
44' Желтая карточка
Кин Мойзе

Ход матча

8'
 
Понграчич Марин
44'
 
Кин Мойзе

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
Пушкаш-Академи 3.7% (4)
X 11.9% (13)
Фиорентина 84.4% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пушкаш-Академи
Ничья
Фиорентина
6.40
4.10
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4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Печи
Армин
23
Масейрас
Кентен
14
Голла
Войцех
17
Стронати
Патрицио
25
Надь
Жолт
15
Плшек
Якуб
19
Фаворов
Артём
16
Ниссилья
Урхо
20
Сойсало
Микаэль
21
Пульич
Яков
10
Леви
Йонатан
43
Де
Хеа
Давид
28
Мартинес
Куарта
Лукас
5
Понграчич
Марин
6
Раньери
Лука
2
Додо
Домилсон
4
Амрабат
Софьян
24
Ричардсон
Амир
3
Бираги
Кристиано
11
Иконе
Жонатан
20
Кин
Мойзе
7
Соттиль
Риккардо
Пушкаш-Академи
4-3-3
Фиорентина
3-4-3

История личных встреч

Пушкаш-Академи
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Пушкаш-Академи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Надь Жолт 3 (1) 0.5
Сойсало Микаэль 2 0.33
Голла Войцех 1 0.17
Фаворов Артём 1 0.17
Пульич Яков 0 0
Ниссилья Урхо 0 0
Леви Йонатан 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 0.5
Кин Мойзе 1 0.5
Мартинес Куарта Лукас 1 0.5
Мандрагора Роландо 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Пушкаш-Академи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольноки Роланд 2 0
Надь Жолт 2 0
Ормонд-Оттевил Брендон 1 0
Фаворов Артём 1 0
Комароми Дьёрдь 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Бираги Кристиано 1 0
Кин Мойзе 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0

Результаты матчей

Пушкаш-Академи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Пушкаш-Академи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пушкаш-Академи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Пушкаш-Академи - МТК Будапешт 1:0 Пушкаш-Академи - Арарат-Армения 3:3 Пушкаш-Академи - Ньиредьхаза 3:1
Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1 Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0 Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2
Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1

Результаты матчей

Пушкаш-Академи
Фиорентина

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пушкаш-Академи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Кин Мойзе получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Надь Жолт получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Понграчич Марин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 109
Пушкаш-Академи 3.7% (4)
X 11.9% (13)
Фиорентина 84.4% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пушкаш-Академи
Ничья
Фиорентина
6.40
4.10
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4.10
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Пушкаш-Академи 0:0 Фиорентина онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пушкаш-Академи 0:0 Фиорентина

Исход игры
Пушкаш-Академи
3.7% (4)
Ничья
11.9% (13)
Фиорентина
84.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
70.75% (75)
Меньше
29.25% (31)
Обе команды забьют
Да
78.3% (83)
Нет
21.7% (23)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
54.1% (59)
0:1 Фиорентина
10.1% (11)
0:2 Фиорентина
9.2% (10)
1:1 Ничья
8.3% (9)
1:3 Фиорентина
4.6% (5)
2:3 Фиорентина
3.7% (4)
2:1 Пушкаш-Академи
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Фиорентина
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