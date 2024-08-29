Стадион: Панчо Арена.
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
91
Печи
Армин
14
Голла
Войцех
25
Надь
Жолт
15
Плшек
Якуб
21
Пульич
Яков
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
-
91 Печи АрминВратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
-
25 Надь ЖолтЗащитник
-
15 Плшек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Запасные игроки
-
24 Маркек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
76 Пак БарнаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Векони БенцеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Горняк Золт
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кайоде МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
История личных встреч
Пушкаш-Академи
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Надь Жолт
|3 (1)
|0.5
|Сойсало Микаэль
|2
|0.33
|Голла Войцех
|1
|0.17
|Фаворов Артём
|1
|0.17
|Пульич Яков
|0
|0
|Ниссилья Урхо
|0
|0
|Леви Йонатан
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соттиль Риккардо
|1
|0.5
|Кин Мойзе
|1
|0.5
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.5
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольноки Роланд
|2
|0
|Надь Жолт
|2
|0
|Ормонд-Оттевил Брендон
|1
|0
|Фаворов Артём
|1
|0
|Комароми Дьёрдь
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понграчич Марин
|2
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Пушкаш-Академи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Пушкаш-Академи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пушкаш-Академи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Пушкаш-Академи - МТК Будапешт 1:0 Пушкаш-Академи - Арарат-Армения 3:3 Пушкаш-Академи - Ньиредьхаза 3:1
Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1 Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0 Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2
Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Результаты матчей
Пушкаш-Академи
Фиорентина
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пушкаш-Академи
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пушкаш-Академи 0:0 Фиорентина
Исход игры
Пушкаш-Академи
3.7% (4)
Ничья
11.9% (13)
Фиорентина
84.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
70.75% (75)
Меньше
29.25% (31)
Обе команды забьют
Да
78.3% (83)
Нет
21.7% (23)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
54.1% (59)
0:1 Фиорентина
10.1% (11)
0:2 Фиорентина
9.2% (10)
1:1 Ничья
8.3% (9)
1:3 Фиорентина
4.6% (5)
2:3 Фиорентина
3.7% (4)
2:1 Пушкаш-Академи
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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