Ноа Ереван

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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций "Ноа" принимает "Ружомберок". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!