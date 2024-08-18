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Стадион: .
Ноа Ереван
 
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Ружомберок
Прогнозы 31
Ноа Ереван 45.2% (14)
X 16.1% (5)
Ружомберок 38.7% (12)
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Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
Ружомберок
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4.40
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 5 0.83
Виргиль Пинсон 3 0.5
Элдер Феррейра 1 0.17
Милькович Александар 1 0.17
Сантос Пабло 1 0.17
Чанчаревич Огньен 1 0.17
Эральдо Синари 1 0.17
Манвелян Гор 0 0
Аванесян Артём 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Пабло 2 0
Гонсало Грегори 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Аванесян Артём 1 0
Чанчаревич Огньен 1 0
Эральдо Синари 1 0
Сангаре Густаво 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хриен Мартин 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Ноа Ереван
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Ноа Ереван
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ноа Ереван
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
0
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0

Результаты матчей

Ноа Ереван
Ружомберок

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ноа Ереван
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
1
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноа Ереван - Ружомберок от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 31
    Ноа Ереван 45.2% (14)
    X 16.1% (5)
    Ружомберок 38.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноа Ереван
    Ничья
    Ружомберок
    2.30
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    Прогнозы на матч Ноа Ереван - Ружомберок

    Исход игры
    Ноа Ереван
    45.2% (14)
    Ничья
    16.1% (5)
    Ружомберок
    38.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (18)
    Меньше
    40% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (23)
    Нет
    23.33% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ружомберок
    32.3% (10)
    2:1 Ноа Ереван
    25.8% (8)
    1:1 Ничья
    16.1% (5)
    1:0 Ноа Ереван
    16.1% (5)
    0:1 Ружомберок
    6.5% (2)
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    Ноа Ереван
    Ружомберок
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