Стадион: Абовян Сити.
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Бомбардиры внутри турнира
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсало Грегори
|5
|0.83
|Виргиль Пинсон
|3
|0.5
|Элдер Феррейра
|1
|0.17
|Милькович Александар
|1
|0.17
|Сантос Пабло
|1
|0.17
|Чанчаревич Огньен
|1
|0.17
|Эральдо Синари
|1
|0.17
|Манвелян Гор
|0
|0
|Аванесян Артём
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Пабло
|2
|0
|Гонсало Грегори
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Аванесян Артём
|1
|0
|Чанчаревич Огньен
|1
|0
|Эральдо Синари
|1
|0
|Сангаре Густаво
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хриен Мартин
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Ноа Ереван
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Ноа Ереван
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Ноа Ереван
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
0
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ширак - Ноа Ереван 0:5 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Результаты матчей
Ноа Ереван
Ружомберок
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ноа Ереван
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
11
42
24
15
15
15
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Ноа Ереван - Ружомберок
Исход игры
Ноа Ереван
45.2% (14)
Ничья
16.1% (5)
Ружомберок
38.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
60% (18)
Меньше
40% (12)
Обе команды забьют
Да
76.67% (23)
Нет
23.33% (7)
Популярный счёт
1:2 Ружомберок
32.3% (10)
2:1 Ноа Ереван
25.8% (8)
1:1 Ничья
16.1% (5)
1:0 Ноа Ереван
16.1% (5)
0:1 Ружомберок
6.5% (2)
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