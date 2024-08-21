Стадион: Афонсу Энрикеш.
3:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаБоревкович Тони
23' Желтая карточкаСавич Игор
37' Желтая карточкаМангаш Рикарду
42' Желтая карточкаСантуш Нуну
1:0
46' ГолМангаш Рикарду
2:0
51' ГолБоревкович Тони
67' Желтая карточкаШунич Тони
3:0
88' ГолМендеш Жоао Педро Морейра
90'+6
Ход матча
12'
23'
37'
42'
46'
1:0
51'
2:0
67'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
22
Alberto
Baio
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
50
Мемия
Керим
44
Шунич
Тони
14
Посавец
Иван
21
Савич
Игор
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
22 Alberto BaioЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Посавец ИванПолузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Рушевич АнесНападающий
-
97 David Camber
-
30 Fran Topic
-
81 Marko Kozina
-
Главный тренер: Марио Иванкович
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангаш Рикарду
|4
|0.8
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.2
|Оливейра Нелсон
|1
|0.2
|Боревкович Тони
|1
|0.2
|Фернандеш Жорже
|1
|0.2
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.2
|Арканжу Телму
|1
|0.2
|Силва Ману
|1
|0.2
|Силва Жота
|1
|0.2
|Силва Тьягу
|0
|0
|Jesus Ramirez
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0.4
|Чуже Марио
|1
|0.2
|Млинар Франо
|1
|0.2
|Киш Томислав
|1
|0.2
|Яковльевич Слободан
|1
|0.2
|Мемия Керим
|0
|0
|Иванчич Антонио
|0
|0
|Посавец Иван
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Тьягу
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Alberto Baio
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Млинар Франо
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Шунич Тони
|1
|0
|Киш Томислав
|1
|0
|Чорлука Йосип
|1
|0
|Иванчич Антонио
|1
|0
|Савич Игор
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зриньски
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Зриньски
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3
Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Зриньски
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зриньски - Ботев Пловдив 2:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Ботев Пловдив - Зриньски 2:1 Браво - Зриньски 1:3
Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Зриньски
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2