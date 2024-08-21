  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Витория Гимарайнш
3:0
Конец матча
Зриньски
0'
12' Желтая карточка
Боревкович Тони
23' Желтая карточка
Савич Игор
37' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
42' Желтая карточка
Сантуш Нуну
1:0
46' Гол
Мангаш Рикарду
2:0
51' Гол
Боревкович Тони
67' Желтая карточка
Шунич Тони
3:0
88' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
90'+6

Ход матча

12'
Боревкович Тони
 
23'
 
Савич Игор
37'
Мангаш Рикарду
 
38'
 
Киш Томислав
Посавец Иван
42'
Сантуш Нуну
 
46'
 
Млинар Франо
Савич Игор
46'
Мангаш Рикарду
(Силва Тьягу)
1:0
51'
Боревкович Тони
(Силва Тьягу)
2:0
60'
Арканжу Телму
Cesar Andrade Lima Kaio
 
67'
 
Шунич Тони
69'
Гарсия Самуэль
Мангаш Рикарду
 
69'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Сантуш Нуну
 
69'
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
 
74'
 
Мамич Петар
Тичинович Марио
75'
Мигель Магальяеш
Alberto Baio
 
88'
Мендеш Жоао Педро Морейра
3:0
90'
 
Fran Topic
Мулахусейнович Нардин
90'
 
Прскало Антонио
Малекинусич Матия

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
22
Alberto
Baio
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
35
Марко
Марич
II
50
Мемия
Керим
4
Баришич
Хрвое
44
Шунич
Тони
91
Тичинович
Марио
20
Иванчич
Антонио
14
Посавец
Иван
21
Савич
Игор
25
Чуже
Марио
11
Мулахусейнович
Нардин
17
Малекинусич
Матия
Витория Гимарайнш
4-3-3
Зриньски
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангаш Рикарду 4 0.8
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.2
Оливейра Нелсон 1 0.2
Боревкович Тони 1 0.2
Фернандеш Жорже 1 0.2
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.2
Арканжу Телму 1 0.2
Силва Ману 1 0.2
Силва Жота 1 0.2
Силва Тьягу 0 0
Jesus Ramirez 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулахусейнович Нардин 2 0.4
Чуже Марио 1 0.2
Млинар Франо 1 0.2
Киш Томислав 1 0.2
Яковльевич Слободан 1 0.2
Мемия Керим 0 0
Иванчич Антонио 0 0
Посавец Иван 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 2 0
Боревкович Тони 2 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Тьягу 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Alberto Baio 1 0
Силва Жота 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Млинар Франо 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Шунич Тони 1 0
Киш Томислав 1 0
Чорлука Йосип 1 0
Иванчич Антонио 1 0
Савич Игор 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зриньски
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Зриньски
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3
Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2
Зриньски
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зриньски - Ботев Пловдив 2:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Ботев Пловдив - Зриньски 2:1 Браво - Зриньски 1:3
Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Зриньски

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Силва Тьягу сделал результативную передачу.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 3:0 Зриньски онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный