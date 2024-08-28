Третья подряд замена произошла в составе "Партизана". Вместо Натана Де Медины, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Александар Филипович.

Ковач с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел игрока "Гента" и полетел под правый угол ворот, но довольно слабо, Руф выловил его без особого труда.

Фадига совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Сурдез в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Гримальдо в центре поля нарушил правила против Гамбора. Игроки "Гента" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из центра поля последовал заброс на ход Ибрахиму по левой половине поля, атакующий полузащитник "Партизана" забрался в небольшой офсайд.

Сурдез на этот раз разогнал атаку по левому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, Гандельман головой пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Партизан" от пропущенного мяча.

Гандельман при ударе по воротам невольно рукой попал по лицу Фадига, который был рядом, вышли на поле врачи "Гента", пауза в игре.

Поднялся Фадига после паузы, показал защитник "Гента", что с ним всё нормально, Ноа готов играть дальше.

Ибрахим вошёл в высокий прессинг на половине поля "Гента" и как раз под давлением Фадига заработал угловой.

Юрчевич с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Гента" внимательно сыграли в обороне и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

"Гент" пока что стал пытаться проводить атаки за счёт длинных забросов, но никакой пользы они не приносят.

Йованович в своей штрафной площади попал под небольшой прессинг Гудьонсена, голкипер "Партизана" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Фадига сместился в центр с правого фланга, а затем выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади на ход Брауну, Арчи сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Партизан", чтобы всё же хотя бы отрезками играть первым номером. Если же сербский клуб никак не изменит свою игру, "Гент" при стандарте или редкой атаке также вполне может найти свой гол, а уже с 0:2 при таком футболе "Партизан" не отыграется.

Браун совершил рывок по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Фадига головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Фадига вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Нао и улетел к угловому флажку.

Ибрахим пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Гента".

Сурдез совершил рывок по центру и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под левый угол, но не особо сильно, Йованович спокойно сложился и поймал его.

Три минуты добавил Филип Глава к основному времени первого тайма.

Торунарига совершил рывок по левому флангу, но затем в борьбе за мяч нарушил правила против активного Де Медины.

Ибрахим получил хорошую передачу с левого фланга к ближнему углу штрафной площади, "Партизан" вполне мог создать голевой момент, но Зубайру забрался в офсайд.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Гент" на домашнем поле спокойно играет вничью с сербским "Партизаном" со счётом 0:0, что вполне устраивает бельгийский клуб. Будем ждать голов во втором тайме, а пока что немного отдохнём.

41' Угловой у ворот "Партизана". Игроки "Гента" решили на этот раз разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге ничего интересного они придумать не смогли.

40' Де Медина в центре поля нарушил правила против Делоржа. Игроки "Гента" ожидаемо не стали торопиться при розыгрыше мяча.

39' Из глубины поля последовал заброс на ход Калулу, Альдо зацепился за мяч и убежал в штрафную площадь по левой половине поля, далее Калулу пробил по воротам с левого угла штрафной, мяч попал в защитника "Гента" и отскочил на правый угол штрафной площади, а уже оттуда мяч выше цели направил Захид.

38' Сурдез совершил проход по левому флангу, Де Медина накрыл соперника и спокойно выбил мяч в аут.

37' Попытался сербский клуб провести атаку за счёт заброса к левому углу штрафной площади на ход Калулу, но мяч полетел слишком сильно, его без всякого труда перехватил Руф.

36' В очередной раз игроки "Партизана" катают мяч в центре поля и не знают, как развивать свои атаки.

35' Пошли у нас уже и последние минуты первого тайма, всё же по большей степени в Бельгии у нас пока что крайне среднего качества футбол.

34' Ксандер теперь уже в центре поля зацепил Гандельмана. "Гент" при этом и не собирался проводить быструю атаку.

33' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Партизана", никто из форвардов "Гента" не был готов к рывку при этом.

32' Браун на этот раз в центре поля нарушил правила против Ксандера. "Гент" раз за разом сбивает темп игры за счёт мелкого фола.

31' Гамбор в центре поля нарушил правила против Ибрахима. "Партизан" вновь долго разыгрывал стандарт.

30' "Партизану" пока что зачастую не хватает класса, чтобы диктовать свои условия на поле, но всё же по такой игре очень многое может изменить любой стандарт.

29' Сурдез с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Маркович под давлением Гудьонсена опасно махнул мимо мяча, в итоге он далее едва не зашёл под правую штангу.

28' Защитник "Партизана" Натан Де Медина в итоге получил жёлтую карточку за свой фол на Сурдезе.

27' Дал паузу футболистам Филип Глава в середине первого тайма, могут они попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер.

26' Де Медина теперь уже в центре поля нарушил правила против Сурдеза и тем самым не позволил сопернику провести быструю атаку.

25' Фадига в центре поля нарушил правила против Юрчевича. "Партизану" вновь не удалось быстро разыграть стандарт.

24' В очень среднем темпе проходит игра у нас сегодня в Генте, что как раз помогает бельгийскому клубу работать по счёту.

23' Гамбор совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут.

22' "Гент" достаточно неплохо играет по счёту сегодня, но конечно же бельгийский клуб должен стараться развить своё преимущество.

21' Захид с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

20' С правого фланга последовала неплохая передача в центр штрафной площади бельгийского клуба, Захид зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Гента" и ушёл на угловой.

19' Форвард "Партизана" Кервин Арриага получил жёлтую карточку за грубую игру против голкипера "Гента".

18' Захид со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Руф уверенно сыграл на выходе, а затем в него влетел Арриага.

17' Фланговый защитник "Гента" Уго Гамбор получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Калулу.

16' Много стыков у нас сегодня в матче с самого начала, видно, что команды в первую очередь настроены на разрушение атак соперника.

15' Угловой удалось заработать и "Партизану". Захид выполнил подачу в центр штрафной площади, Сурдез выбивая мяч подальше от своих ворот случайно задел партнёра по команде, который также шёл на мяч.

14' Кумс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

13' С левого фланга последовал прострел в штрафную площадь "Партизана", Гудьонсен под давлением соперника пробил по воротам, мяч попал в защитника сербского клуба и ушёл на угловой.

12' Ковач перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гудьонсена.

11' Захид ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил под правый угол ворот, Руф сложился и удачно отбил мяч на своего партнёра по команде.

10' Стараются игроки "Партизана" пока что развивать свои атаки за счёт забросов по флангам, но на этот раз и Юрчевич забрался в офсайд.

9' Кумс на левой половине поля нарушил правила против Ковача. Игроки "Партизана" никуда не спеша разыграли стандарт.

8' Де Медина в центре поля нарушил правила против Гандельмана. Игроки "Гента" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' В редкую атаку на старте матча попытались выйти игроки "Партизана", но при забросе на ход по правой половине поля Калулу забрался в офсайд.

6' С дальней дистанции последовал удар по воротам "Партизана", Захид принял мяч на себя.

5' Гандельман совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Сурдез в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел вышел цели.

4' Сурдез в центре поля нарушил правила против Де Медины. Игроки "Партизана" достаточно быстро разыграли стандарт.

3' Кумс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гамбор выиграл борьбу за мяч и пробил по воротам, но получилось не очень удачно.

2' Сразу же "Гент" отправился в атаку. Фадига пробил по воротам, мяч от защитника "Партизана" ушёл на угловой.