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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Гент
0:0
Второй тайм: 61'
Партизан
0'
20' Желтая карточка
Гамбор Хуго
21' Желтая карточка
Ариага Кервин
28' Желтая карточка
Де Медина Натан

Ход матча

20'
Гамбор Хуго
 
21'
 
Ариага Кервин
28'
 
Де Медина Натан
56'
 
Йованович Джордже
Ариага Кервин
56'
 
Гримальдо Жоао
Северина Ксандер
57'
 
Филипович Александар
Де Медина Натан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 117
Гент 84.6% (99)
X 8.5% (10)
Партизан 6.8% (8)
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Гент
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
16
Делор
Матиас
6
Гандельман
Омри
9
Гудьонсен
Андри
19
Сурдез
Франк
1
Йованович
Александар
II
25
Де
Медина
Натан
18
Муякич
Нихад
6
Маркович
Светозар
4
Юрчевич
Марио
33
Ариага
Кервин
14
Ковач
Стефан
29
Захид
Гайас
7
Северина
Ксандер
15
Калулу
Альдо
39
Ибрагим
Зубаиру
Гент
5-3-2
Партизан
4-2-1-3

История личных встреч

Гент
Партизан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
1:1
ЛК
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 3 (1) 0.5
Гандельман Омри 3 0.5
Хон Хён-Сок 2 0.33
Кумс Свен 1 0.17
Митрович Стефан 1 0.17
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.17
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.17
Браун Арчи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Фадига Ноа 0 0
Йокота Дайсуке 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Геркенс Питер 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Дин Макс 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Делор Матиас 1 0
Браун Арчи 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Медина Натан 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Ариага Кервин 1 0
Лазаревич Милан 1 0
Маркович Светозар 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0
Партизан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Партизан - Гент 0:1 Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1
Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0

Результаты матчей

Гент
Партизан

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    63'
    Из центра поля последовал заброс на ход Ибрахиму по левой половине поля, атакующий полузащитник "Партизана" забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Гримальдо в центре поля нарушил правила против Гамбора. Игроки "Гента" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    61'
    Фадига совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Сурдез в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 60'
    Ковач с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел игрока "Гента" и полетел под правый угол ворот, но довольно слабо, Руф выловил его без особого труда. 
  • Замена
    59'
    Третья подряд замена произошла в составе "Партизана". Вместо Натана Де Медины, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Александар Филипович. 
  • Замена
    58'
    Вторую подряд замену провёл Александр Станоджевич. Вместо Ксандера Северины на поле вышел Джордже Йованович. 
  • Замена
    57'
    В составе "Партизана" произошла замена. Вместо Кервина Арриаге на поле вышел Жоао Гримальдо. 
  • Опасный момент
    56'
    Фадига сместился в центр с правого фланга, а затем выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади на ход Брауну, Арчи сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 55'
    Йованович в своей штрафной площади попал под небольшой прессинг Гудьонсена, голкипер "Партизана" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 54'
    "Гент" пока что стал пытаться проводить атаки за счёт длинных забросов, но никакой пользы они не приносят. 
  • Угловой
    53'
    Юрчевич с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Гента" внимательно сыграли в обороне и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 52'
    Ибрахим вошёл в высокий прессинг на половине поля "Гента" и как раз под давлением Фадига заработал угловой. 
  • 51'
    Поднялся Фадига после паузы, показал защитник "Гента", что с ним всё нормально, Ноа готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Гандельман при ударе по воротам невольно рукой попал по лицу Фадига, который был рядом, вышли на поле врачи "Гента", пауза в игре. 
  • Штанга
    49'
    Сурдез на этот раз разогнал атаку по левому флангу, далее последовала подача в центр штрафной площади, Гандельман головой пробил в правый угол ворот, перекладина спасла "Партизан" от пропущенного мяча. 
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    • 48'
      Браун совершил рывок по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Фадига головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Браун в центре поля нарушил правила против Ксандера. Игроки "Партизана" быстро разыграли стандарт. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Партизан", чтобы всё же хотя бы отрезками играть первым номером. Если же сербский клуб никак не изменит свою игру, "Гент" при стандарте или редкой атаке также вполне может найти свой гол, а уже с 0:2 при таком футболе "Партизан" не отыграется. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Гент" на домашнем поле спокойно играет вничью с сербским "Партизаном" со счётом 0:0, что вполне устраивает бельгийский клуб. Будем ждать голов во втором тайме, а пока что немного отдохнём. 
    • Офсайд
      45'
      Ибрахим получил хорошую передачу с левого фланга к ближнему углу штрафной площади, "Партизан" вполне мог создать голевой момент, но Зубайру забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Торунарига совершил рывок по левому флангу, но затем в борьбе за мяч нарушил правила против активного Де Медины. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Филип Глава к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Сурдез совершил рывок по центру и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под левый угол, но не особо сильно, Йованович спокойно сложился и поймал его. 
    • 43'
      Ибрахим пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Гента". 
    • 42'
      Фадига вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Нао и улетел к угловому флажку. 
    • Угловой
      41'
      Угловой у ворот "Партизана". Игроки "Гента" решили на этот раз разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге ничего интересного они придумать не смогли. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Де Медина в центре поля нарушил правила против Делоржа. Игроки "Гента" ожидаемо не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      39'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Калулу, Альдо зацепился за мяч и убежал в штрафную площадь по левой половине поля, далее Калулу пробил по воротам с левого угла штрафной, мяч попал в защитника "Гента" и отскочил на правый угол штрафной площади, а уже оттуда мяч выше цели направил Захид. 
    • 38'
      Сурдез совершил проход по левому флангу, Де Медина накрыл соперника и спокойно выбил мяч в аут. 
    • 37'
      Попытался сербский клуб провести атаку за счёт заброса к левому углу штрафной площади на ход Калулу, но мяч полетел слишком сильно, его без всякого труда перехватил Руф. 
    • 36'
      В очередной раз игроки "Партизана" катают мяч в центре поля и не знают, как развивать свои атаки. 
    • 35'
      Пошли у нас уже и последние минуты первого тайма, всё же по большей степени в Бельгии у нас пока что крайне среднего качества футбол. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Ксандер теперь уже в центре поля зацепил Гандельмана. "Гент" при этом и не собирался проводить быструю атаку. 
    • 33'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Партизана", никто из форвардов "Гента" не был готов к рывку при этом. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Браун на этот раз в центре поля нарушил правила против Ксандера. "Гент" раз за разом сбивает темп игры за счёт мелкого фола. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Гамбор в центре поля нарушил правила против Ибрахима. "Партизан" вновь долго разыгрывал стандарт. 
    • 30'
      "Партизану" пока что зачастую не хватает класса, чтобы диктовать свои условия на поле, но всё же по такой игре очень многое может изменить любой стандарт. 
    • Опасный момент
      29'
      Сурдез с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Маркович под давлением Гудьонсена опасно махнул мимо мяча, в итоге он далее едва не зашёл под правую штангу. 
    • Желтая карточка
      28'
      Защитник "Партизана" Натан Де Медина в итоге получил жёлтую карточку за свой фол на Сурдезе. 
    • Судья
      27'
      Дал паузу футболистам Филип Глава в середине первого тайма, могут они попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер.
    • Фол, нарушение
      26'
      Де Медина теперь уже в центре поля нарушил правила против Сурдеза и тем самым не позволил сопернику провести быструю атаку. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Фадига в центре поля нарушил правила против Юрчевича. "Партизану" вновь не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • 24'
      В очень среднем темпе проходит игра у нас сегодня в Генте, что как раз помогает бельгийскому клубу работать по счёту. 
    • 23'
      Гамбор совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут. 
    • 22'
      "Гент" достаточно неплохо играет по счёту сегодня, но конечно же бельгийский клуб должен стараться развить своё преимущество. 
    • Угловой
      21'
      Захид с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
    • 20'
      С правого фланга последовала неплохая передача в центр штрафной площади бельгийского клуба, Захид зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Гента" и ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      19'
      Форвард "Партизана" Кервин Арриага получил жёлтую карточку за грубую игру против голкипера "Гента". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Захид со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Руф уверенно сыграл на выходе, а затем в него влетел Арриага. 
    • Желтая карточка
      17'
      Фланговый защитник "Гента" Уго Гамбор получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Калулу. 
    • 16'
      Много стыков у нас сегодня в матче с самого начала, видно, что команды в первую очередь настроены на разрушение атак соперника. 
    • Угловой
      15'
      Угловой удалось заработать и "Партизану". Захид выполнил подачу в центр штрафной площади, Сурдез выбивая мяч подальше от своих ворот случайно задел партнёра по команде, который также шёл на мяч. 
    • Угловой
      14'
      Кумс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
    • 13'
      С левого фланга последовал прострел в штрафную площадь "Партизана", Гудьонсен под давлением соперника пробил по воротам, мяч попал в защитника сербского клуба и ушёл на угловой. 
    • 12'
      Ковач перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гудьонсена. 
    • Опасный момент
      11'
      Захид ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил под правый угол ворот, Руф сложился и удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • Офсайд
      10'
      Стараются игроки "Партизана" пока что развивать свои атаки за счёт забросов по флангам, но на этот раз и Юрчевич забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Кумс на левой половине поля нарушил правила против Ковача. Игроки "Партизана" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Де Медина в центре поля нарушил правила против Гандельмана. Игроки "Гента" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      7'
      В редкую атаку на старте матча попытались выйти игроки "Партизана", но при забросе на ход по правой половине поля Калулу забрался в офсайд. 
    • 6'
      С дальней дистанции последовал удар по воротам "Партизана", Захид принял мяч на себя. 
    • 5'
      Гандельман совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Сурдез в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел вышел цели. 
    • 4'
      Сурдез в центре поля нарушил правила против Де Медины. Игроки "Партизана" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      3'
      Кумс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гамбор выиграл борьбу за мяч и пробил по воротам, но получилось не очень удачно. 
    • 2'
      Сразу же "Гент" отправился в атаку. Фадига пробил по воротам, мяч от защитника "Партизана" ушёл на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Бельгии. Будем надеяться, что "Партизан" сможет показать хороший атакующий футбол и в итоге пробьётся в основную часть Лиги конференций. 
    • До матча
    • Напомним, что первый матч в Белграде завершился минимальной победой "Гента", а поэтому сегодня "Партизан" на выезде должен обязательно побеждать, чтобы не вылететь из еврокубков. 
    • Рассудит этот матч словацкая бригада арбитров во главе с Филипом Глава. Помогать ему на бровках будут Даниэл Полачек и Петер Беднар. Резервным арбитром на этот матч назначен Мартин Дохал. На VAR будут работать Михал Оценаш и Лукаш Дзивжак. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА между бельгийским "Гентом" и сербским Партизаном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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      • Прогнозы 117
      Гент 84.6% (99)
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      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Де Медина Натан получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Ариага Кервин получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Гамбор Хуго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Planet Group Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 0:0 Партизан

    Исход игры
    Гент
    84.6% (99)
    Ничья
    8.5% (10)
    Партизан
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Гент
    40.2% (47)
    1:0 Гент
    21.4% (25)
    2:0 Гент
    14.5% (17)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:2 Партизан
    4.3% (5)
    3:1 Гент
    3.4% (4)
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