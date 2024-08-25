Стадион: Planet Group Arena.
История личных встреч
Гент
Партизан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|3 (1)
|0.6
|Гандельман Омри
|3
|0.6
|Хон Хён-Сок
|2
|0.4
|Кумс Свен
|1
|0.2
|Митрович Стефан
|1
|0.2
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.2
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.2
|Браун Арчи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Йокота Дайсуке
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Делор Матиас
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Лазаревич Милан
|1
|0
|Маркович Светозар
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0
Партизан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Партизан - Гент 0:1 Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1
Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0
Результаты матчей
Гент
Партизан
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гент
Партизан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Гент - Партизан
Исход игры
Гент
85.7% (36)
Ничья
7.1% (3)
Партизан
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Гент
47.6% (20)
1:0 Гент
19% (8)
2:0 Гент
14.3% (6)
1:1 Ничья
4.8% (2)
1:2 Партизан
4.8% (2)
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