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Стадион: .
Гент
 
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Партизан
Прогнозы 42
Гент 85.7% (36)
X 7.1% (3)
Партизан 7.1% (3)
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Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Партизан
1.47
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6.30
6.60
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История личных встреч

Гент
Партизан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
1:1
ЛК
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 3 (1) 0.6
Гандельман Омри 3 0.6
Хон Хён-Сок 2 0.4
Кумс Свен 1 0.2
Митрович Стефан 1 0.2
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.2
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.2
Браун Арчи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Фадига Ноа 0 0
Йокота Дайсуке 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортуна Нуриу 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Геркенс Питер 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Дин Макс 1 0
Делор Матиас 1 0
Браун Арчи 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрчевич Марио 1 0
Лазаревич Милан 1 0
Маркович Светозар 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0
Партизан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Партизан - Гент 0:1 Лугано - Партизан 2:2 ИМТ Нови Белград - Партизан 0:0 Партизан - Лугано 0:1
Партизан - Железничар Панчево 2:0 Партизан - Динамо Киев 0:3 Единство Уб - Партизан 0:4 Динамо Киев - Партизан 6:2 Напредак - Партизан 0:1 Локомотив Москва - Партизан 1:1 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0

Результаты матчей

Гент
Партизан

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гент
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гент - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 42
    Гент 85.7% (36)
    X 7.1% (3)
    Партизан 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гент
    Ничья
    Партизан
    1.47
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    6.30
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    Прогнозы на матч Гент - Партизан

    Исход игры
    Гент
    85.7% (36)
    Ничья
    7.1% (3)
    Партизан
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Гент
    47.6% (20)
    1:0 Гент
    19% (8)
    2:0 Гент
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    1:2 Партизан
    4.8% (2)
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