Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
2:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаДавидсон
55' Желтая карточкаЭргюн Онур
1:0
64' ГолШахинер Омер Али
81' Красная карточкаБолгер Аарон
2:0
82' ГолКеман Оливье
90' Желтая карточкаСьёберг Аксель
90'+6
Ход матча
36'
55'
64'
1:0
81'
82'
2:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
94
Ананг
Джозеф
10
Ливи
Киан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
-
91 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
94 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливи КианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кили КонорЗащитник
- Защитник
-
24 Тернер ЛюкЗащитник
- Защитник
-
16 Болгер АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нолан АлексПолузащитник
-
18 Кина ЭйданНападающий
-
31 Нунан МайклНападающий
-
-
Главный тренер: Кенни Стивен
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.67
|Давидсон
|2
|0.33
|Кеман Оливье
|2
|0.33
|Шахинер Омер Али
|2
|0.33
|Фигейредо Жоау
|2
|0.33
|Пелкас Димитрис
|1
|0.17
|Озджан Беркай
|1
|0.17
|Гюрелер Хамза
|1
|0.17
|Гюрлер Сердар
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
|Эргюн Онур
|0
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малрейни Джейк
|2
|0.33
|Палмер Ромал
|2
|0.33
|Эльбузеди Закари
|2
|0.33
|Рэдмонд Джо
|1
|0.17
|Форрестер Крис
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эргюн Онур
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Джало Матшу
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болгер Аарон
|1
|1
|Stephen Kenny
|1
|0
|Маклафлин Райан II
|1
|0
|Макклелланд Джейсон
|1
|0
|Гривости Том
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
|Ананг Джозеф
|1
|0
|Палмер Ромал
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сент-Патрикс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сент-Патрикс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Сабах Баку - Сент-Патрикс 0:1 Голуэй Юнайтед - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0
Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс
Точный счет
2:0
2 раза 67%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
24
15
24
15
15
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 2:0 Сент-Патрикс
Исход игры
Истанбул Башакшехир
91.7% (100)
Ничья
7.3% (8)
Сент-Патрикс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.54% (38)
Меньше
63.46% (66)
Обе команды забьют
Да
32.69% (34)
Нет
67.31% (70)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
45% (49)
2:1 Истанбул Башакшехир
19.3% (21)
1:0 Истанбул Башакшехир
11% (12)
3:0 Истанбул Башакшехир
7.3% (8)
3:1 Истанбул Башакшехир
6.4% (7)
1:1 Ничья
3.7% (4)
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