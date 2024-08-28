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Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:0
Конец матча
Сент-Патрикс
0'
36' Желтая карточка
Давидсон
55' Желтая карточка
Эргюн Онур
1:0
64' Гол
Шахинер Омер Али
81' Красная карточка
Болгер Аарон
2:0
82' Гол
Кеман Оливье
90' Желтая карточка
Сьёберг Аксель
90'+6

Ход матча

7'
Кеман Оливье
Дуарте Леонардо
 
36'
Давидсон
 
55'
Эргюн Онур
 
64'
Шахинер Омер Али
1:0
68'
 
Кина Эйдан
Мелиа Мейсон
70'
Фигейредо Жоау
Давидсон
 
77'
Оздемир Берат
Шахинер Омер Али
 
77'
Лима Лукас
Пелкас Димитрис
 
77'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 
77'
 
Каванаг Брендон
Малрейни Джейк
77'
 
Болгер Аарон
Форрестер Крис
81'
 
Болгер Аарон
82'
Кеман Оливье
(Лима Лукас)
2:0
88'
 
Казим Аль-Амин
Эльбузеди Закари
88'
 
Макклелланд Джейсон
Бреслин Энтони
90'
 
Сьёберг Аксель

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 109
Истанбул Башакшехир 91.7% (100)
X 7.3% (8)
Сент-Патрикс 0.9% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
10
Озджан
Беркай
4
Эргюн
Онур
14
Пелкас
Димитрис
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
91
Давидсон
94
Ананг
Джозеф
21
Сьёберг
Аксель
II
4
Рэдмонд
Джо
5
Гривости
Том
3
Бреслин
Энтони
8
Форрестер
Крис
6
Леннон
Джейми
10
Ливи
Киан
26
Эльбузеди
Закари
9
Мелиа
Мейсон
20
Малрейни
Джейк
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Сент-Патрикс
4-3-3

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 0.67
Давидсон 2 0.33
Кеман Оливье 2 0.33
Шахинер Омер Али 2 0.33
Фигейредо Жоау 2 0.33
Пелкас Димитрис 1 0.17
Озджан Беркай 1 0.17
Гюрелер Хамза 1 0.17
Гюрлер Сердар 0 0
Лима Лукас 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0
Эргюн Онур 0 0
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 0.33
Палмер Ромал 2 0.33
Эльбузеди Закари 2 0.33
Рэдмонд Джо 1 0.17
Форрестер Крис 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эргюн Онур 2 0
Шахинер Омер Али 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Давидсон 1 0
Ба Уссейну 1 0
Джало Матшу 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болгер Аарон 1 1
Stephen Kenny 1 0
Маклафлин Райан II 1 0
Макклелланд Джейсон 1 0
Гривости Том 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0
Ананг Джозеф 1 0
Палмер Ромал 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сент-Патрикс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сент-Патрикс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сент-Патрикс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Сабах Баку - Сент-Патрикс 0:1 Голуэй Юнайтед - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0
Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс

Точный счет

2:0
2 раза 67%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Сент-Патрикс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Г О О О О Л - Шахинер Омер Али бьет в цель!
    • 55'
      Эргюн Онур получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Давидсон получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Дуарте Леонардо уходит с поля. Кеман Оливье выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Истанбул Башакшехир 91.7% (100)
    X 7.3% (8)
    Сент-Патрикс 0.9% (1)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 2:0 Сент-Патрикс

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    91.7% (100)
    Ничья
    7.3% (8)
    Сент-Патрикс
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.54% (38)
    Меньше
    63.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    32.69% (34)
    Нет
    67.31% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    45% (49)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    19.3% (21)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    11% (12)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    7.3% (8)
    3:1 Истанбул Башакшехир
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
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