Тур: 5. Стадион: Оболонь Арена.
0'
0:1
19' ГолМичин Петар
48' Желтая карточкаБудковский Филипп
0:2
52' ГолБудковский Филипп
57' Желтая карточкаДубко Валерий
62' Вторая желтая карточкаДубко Валерий
69' Желтая карточкаБенито Муйива
85' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
90' Желтая карточкаДжордан
90'+6
Ход матча
19'
0:1
52'
0:2
57'
62'
69'
85'
90'
32
Тронтель
Жан
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
История личных встреч
Оболонь
Заря
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.2
|Слободян Олег
|1
|0.2
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яцык Александр
|1
|0.2
|Джордан
|1
|0.2
|Будковский Филипп
|1
|0.2
|Мичин Петар
|1
|0.2
|Герреро Эдуардо
|1
|0.2
|Jakov Basic
|1
|0.2
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|1
|1
|Грисьо Максим
|0
|1
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будковский Филипп
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Джордан
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Оболонь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
2
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
3
50%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2
Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0
Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1
Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0
Результаты матчей
Оболонь
Заря
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|14.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Рух Львов
|Карабин Ярослав
|2 (2)
|ЛНЗ Черкасcы
|Яшари Мухаррем
|2 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1