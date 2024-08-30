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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Оболонь
0:2
Конец матча
Заря
0'
0:1
19' Гол
Мичин Петар
48' Желтая карточка
Будковский Филипп
0:2
52' Гол
Будковский Филипп
57' Желтая карточка
Дубко Валерий
62' Вторая желтая карточка
Дубко Валерий
69' Желтая карточка
Бенито Муйива
85' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
90' Желтая карточка
Джордан
90'+6
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
9
Igor
Medynsky
5
Осман
Александр
44
Vadym
Vitenchuk
4
Taras
Moroz
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
99
Denys
Teslyuk
30
Турбаевский
Никита
32
Тронтель
Жан
15
Дришлюк
Кирилл
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
28
Будковский
Филипп
39
Герреро
Эдуардо
Оболонь
Заря

История личных встреч

Оболонь
Заря

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.2
Слободян Олег 1 0.2
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яцык Александр 1 0.2
Джордан 1 0.2
Будковский Филипп 1 0.2
Мичин Петар 1 0.2
Герреро Эдуардо 1 0.2
Jakov Basic 1 0.2
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 1 1
Грисьо Максим 0 1
Vadym Vitenchuk 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Taras Moroz 1 0
Igor Medynsky 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будковский Филипп 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Джордан 1 0
Бенито Муйива 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Оболонь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
3
50%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2
Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0
Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1
Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0

Результаты матчей

Оболонь
Заря

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Рух Львов
 2:0 4 3 0 1 10 - 3 9
3.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
Карпаты
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Черноморец Од
 4 1 0 3 1 - 3 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Ингулец
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2:0 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ингулец
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Рух Львов Квасница Илья 3 (1)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Рух Львов Карабин Ярослав 2 (2)
ЛНЗ Черкасcы Яшари Мухаррем 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Г О О О О Л - Мичин Петар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 0:2 Заря онлайн

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