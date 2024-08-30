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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Рух Львов
5:0
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
14' Гол
Карабин Ярослав
17' Желтая карточка
Мельничук Максим
35' Желтая карточка
Дидик Роман
2:0
47' Гол
Квасница Илья
3:0
51' Гол
Краснопир Игорь
4:0
56' Гол
Vitaliy Kholod
5:0
60' Гол
Краснопир Игорь
90'+2
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
10
Притула
Остап
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
12
Oleksiy
Palamarchuk
22
Белоцерковец
Владимир
2
Малыш
Станислав
23
Шершень
Михаил
91
Мельничук
Максим
19
Radion
Lisnyak
10
Козак
Александр
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
9
Oleg
Pushkaryov
97
Denys
Rezepov
Рух Львов
Ингулец

История личных встреч

Рух Львов
Ингулец

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.2

Среднее время на гол

64
450

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 4 1
Квасница Илья 3 0.75
Карабин Ярослав 2 0.5
Vitaliy Kholod 1 0.25
Притула Остап 1 (1) 0.25
Рунич Василий 1 0.25
Klayver 1 0.25
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Pyatov 1 0.2
Белоцерковец Владимир 1 0.2
Vilivald Volodymyr 1 0.2

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Klayver 1 1
Сич Алексей 1 0
Дидик Роман 1 0
Vitaliy Roman 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кобин Василий 0 1
Козак Александр 1 0
Мельничук Максим 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
0
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
6
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
3
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
8%
1
33%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
7
54%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0
Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Ингулец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1

Результаты матчей

Рух Львов
Ингулец

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
3.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
Карпаты
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Черноморец Од
 4 1 0 3 1 - 3 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Рух Львов Карабин Ярослав 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Максим Мельничук получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Карабин Ярослав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 5:0 Ингулец онлайн

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