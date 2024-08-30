Тур: 5. Стадион: Арена Львов.
0'
1:0
14' ГолКарабин Ярослав
17' Желтая карточкаМельничук Максим
35' Желтая карточкаДидик Роман
2:0
47' ГолКвасница Илья
3:0
51' ГолКраснопир Игорь
4:0
56' ГолVitaliy Kholod
5:0
60' ГолКраснопир Игорь
90'+2
Ход матча
14'
1:0
17'
35'
47'
2:0
51'
56'
4:0
60'
5:0
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Danylo Slyva
-
-
87 Nazar Rusyak
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Мысык МарьянНападающий
-
-
18 Valeriy Sad
-
-
-
-
-
Главный тренер: Александр Стахив
История личных встреч
Рух Львов
Ингулец
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.2
Среднее время на гол
64
450
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|4
|1
|Квасница Илья
|3
|0.75
|Карабин Ярослав
|2
|0.5
|Vitaliy Kholod
|1
|0.25
|Притула Остап
|1 (1)
|0.25
|Рунич Василий
|1
|0.25
|Klayver
|1
|0.25
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.2
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.2
|Vilivald Volodymyr
|1
|0.2
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|1
|0
|Дидик Роман
|1
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кобин Василий
|0
|1
|Козак Александр
|1
|0
|Мельничук Максим
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
0
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
6
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
3
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
8%
1
33%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
7
54%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0
Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Ингулец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1
ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1
Результаты матчей
Рух Львов
Ингулец
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Рух Львов
|Карабин Ярослав
|2 (2)
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1