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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Верес
1:0
Первый тайм: 18'
ФК Левый Берег
0'
1:0
15' Гол
Степанюк Руслан

Ход матча

15'
Степанюк Руслан
1:0
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
ФК Левый Берег
1.85
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3.50
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4.50
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Все Коэффициенты
23
Кожухарь
Андрей
71
Vasyl
Gakman
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
6
Куция
Георгий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
50
Семёнов
Дмитрий
II
22
Шаповал
Владислав
3
Дударенко
Александр
96
Синица
Олег
18
Ruslan
Dedukh
14
Andrii
Spivakov
44
Банада
Евгений
19
Mykola
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
Верес
ФК Левый Берег

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.4
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якимив Андрей 1 0.2
Синица Олег 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Шарай Владислав 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Вовченко Семён 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Iago Siqueira 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 3 0
Банада Евгений 2 0
Соколов Олег 2 0
Синица Олег 1 0
Якимив Андрей 1 0
Сухоручко Даниил 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Левый Берег
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
1
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Левый Берег
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0
Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1

Результаты матчей

Верес
ФК Левый Берег

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Верес
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 4 0 0 10 - 5 12
2.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
4.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Верес
 1:0 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
10.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
ФК Левый Берег
 0:1 5 1 0 4 1 - 6 3
13.
Черноморец Од
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Верес
 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
ФК Левый Берег
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Степанюк Руслан бьет в цель!
  • 7'
    Г О О О О Л - Владислав Шарай бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
ФК Левый Берег
1.85
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3.50
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4.50
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Где смотреть матч Верес 1:0 ФК Левый Берег онлайн

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Верес
ФК Левый Берег
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