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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Верес
1:3
Конец матча
ФК Левый Берег
0'
1:0
15' Гол
Степанюк Руслан
1:0
34' Не забитый пенальти
Гайдучик Николай
44' Желтая карточка
Куция Георгий
54' Желтая карточка
Шарай Владислав
60' Желтая карточка
Сухоручко Даниил
1:1
66' Гол
Klim Prykhodko
70' Желтая карточка
Iago Siqueira
1:2
82' Гол
Taras Galas
1:3
86' Пенальти
Ruslan Dedukh
90'+7
23
Кожухарь
Андрей
71
Vasyl
Gakman
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
6
Куция
Георгий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
50
Семёнов
Дмитрий
II
22
Шаповал
Владислав
3
Дударенко
Александр
96
Синица
Олег
18
Ruslan
Dedukh
14
Andrii
Spivakov
44
Банада
Евгений
19
Mykola
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
Верес
ФК Левый Берег

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.4
Степанюк Руслан 1 0.2
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Klim Prykhodko 1 0.2
Якимив Андрей 1 0.2
Taras Galas 1 0.2
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.2
Синица Олег 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Шарай Владислав 2 0
Iago Siqueira 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Вовченко Семён 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 3 0
Банада Евгений 2 0
Соколов Олег 2 0
Сухоручко Даниил 2 0
Синица Олег 1 0
Якимив Андрей 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Левый Берег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
1
Верес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ФК Левый Берег
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0
Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1

Результаты матчей

Верес
ФК Левый Берег

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Верес
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 4 0 0 10 - 5 12
2.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Динамо Киев
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Черноморец Од
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
Черноморец Од
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Динамо Киев
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Динамо Киев
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Владислав Шарай получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Куция Георгий уходит с поля. Клёц Дмитрий выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Куция Георгий получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гайдучик Николай пробил пенальти, но не смог забить!
    • 24'
      Г О О О О Л - Гайдучик Николай бьет в цель!
    • 15'
      Г О О О О Л - Степанюк Руслан бьет в цель!
    • 7'
      Г О О О О Л - Владислав Шарай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 1:3 ФК Левый Берег онлайн

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