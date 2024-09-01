Тур: 5. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:3
Конец матча
0'
1:0
15' ГолСтепанюк Руслан
1:0
34' Не забитый пенальтиГайдучик Николай
44' Желтая карточкаКуция Георгий
54' Желтая карточкаШарай Владислав
60' Желтая карточкаСухоручко Даниил
1:1
66' ГолKlim Prykhodko
70' Желтая карточкаIago Siqueira
1:2
82' ГолTaras Galas
1:3
86' ПенальтиRuslan Dedukh
90'+7
Ход матча
15'
1:0
34'
1:0
44'
54'
60'
66'
1:1
70'
82'
1:2
86'
1:3
71
Vasyl
Gakman
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Синица ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
6 Sidnney
-
26 Taras Galas
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.4
|Степанюк Руслан
|1
|0.2
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Klim Prykhodko
|1
|0.2
|Якимив Андрей
|1
|0.2
|Taras Galas
|1
|0.2
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.2
|Синица Олег
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Банада Евгений
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Сухоручко Даниил
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Левый Берег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
1
Верес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ФК Левый Берег
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0
Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0
ФК Левый Берег
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1
Результаты матчей
Верес
ФК Левый Берег
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Верес
ФК Левый Берег
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1