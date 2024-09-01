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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Динамо Киев
1:0
Конец матча
ЛНЗ Черкасcы
0'
5' Желтая карточка
Пасич Геннадий
22' Желтая карточка
Салиху Хайдин
1:0
22' Пенальти
Ярмоленко Андрей
50' Желтая карточка
Mollo Bessala
59' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
67' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
86' Желтая карточка
Бущан Георгий
88' Желтая карточка
Бойко Виталий
90'+5
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
40
Биловар
Кристиан
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
76
Пихалёнок
Александр
6
Бражко
Владимир
15
Рубчинский
Валентин
7
Ярмоленко
Андрей
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
21
Кучеренко
Евгений
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
34
Муравский
Назарий
33
Путря
Илья
11
Пасич
Геннадий
15
Яшари
Мухаррем
55
Ноникашвили
Шота
1
Тилль
Оливье
22
Francis
Momoh
20
Mollo
Bessala
Динамо Киев
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

Динамо Киев
ЛНЗ Черкасcы

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.67
Шапаренко Николай 1 0.33
Буяльский Виталий 1 0.33
Пихалёнок Александр 1 0.33
Ванат Владислав 1 0.33
Кабаев Владислав 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.4
Пасич Геннадий 2 0.4
Тилль Оливье 1 0.2
Путря Илья 0 0
Mollo Bessala 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Брагару Максим 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 2 0
Пасич Геннадий 2 0
Mollo Bessala 2 0
Бойко Виталий 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2
Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкасcы 1:0

Результаты матчей

Динамо Киев
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 4 0 0 10 - 5 12
2.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
6.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Черноморец Од
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Черноморец Од
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
12.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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