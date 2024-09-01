  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Кривбасс
 
Прерван
Шахтёр Донецк

Ход матча

5'
Бизимана Джихад
 
38'
 
Матвиенко Николай
40'
0:1
Степаненко Тарас
(Судаков Георгий)
46'
Микитишин Артур
Лунёв Максим
 
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Шахтёр Донецк
7.40
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, betcity.ru
1.42
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
15
Драмбаев
Aлександр
9
Созах
Даниэль
31
Ризнык
Дмитрий
17
Тобиас
Винисиус
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
Роша
6
Степаненко
Тарас
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
Кривбасс
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Кривбасс
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 1 0.25
Yegor Tverdokhlib 1 0.25
Аду Принс 1 0.25
Стецков Тимур 1 (1) 0.25
Лунёв Максим 0 0
Кузык Денис 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 0.5
Сикан Даниил 2 0.5
Педриньо II 1 0.25
Судаков Георгий 1 (1) 0.25
Степаненко Тарас 1 0.25
Зубков Александр 1 0.25
Крыськив Дмитрий 1 0.25
Бондаренко Артём 0 0
Гомес Марлон 0 0
Кевин IV 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 2 0
Романчук Александр II 0 1
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
_Matteo Amoroso 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 2 0
Кевин IV 2 0
Педринью Роша 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
0
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2
Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Кривбасс
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 4 0 0 10 - 5 12
2.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
6.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 10 - 5 6
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Черноморец Од
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Черноморец Од
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
12.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Лунёв Максим уходит с поля. Микитишин Артур выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Шахтёр Донецк
7.40
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, betcity.ru
1.42
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс - Шахтёр Донецк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный