Тур: 5. Стадион: Hirnyk Stadium.
Прерван
Ход матча
40'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Кривбасс
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|1
|0.25
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.25
|Аду Принс
|1
|0.25
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.25
|Лунёв Максим
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|0.5
|Сикан Даниил
|2
|0.5
|Педриньо II
|1
|0.25
|Судаков Георгий
|1 (1)
|0.25
|Степаненко Тарас
|1
|0.25
|Зубков Александр
|1
|0.25
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.25
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|2
|0
|Романчук Александр II
|0
|1
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
0
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2
Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3
Результаты матчей
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1