Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаВронтис Стилианос
45' Желтая карточкаМладжович Боян
45' Желтая карточкаГомес Сана
52' Желтая карточкаDanil Paroutis
62' Желтая карточкаХрисопулос Константинос
75' Желтая карточкаГиоата Жером
80' Желтая карточкаДеметриу Андреас
87' Желтая карточкаGiorgos Pontikos
90' Желтая карточкаЖуниор Таварес
90' Вторая желтая карточкаDanil Paroutis
90'+7
Ход матча
45'
45'
52'
75'
80'
87'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
-
22 Loukas Sakka
-
-
71 Lucas Andrey
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
Омония Арадиппу
Анортосис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|1
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danil Paroutis
|1
|1
|Младжович Боян
|1
|0
|Хрисопулос Константинос
|1
|0
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2
Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0 ПАЕЕК - Омония Арадиппу 1:5 Омония Арадиппу - Ахиронас Онисилос 0:0
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4
АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - ОФК Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Омония Арадиппу
|Гиоата Жером
|1
|Омония Арадиппу
|Жуниор Таварес
|1
|Омония Арадиппу
|Giorgos Pontikos
|1