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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Омония Арадиппу
0:0
Конец матча
Анортосис
0'
29' Желтая карточка
Вронтис Стилианос
45' Желтая карточка
Младжович Боян
45' Желтая карточка
Гомес Сана
52' Желтая карточка
Danil Paroutis
62' Желтая карточка
Хрисопулос Константинос
75' Желтая карточка
Гиоата Жером
80' Желтая карточка
Деметриу Андреас
87' Желтая карточка
Giorgos Pontikos
90' Желтая карточка
Жуниор Таварес
90' Вторая желтая карточка
Danil Paroutis
90'+7
Омония Арадиппу
Анортосис

История личных встреч

Омония Арадиппу
Анортосис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 1 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danil Paroutis 1 1
Младжович Боян 1 0
Хрисопулос Константинос 1 0

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2
Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0 ПАЕЕК - Омония Арадиппу 1:5 Омония Арадиппу - Ахиронас Онисилос 0:0
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4
АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - ОФК Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Омония Арадиппу
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Омония Арадиппу Гиоата Жером 1
Омония Арадиппу Жуниор Таварес 1
Омония Арадиппу Giorgos Pontikos 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Danil Paroutis получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Гомес Сана получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Младжович Боян получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Вронтис Стилианос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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