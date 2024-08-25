Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 82'
0'
17' Желтая карточкаОфори Ричард
1:0
32' ГолХаралампус Харалампос
54' Желтая карточкаГонсалес Пабло II
66' Желтая карточкаМасурас Яннис
2:0
77' ГолСаиду Алиу
Ход матча
17'
32'
66'
73'
77'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Омония Никосия
Этникос Ахна
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 9 побед
46 матчей
63%
19.6%
17.4%
29 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
50%
13%
17 побед 23 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.3%
39.1%
19.6%
19 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.38
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.55
Среднее время на гол
102
165
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.2
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
75
92
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|1
|1
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Офори Ричард
|1
|0
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|13.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|1
|Кармиотисса
|Цмилянич Борис
|1
|Аполлон
|Маркеш Педру
|1
|АЕЛ Лимасол
|Лесовой Даниил
|1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1
|Этникос Ахна
|Гонсалес Пабло II
|1