Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаОфори Ричард
1:0
32' ГолХаралампус Харалампос
54' Желтая карточкаГонсалес Пабло II
66' Желтая карточкаМасурас Яннис
2:0
77' ГолСаиду Алиу
3:0
86' ГолСаиду Алиу
90'+7
Ход матча
17'
32'
66'
73'
77'
2:0
86'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Омония Никосия
Этникос Ахна
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 9 побед
46 матчей
63%
19.6%
17.4%
29 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
50%
13%
17 побед 23 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.3%
39.1%
19.6%
19 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.38
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.55
Среднее время на гол
102
165
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.2
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
75
92
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиду Алиу
|2
|2
|Харалампус Харалампос
|1
|1
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масурас Яннис
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Офори Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3
Результаты матчей
Омония Никосия
Этникос Ахна
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|2
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|АЕК Ларнака
|Бруну Гама
|1
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|1
|Кармиотисса
|Цмилянич Борис
|1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1
|Этникос Ахна
|Гонсалес Пабло II
|1