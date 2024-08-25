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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Омония Никосия
3:0
Конец матча
Этникос Ахна
0'
17' Желтая карточка
Офори Ричард
1:0
32' Гол
Харалампус Харалампос
54' Желтая карточка
Гонсалес Пабло II
66' Желтая карточка
Масурас Яннис
2:0
77' Гол
Саиду Алиу
3:0
86' Гол
Саиду Алиу
90'+7
Омония Никосия
Этникос Ахна

История личных встреч

Омония Никосия
Этникос Ахна

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 9 побед

46 матчей

63%
19.6%
17.4%
29 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
50%
13%
17 побед 23 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.3%
39.1%
19.6%
19 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
4:1
К
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
0:2
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
К
1:1
К
0:0
ПД
3:2
ПД
1:2
К
1:3
К
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
КК
2:0
КК
0:2
ПД
2:1
ПД
1:1
CC
1:0
КК
3:0
ПД
1:1
ПД
0:1
К
1:0
К
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМС
1:3
К
1:1
ПД
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

34
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.38

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.55

Среднее время на гол

102
165

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.2
0.98

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

75
92

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиду Алиу 2 2
Харалампус Харалампос 1 1
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масурас Яннис 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Пабло II 1 0
Офори Ричард 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3

Результаты матчей

Омония Никосия
Этникос Ахна

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Арадиппу
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕК Ларнака Бруну Гама 1
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 1
Кармиотисса Цмилянич Борис 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Этникос Ахна Гонсалес Пабло II 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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