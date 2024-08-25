Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
11' Желтая карточкаБруно Араужо
16' Желтая карточкаВурос Праксителис
1:0
20' ГолМаркеш Педру
1:0
30' Не забитый пенальтиСагаль Анхело
45' Красная карточкаД'Алмейда Сесси
48' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
52' Желтая карточкаФараж Имад
58' Желтая карточкаВайссбек Гаэтан
1:1
70' ГолЭкполо Годсвилл
Ход матча
11'
20'
1:0
30'
1:0
45'
48'
52'
58'
70'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Аполлон
АЕК Ларнака
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
67.9%
53.6%
19 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
56 матчей
44.6%
19.6%
35.8%
25 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
33.9%
46.4%
19.7%
19 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.6%
19.6%
35.8%
25 побед 11 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.59
1.3
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.41
1.17
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
84
69
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Тотал матчей
2.5
53
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|1
|1
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Вайссбек Гаэтан
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фараж Имад
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1
Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|13.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|1
|Кармиотисса
|Цмилянич Борис
|1
|Аполлон
|Маркеш Педру
|1
|АЕЛ Лимасол
|Лесовой Даниил
|1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1
|Этникос Ахна
|Гонсалес Пабло II
|1