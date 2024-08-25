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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Аполлон
1:1
Второй тайм: 75'
АЕК Ларнака
0'
11' Желтая карточка
Бруно Араужо
16' Желтая карточка
Вурос Праксителис
1:0
20' Гол
Маркеш Педру
1:0
30' Не забитый пенальти
Сагаль Анхело
45' Красная карточка
Д'Алмейда Сесси
48' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
52' Желтая карточка
Фараж Имад
58' Желтая карточка
Вайссбек Гаэтан
1:1
70' Гол
Экполо Годсвилл
Аполлон
АЕК Ларнака

История личных встреч

Аполлон
АЕК Ларнака

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

67.9%
53.6%
19 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

28 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

56 матчей

44.6%
19.6%
35.8%
25 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

33.9%
46.4%
19.7%
19 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.6%
19.6%
35.8%
25 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

К
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.41
1.17

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

84
69

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
53
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 1 1
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Алмейда Сесси 0 1
Вурос Праксителис 1 0
Бруно Араужо 1 0
Вайссбек Гаэтан 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фараж Имад 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1
Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Омония Никосия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аполлон
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
АЕК Ларнака
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
13.
Этникос Ахна
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аполлон
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Этникос Ахна
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
АЕК Ларнака
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Арадиппу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аполлон
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония Никосия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Этникос Ахна
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 1
Кармиотисса Цмилянич Борис 1
Аполлон Маркеш Педру 1
АЕЛ Лимасол Лесовой Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Этникос Ахна Гонсалес Пабло II 1
Весь список
  • 48'
    Миличевич Хрвое получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Буасгар Кентен уходит с поля. Gaetan Weissbeck выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    УДАЛЕНИЕ! - Д'Алмейда Сесси увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Д'Алмейда Сесси получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Сагаль Анхело пробил пенальти, но не смог забить!
  • 20'
    Г О О О О Л - Маркеш Педру бьет в цель!
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    • Лучшие коэффициенты
    Аполлон
    Ничья
    АЕК Ларнака
    3.15
    3.35
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    7.20
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    АЕК Ларнака
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