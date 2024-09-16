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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Аль-Шорта
1:1
Второй тайм: 79'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
14' Гол
Аль-Ганам Султан
1:1
24' Гол
Давуд Мохаммед
40' Желтая карточка
Симакан Мохамед
45' Желтая карточка
Аль-Наджи Салем

Ход матча

14'
0:1
Аль-Ганам Султан
(Отавио Эдмилсон)
24'
Давуд Мохаммед
(Али Хуссейн III)
1:1
40'
 
Симакан Мохамед
45'
 
Аль-Наджи Салем
46'
 
Габриэл Анжело
Гариб Абдуррахман
53'
 
Аль-Хайбари Абдулла
Брозович Марсело
65'
Али Моханад
Аль-Мавас Махмуд
 
65'
Соуза Лукас
Али Хуссейн
 
69'
 
Уэсли Лопес
Мане Садио
69'
 
Аль-Бушайль Наваф
Аль-Наджи Салем

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 110
Аль-Шорта 4.5% (5)
X 3.6% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 91.8% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Шорта
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
7.80
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4.67
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2.25
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базиль
Ахмед
24
Джасем
Файсал
4
Юннес
Манаф
15
Яхья
Ахмед
I
36
Банга
Саломон
11
Шакир
Бассам
25
Абдулраззак
Касим
9
Али
Хуссейн
III
30
Юссеф
Фахд
7
Аль-Мавас
Махмуд
29
Давуд
Мохаммед
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
3
Симакан
Мохамед
83
Аль-Наджи
Салем
11
Брозович
Марсело
6
Мухтар
Али
10
Мане
Садио
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
94
Талиска
Андерсон
Аль-Шорта
4-4-2
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ККАЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 1
Али Хуссейн III 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ганам Султан 1 1
Отавио Эдмилсон 0 0

Карточки

Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0

Результаты последних матчей

Аль-Шорта
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0
Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1 Аль-Караба - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Ньюроз 4:4 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 1:1 Эрбил - Аль-Шорта 2:4 Аль-Шорта - Аль-Минаа 2:0 Нафт Аль-Васат - Аль-Шорта 0:1 Аль-Карх - Аль-Шорта 1:4 Аль-Шорта - Нафт Майсан 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1

Запад

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шорта
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Айн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Запад

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Шорта
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Садд
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Айн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Запад

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Айн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Шорта
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Аль-Гарафа Сасси Фержани 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Бангкок Юнайтед Живкович Рицхайро 1
Шабаб Аль-Ахли Дубай Азмун Сердар 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Мухика Рафаэль 1
Аль-Садд Ро-Ро Педро Мигел 1
Аль-Наср Эр-Рияд Симакан Мохамед 1
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    80'
    И ещё замена у "Аль-Шорта". В игре  Джассим Саджад. Шакир покинул игру.
  • Замена
    79'
    Замена у хозяев.  Худхаир Амир Сабах ушёл с поля. В игре  Джасем.
  • Угловой
    78'
    Угловой удар заработали гости. Подача от  Отавио. Пробить не удалось Талиске, попал он в соперника.
  • Фол, нарушение
    77'
    В центре поля Юссеф нарушил правила. Досталось Мухтару.
  • 76'
    Проблемы сегодня с завершением атаки у гостей. Никак они не могут найти варианты для завершения наступлений. 
  • 74'
    До ворот 20 метров. Долгая подготовка. С левой ноги в обвод стенки стал бить Талиска, но поскользнулся форвард и мяч прошёл намного мимо цели.
  • 73'
    Штрафной удар заработали гости. Опасно может быть. Брозовича и Роналду нет на поле. Мяч взял в руки Талиска. Ждём удара от него. 
  • 71'
    Отавио с мячом, осмотрелся, отдал налево на  Уэсли, который отдал на Анжело. Сразу же накрыли того защитники "Аль-Шорта".
  • 70'
    Перерыв на водопой.
  • Замена
    69'
    Замена у "Аль-Насра". Ушёл с поля Мане и  Аль-Наджи. Вступили в игру  Уэсли и Аль-Бушайль Наваф.
  • Опасный момент
    68'
    Талиска снова создаёт остроту у чужих ворот, с левой ноги пробил, выставил ногу  Абдулраззак, мяч опасным рикошетом рядом с боковой стойкой прошёл! 
  • 67'
    Мане по правому краю прорвался, от двоих почти ушёл, но с передачей не прошло. 
  • 66'
    В центре поля с мячом Мане, передача на  Аль-Хайбари, который начал искать вариант для развития атаки.
  • Замена
    65'
    Двойная замена у "Аль-Шорта". Али Моханад и Соуза Лукас в игре. Ушли с поля Аль-Мавас и  Али Хуссейн.
  • 63'
    Подача на дальнюю штангу на Мане, вышел из ворот Базиль и кулаком снял игровой снаряд. 
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    • 62'
      Зашумели болельщики на трибунах.  Аль-Мавас нарушил правила против Аль-Хайбари, а следом и Мухтару досталось. Рефери увидел нарушение правил. 
    • 61'
      Через правый край пошли в атаку гости. Передача на  Аль-Хайбари, который неудачно мячом распорядился. 
    • 60'
      Полчаса остаётся играть. Бенто отдал мяч Алавжами, тот перешёл на чужую половину поля. Подустали хозяева.
    • 58'
      На чужой половине поля с мячом Мане, осмотрелся, отыграл чуть назад. 
    • 57'
      Придавили соперника гости. Активизировались, вспомнили какие за на ними стоят контракты. 
    • Угловой
      56'
      Угловой удар для гостей. Отавио пошёл подавать. На выходе здорово сыграл Базиль, ещё одна подача после подбора от Мане, снова на выходе сыграл Базиль.  
    • 55'
       Джасем неудачно выбил игровой снаряд, который попал в набежавшего  Габриэла Анжело. Не вышло у "свежего" форварда мячом завладеть. 
    • Замена
      54'
      Замена у "Аль-Насра". Ушёл с поля  Брозович. Вступил в игру  Аль-Хайбари.
    • 52'
      Мане не добрался до мяча, но аут заработал. Сам же ввёл мяч в игру.
    • Опасный момент
      51'
      Моментище у Талиски! Базиль спасает свою команду, в красивом прыжке он достался игровой снаряд из "девятки"!
    • 50'
       Банга с мячом, передача на левый край, где принял игровой снаряд Юннес.
    • 48'
       Яхья на газоне оказался. Не сумел он уйти от соперника. И нарушения правил рефери вновь не заметил.
    • 47'
      Отавио от линии штрафной площади на дальнюю штангу выполнил подачу, Мане пробил головой, но игровой снаряд прошёл мимо цели. 
    • Замена
      46'
      Замена у "Аль-Насра". Вступил в игру Габриэл Анжело. Ушёл с поля  Гариб Абдуррахман.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Перерыв. 
    • 45'
       Али Хуссейн начинает атаку хозяев, перевод на правый край последовал. "Аль-Шорта" так и второй забьёт. Ещё до перерыва. Шакир с мячом, начал смещение в центр, но пробить не дали.
    • 45'
      Видимо, рефери выбрал такое решение по итогу использования ВАР. Бенто чуть не упустил мяч, обыграв Давуда, который пошёл в прессинг. 
    • Желтая карточка
      44'
       Аль-Наджи. Грубая игра. Жёлтая карточка. 
    • Дополнительное время
      44'
      7 минут добавляет рефери!
    • 43'
       Юннес с мячом, назад отыграл на Базиля, который финтом убрал набежавшего на него Талиску! Эффектно, но опасно.
    • Угловой
      42'
      После розыгрыша стандарта угловой удар заработали хозяева, но подача на ближний угол не принесла успеха.
    • Желтая карточка
      42'
      Симакан жёлтую карточку получил за этот фол.
    • Видеоповтор
      41'
      Пенальти? Давуд уходил от Симакана, но защитник гостей зачем-то решил рукой себе помочь! Хотя был бы первым он на мяче! В дело вмешался ВАР и увидели рефери, что был фол до входа в штрафную площадь. Штрафной удар!
    • 40'
      Последние пять минут у нас остались в первом тайме. Пока что не видно никаких предпосылок для изменения результата. 
    • Травма, повреждение
      38'
      Яхья потянул ногу. Вынесли его на носилках за пределы поля.
    • 37'
       Али Хуссейн с мячом на левом фланге, ушёл от Мане, но дальше последовал свисток. Фол на Мане зафиксировал арбитр. Яхья нарушил правила.
    • 35'
      Снова контратака у хозяев, передача на Али, тот сыграл на  Юссефа, который не сумел до мяча добраться. 
    • 34'
      Не идёт игра у Мане, который заметно сбавил в последнее время. Такие моменты, что были в прошлом эпизоде он раньше без особых проблем реализовывал. И делал это в АПЛ.
    • 32'
       Симакан с мячом, перевод на правый край на Мане, тот через Аль-Ганама отыграл, вернулась передача Мане, которому оставалось только войт ив штрафную площадь и пробить. С первым он справился, а следом с левой ноги в землю удар последовал! Мимо ворот... 
    • 31'
      Очередная контратака могла получиться у хозяев, передача на  Аль-Маваса, который левой ногой задел мяч и тот вышел за лицевую. 
    • 30'
      Нарушение правил в центре поля. Симакан на газоне. Досталось ему от Банга.
    • 28'
      Передача на правый край на Талиску, тот покатил на Аль-Ганама, который исполнил подачу. Опасно и хороший уровень для удара. Но мимо цели.
    • 27'
      Заброс в штрафную площадь Базиля, отодвинул Талиску от мяча Юннес, позволив ему выйти за пределы поля.
    • 26'
      Ждём активных действий от Мане и его партнёров. Пока что аут для "Аль-Насра".
    • 25'
      Середина первого тайма, отыграли пропущенный мяч иракские футболисты. Провели свою контратаку. Одну забили, уже событие для "Аль-Шорта"!
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Давуд!!! Заброс на линию штрафной площади, Симкан и Аль-Наджи не подели мяч, который в касание переправил в дальний угол  Давуд! 
    • 21'
      Несколько поутихли у нас страсти на поле.
    • 20'
       Базиль в игре! Неудачно он сам же ввёл мяч в игру, Гариб с правой ноги с 17 метров пробил, но Базиль в прыжке забрал игровой снаряд. 
    • 19'
      Талиска в чужой штрафной площади с мячом, с левой ноги, уложив корпус он пробил! Мимо... Но неплохо выцеливал. 
    • 18'
      Из обороны выходят гости, передача на Симакана, который отыграл на Алавжами. 
    • 16'
      Яхья оказался на газоне,  Аль-Ганам нарушил правила. Требовал игрок "Аль-Шорта" жёлтую карточку за этот фол, но рефери без "горчичника" обошёлся. 
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды. Аут для хозяев возле их ворот. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!!  Аль-Ганам!!!! В касание Отавио отдал на ход  Аль-Ганаму, который ворвался в штрафную площадь и с правой ноги в дальний угол пробил! Базиль не был готов к такому развитию событий!
    • 12'
      В центре поля с мячом Юннес, отыграл на Яхья. Перевод последовал на левый край на  Абдулраззака, который полез в обыгрыш, но от ноги Алавжами ушёл игровой снаряд за боковую. 
    • 11'
      Мане на правом фланге на газоне оказался. Развёл руками, но рефери нарушения правил не заметил. 
    • 10'
       Али Хуссейн прорвался по левому краю, но пришлось даже Мане помочь в отборе. Получилось. 
    • 8'
      Шесть легионеров у "Аль-Насра" и трое легионеров у "Аль-Шорта". Был бы Роналду, было бы семь легионеров у гостей.
    • Офсайд
      7'
      Через левый край набирают скорость гости, передача на Гариба не прошла. Контратака последовала через левый край и  Аль-Мавас оказался в положении вне игры.
    • 5'
      Пять минут уже прошло у нас, хозяева пока что пытаются выйти в линию атаки. 
    • 4'
      "Аль-Шорта" представляют полицию Ирака. По сути, аналог нашего "Динамо". Весьма известная команда, обладатель Кубка Ирака.
    • 4'
      Криштиану Роналду сегодня не играет по причине вируса. 
    • Угловой
      3'
      Брозович с правого фланга исполнил подачу в штрафную площадь хозяев, но только угловой. заработали. Подача на ближнюю штангу, где Отавио до мяча не добрался. 
    • 2'
      Разыграли с центра поля гости. Перевод на правый край Симакана, который пополнил состав "Аль-Насра" за 42 млн евро в текущем сезоне. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Аль-Наджи Салем получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Симакан Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Али Хуссейн III сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Давуд Мохаммед бьет в цель!
    • 14'
      Отавио Эдмилсон сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Аль-Ганам Султан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Шорта 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Шорта
    4.5% (5)
    Ничья
    3.6% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    91.8% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (65)
    Меньше
    37.5% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (68)
    Нет
    34.62% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    48.2% (53)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    18.2% (20)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.9% (12)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.2% (9)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    1:0 Аль-Шорта
    2.7% (3)
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