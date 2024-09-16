Штрафной удар заработали гости. Опасно может быть. Брозовича и Роналду нет на поле. Мяч взял в руки Талиска. Ждём удара от него.

До ворот 20 метров. Долгая подготовка. С левой ноги в обвод стенки стал бить Талиска, но поскользнулся форвард и мяч прошёл намного мимо цели.

Проблемы сегодня с завершением атаки у гостей. Никак они не могут найти варианты для завершения наступлений.

Угловой удар заработали гости. Подача от Отавио. Пробить не удалось Талиске, попал он в соперника.

Замена у хозяев. Худхаир Амир Сабах ушёл с поля. В игре Джасем.

И ещё замена у "Аль-Шорта". В игре Джассим Саджад. Шакир покинул игру.

Подача на дальнюю штангу на Мане, вышел из ворот Базиль и кулаком снял игровой снаряд.

Двойная замена у "Аль-Шорта". Али Моханад и Соуза Лукас в игре. Ушли с поля Аль-Мавас и Али Хуссейн.

В центре поля с мячом Мане, передача на Аль-Хайбари, который начал искать вариант для развития атаки.

Мане по правому краю прорвался, от двоих почти ушёл, но с передачей не прошло.

Талиска снова создаёт остроту у чужих ворот, с левой ноги пробил, выставил ногу Абдулраззак, мяч опасным рикошетом рядом с боковой стойкой прошёл!

Замена у "Аль-Насра". Ушёл с поля Мане и Аль-Наджи. Вступили в игру Уэсли и Аль-Бушайль Наваф.

Отавио с мячом, осмотрелся, отдал налево на Уэсли, который отдал на Анжело. Сразу же накрыли того защитники "Аль-Шорта".

Моментище у Талиски! Базиль спасает свою команду, в красивом прыжке он достался игровой снаряд из "девятки"!

Мане не добрался до мяча, но аут заработал. Сам же ввёл мяч в игру.

Замена у "Аль-Насра". Ушёл с поля Брозович. Вступил в игру Аль-Хайбари.

Джасем неудачно выбил игровой снаряд, который попал в набежавшего Габриэла Анжело. Не вышло у "свежего" форварда мячом завладеть.

Угловой удар для гостей. Отавио пошёл подавать. На выходе здорово сыграл Базиль, ещё одна подача после подбора от Мане, снова на выходе сыграл Базиль.

Придавили соперника гости. Активизировались, вспомнили какие за на ними стоят контракты.

На чужой половине поля с мячом Мане, осмотрелся, отыграл чуть назад.

Через правый край пошли в атаку гости. Передача на Аль-Хайбари, который неудачно мячом распорядился.

Зашумели болельщики на трибунах. Аль-Мавас нарушил правила против Аль-Хайбари, а следом и Мухтару досталось. Рефери увидел нарушение правил.

Замена у "Аль-Насра". Вступил в игру Габриэл Анжело. Ушёл с поля Гариб Абдуррахман.

Отавио от линии штрафной площади на дальнюю штангу выполнил подачу, Мане пробил головой, но игровой снаряд прошёл мимо цели.

Яхья на газоне оказался. Не сумел он уйти от соперника. И нарушения правил рефери вновь не заметил.

Банга с мячом, передача на левый край, где принял игровой снаряд Юннес.

Первый тайм

45' Перерыв.

45' Али Хуссейн начинает атаку хозяев, перевод на правый край последовал. "Аль-Шорта" так и второй забьёт. Ещё до перерыва. Шакир с мячом, начал смещение в центр, но пробить не дали.

45' Видимо, рефери выбрал такое решение по итогу использования ВАР. Бенто чуть не упустил мяч, обыграв Давуда, который пошёл в прессинг.

44' Аль-Наджи. Грубая игра. Жёлтая карточка.

44' 7 минут добавляет рефери!

43' Юннес с мячом, назад отыграл на Базиля, который финтом убрал набежавшего на него Талиску! Эффектно, но опасно.

42' После розыгрыша стандарта угловой удар заработали хозяева, но подача на ближний угол не принесла успеха.

42' Симакан жёлтую карточку получил за этот фол.

41' Пенальти? Давуд уходил от Симакана, но защитник гостей зачем-то решил рукой себе помочь! Хотя был бы первым он на мяче! В дело вмешался ВАР и увидели рефери, что был фол до входа в штрафную площадь. Штрафной удар!

40' Последние пять минут у нас остались в первом тайме. Пока что не видно никаких предпосылок для изменения результата.

38' Яхья потянул ногу. Вынесли его на носилках за пределы поля.

37' Али Хуссейн с мячом на левом фланге, ушёл от Мане, но дальше последовал свисток. Фол на Мане зафиксировал арбитр. Яхья нарушил правила.

35' Снова контратака у хозяев, передача на Али, тот сыграл на Юссефа, который не сумел до мяча добраться.

34' Не идёт игра у Мане, который заметно сбавил в последнее время. Такие моменты, что были в прошлом эпизоде он раньше без особых проблем реализовывал. И делал это в АПЛ.

32' Симакан с мячом, перевод на правый край на Мане, тот через Аль-Ганама отыграл, вернулась передача Мане, которому оставалось только войт ив штрафную площадь и пробить. С первым он справился, а следом с левой ноги в землю удар последовал! Мимо ворот...

31' Очередная контратака могла получиться у хозяев, передача на Аль-Маваса, который левой ногой задел мяч и тот вышел за лицевую.

30' Нарушение правил в центре поля. Симакан на газоне. Досталось ему от Банга.

28' Передача на правый край на Талиску, тот покатил на Аль-Ганама, который исполнил подачу. Опасно и хороший уровень для удара. Но мимо цели.

27' Заброс в штрафную площадь Базиля, отодвинул Талиску от мяча Юннес, позволив ему выйти за пределы поля.

26' Ждём активных действий от Мане и его партнёров. Пока что аут для "Аль-Насра".

25' Середина первого тайма, отыграли пропущенный мяч иракские футболисты. Провели свою контратаку. Одну забили, уже событие для "Аль-Шорта"!

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Давуд!!! Заброс на линию штрафной площади, Симкан и Аль-Наджи не подели мяч, который в касание переправил в дальний угол Давуд!

21' Несколько поутихли у нас страсти на поле.

20' Базиль в игре! Неудачно он сам же ввёл мяч в игру, Гариб с правой ноги с 17 метров пробил, но Базиль в прыжке забрал игровой снаряд.

19' Талиска в чужой штрафной площади с мячом, с левой ноги, уложив корпус он пробил! Мимо... Но неплохо выцеливал.

18' Из обороны выходят гости, передача на Симакана, который отыграл на Алавжами.

16' Яхья оказался на газоне, Аль-Ганам нарушил правила. Требовал игрок "Аль-Шорта" жёлтую карточку за этот фол, но рефери без "горчичника" обошёлся.

15' Четверть часа отыграли команды. Аут для хозяев возле их ворот.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Аль-Ганам!!!! В касание Отавио отдал на ход Аль-Ганаму, который ворвался в штрафную площадь и с правой ноги в дальний угол пробил! Базиль не был готов к такому развитию событий!

12' В центре поля с мячом Юннес, отыграл на Яхья. Перевод последовал на левый край на Абдулраззака, который полез в обыгрыш, но от ноги Алавжами ушёл игровой снаряд за боковую.

11' Мане на правом фланге на газоне оказался. Развёл руками, но рефери нарушения правил не заметил.

10' Али Хуссейн прорвался по левому краю, но пришлось даже Мане помочь в отборе. Получилось.

8' Шесть легионеров у "Аль-Насра" и трое легионеров у "Аль-Шорта". Был бы Роналду, было бы семь легионеров у гостей.

7' Через левый край набирают скорость гости, передача на Гариба не прошла. Контратака последовала через левый край и Аль-Мавас оказался в положении вне игры.

5' Пять минут уже прошло у нас, хозяева пока что пытаются выйти в линию атаки.

4' "Аль-Шорта" представляют полицию Ирака. По сути, аналог нашего "Динамо". Весьма известная команда, обладатель Кубка Ирака.

3' Брозович с правого фланга исполнил подачу в штрафную площадь хозяев, но только угловой. заработали. Подача на ближнюю штангу, где Отавио до мяча не добрался.

2' Разыграли с центра поля гости. Перевод на правый край Симакана, который пополнил состав "Аль-Насра" за 42 млн евро в текущем сезоне.