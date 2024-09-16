Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 79'
0'
0:1
14' ГолАль-Ганам Султан
1:1
24' ГолДавуд Мохаммед
40' Желтая карточкаСимакан Мохамед
45' Желтая карточкаАль-Наджи Салем
Ход матча
14'
24'
40'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
15
Яхья
Ахмед
I
11
Шакир
Бассам
30
Юссеф
Фахд
78
Алавжами
Али
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Яхья АхмедЗащитник
- Защитник
-
11 Шакир БассамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Юссеф ФахдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Раад ГассанЗащитник
- Полузащитник
-
31 Зеро АхмадПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фархан АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соуза ЛукасПолузащитник
-
18 Али МоханадНападающий
-
21 Хассан АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Уэсли ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Шорта
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давуд Мохаммед
|1
|1
|Али Хуссейн III
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Ганам Султан
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
Карточки
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
Результаты последних матчей
Аль-Шорта
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0
Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1 Аль-Караба - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Ньюроз 4:4 Аль-Шорта - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Нафт - Аль-Шорта 1:1 Эрбил - Аль-Шорта 2:4 Аль-Шорта - Аль-Минаа 2:0 Нафт Аль-Васат - Аль-Шорта 0:1 Аль-Карх - Аль-Шорта 1:4 Аль-Шорта - Нафт Майсан 3:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Запад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Запад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Запад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Аль-Гарафа
|Сасси Фержани
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1
|Бангкок Юнайтед
|Живкович Рицхайро
|1
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Азмун Сердар
|1
|Аль-Садд
|Мухика Рафаэль
|1
|Аль-Садд
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Симакан Мохамед
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Салем
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Шорта 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Шорта
4.5% (5)
Ничья
3.6% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
91.8% (101)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (65)
Меньше
37.5% (39)
Обе команды забьют
Да
65.38% (68)
Нет
34.62% (36)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
48.2% (53)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
18.2% (20)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10.9% (12)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
8.2% (9)
1:1 Ничья
3.6% (4)
1:0 Аль-Шорта
2.7% (3)
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