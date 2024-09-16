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Тур: 1.
Аль-Айн
0:1
Перерыв
Аль-Садд
0'
0:1
45' Гол
Афиф Акрам
45' Желтая карточка
Ро-Ро Педро Мигел

Ход матча

16'
 
Ваад Мохаммед
Хухи Буалем
30'
Траоре Абду
Надер Яхья
 
45'
0:1
Афиф Акрам
45'
 
Ро-Ро Педро Мигел

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Аль-Садд
4.81
3.90
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3.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
5
Пак
Ен-У
4
Кардозу
Фабиу
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
10
Гамарра
Алехандро
6
Надер
Яхья
11
Мохаммед
Бандар
20
Паласиос
Матиас
8
Аль-Балуши
Мохаммед
21
Рахими
Суфьян
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
16
Хухи
Буалем
5
Сальман
Тарек
77
Аталь
Юсеф
88
Урибе
Матеус
4
Камара
Мохамед
18
Гильерме
дос
Сантос
6
Отавио
Пауло
19
Мухика
Рафаэль
84
Афиф
Акрам
Аль-Айн
4-1-4-1
Аль-Садд
3-5-2

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Садд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
4:0
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 1 1

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 1 0

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3
Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1
Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2 Аль-Араби - Аль-Садд 2:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2 Аль-Садд - СК Катар 3:0 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 6:0

Запад

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Шорта
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Айн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Запад

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Шорта
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Садд
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Айн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Запад

Команда И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Айн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Шорта
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Аль-Гарафа Сасси Фержани 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Бангкок Юнайтед Живкович Рицхайро 1
Шабаб Аль-Ахли Дубай Азмун Сердар 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Ро-Ро Педро Мигел 1
Аль-Наср Эр-Рияд Симакан Мохамед 1
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Салем 1
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Аль-Садд
4.81
3.90
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3.00
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