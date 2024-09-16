Тур: 1.
0'
0:1
45' ГолАфиф Акрам
45' Желтая карточкаРо-Ро Педро Мигел
49' Желтая карточкаМухика Рафаэль
1:1
80' ГолПаласиос Матиас
90'+8
Ход матча
45'
0:1
49'
80'
1:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
513 Количество передач 276
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
5
Пак
Ен-У
16
Хухи
Буалем
77
Аталь
Юсеф
88
Урибе
Матеус
84
Афиф
Акрам
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
-
5 Пак Ен-УЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Траоре АбдуЗащитник
- Защитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
72 Авад МохамедНападающий
-
-
27 Sekou Baba
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
-
77 Аталь ЮсефПолузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
-
31 Абдулла ЮсефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
История личных встреч
Аль-Айн
Аль-Садд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Матиас
|1
|1
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|1
|1
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аль-Айн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3
Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1
Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2 Аль-Араби - Аль-Садд 2:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2 Аль-Садд - СК Катар 3:0 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 6:0
Результаты матчей
Аль-Айн
Аль-Садд
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Аль-Садд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Резаэян Рамин
|1
|Аль-Гарафа
|Сасси Фержани
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1
|Бангкок Юнайтед
|Живкович Рицхайро
|1
|Аль-Шорта
|Соуза Лукас
|1
|Персеполис
|Амири Вахид
|1
|Аль-Гарафа
|Модибо Ассим
|1
|Аль-Гарафа
|Н'Диайе Халифа
|1
|Аль-Садд
|Мухика Рафаэль
|1