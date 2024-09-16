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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Аль-Айн
1:1
Конец матча
Аль-Садд
0'
0:1
45' Гол
Афиф Акрам
45' Желтая карточка
Ро-Ро Педро Мигел
49' Желтая карточка
Мухика Рафаэль
1:1
80' Гол
Паласиос Матиас
90'+8

Ход матча

16'
 
Ваад Мохаммед
Хухи Буалем
30'
Траоре Абду
Надер Яхья
 
45'
0:1
Афиф Акрам
45'
 
Ро-Ро Педро Мигел
49'
 
Мухика Рафаэль
53'
Лаба Коджо
Аль-Балуши Мохаммед
 
65'
 
Аль-Язиди Абдулла
Аталь Юсеф
66'
 
Гонсалес Кристо
Мухика Рафаэль
74'
Felipe Salomoni
Насименту Эрик
 
75'
Mateo Sanabria
Кардозу Фабиу
 
80'
Паласиос Матиас
1:1
87'
 
Машааль Мустафа
Гильерме дос Сантос
88'
 
Аль-Хайдос Хассан
Афиф Акрам

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 513 Количество передач 276
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
5
Пак
Ен-У
4
Кардозу
Фабиу
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
10
Гамарра
Алехандро
6
Надер
Яхья
11
Мохаммед
Бандар
20
Паласиос
Матиас
8
Аль-Балуши
Мохаммед
21
Рахими
Суфьян
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
16
Хухи
Буалем
5
Сальман
Тарек
77
Аталь
Юсеф
88
Урибе
Матеус
4
Камара
Мохамед
18
Гильерме
дос
Сантос
6
Отавио
Пауло
19
Мухика
Рафаэль
84
Афиф
Акрам
Аль-Айн
4-1-4-1
Аль-Садд
3-5-2

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Садд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧА
4:0
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Матиас 1 1
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 1 1

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухика Рафаэль 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аль-Айн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3
Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Садд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1
Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9 Аль-Духаиль - Аль-Садд 3:1 Аль-Мархия - Аль-Садд 1:2 Аль-Садд - Муайтер 4:2 Аль-Араби - Аль-Садд 2:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2 Аль-Садд - СК Катар 3:0 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Умм-Салаль 6:0

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Садд

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Эстеглаль Тегеран Резаэян Рамин 1
Аль-Гарафа Сасси Фержани 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Бангкок Юнайтед Живкович Рицхайро 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шорта Соуза Лукас 1
Персеполис Амири Вахид 1
Аль-Гарафа Модибо Ассим 1
Аль-Гарафа Н'Диайе Халифа 1
Аль-Садд Мухика Рафаэль 1
Весь список
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