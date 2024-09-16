Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
1:0
4' Гол в свои воротаAbdullah Yousif
9' Желтая карточкаСано Сейду
32' Желтая карточкаАль-Ганехи Ахмед
52' Желтая карточкаМодибо Ассим
53' Желтая карточкаЧешми Рузбех
59' Желтая карточкаН'Диайе Халифа
70' Желтая карточкаЭслами Мохаммедхоссейн
2:0
79' ГолРезаэян Рамин
3:0
88' ГолArash Rezavand
90'+5
Ход матча
4'
1:0
9'
32'
52'
53'
59'
79'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 369
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
55
Raphael
I
22
Ндонг
Ибраим
20
Хён
Су
Чан
42
Сано
Сейду
23
Модибо
Ассим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Raphael IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Какута ГаэльНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javad Nekounam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Хён Су ЧанЗащитник
- Защитник
-
42 Сано СейдуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Jamal Hamed
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Бомбардиры внутри турнира
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|1
|1
|Arash Rezavand
|1
|1
|Мохаммади Мехрдад
|0
|0
|Джалали Аболфазл
|0
|0
Аль-Гарафа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сасси Фержани
|1
|0.5
Карточки
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешми Рузбех
|1
|0
|Эслами Мохаммедхоссейн
|1
|0
Аль-Гарафа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Ассим
|1
|0
|Н'Диайе Халифа
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
|Сано Сейду
|1
|0
Результаты матчей
Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2
Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 2:2 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 0:1 Мес Рафсанжан - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Сепахан 1:0 Малаван - Эстеглаль Тегеран 1:1 Эстеглаль Тегеран - Санат Нафт 1:0 Эстеглаль Тегеран - Пайкан 2:1
Аль-Гарафа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0
Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4 Аль-Мархия - Аль-Гарафа 3:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 1:1 Аль-Араби - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Муайтер - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:4 Аль-Гарафа - Аль-Ахли Доха 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Гарафа - СК Катар 2:1
Результаты матчей
Эстеглаль Тегеран
Аль-Гарафа
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эстеглаль Тегеран
Аль-Гарафа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Резаэян Рамин
|1
|Аль-Гарафа
|Сасси Фержани
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1
|Бангкок Юнайтед
|Живкович Рицхайро
|1
|Аль-Шорта
|Соуза Лукас
|1
|Персеполис
|Амири Вахид
|1
|Аль-Гарафа
|Модибо Ассим
|1
|Аль-Гарафа
|Н'Диайе Халифа
|1
|Аль-Садд
|Мухика Рафаэль
|1