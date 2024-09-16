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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Эстеглаль Тегеран
3:0
Конец матча
Аль-Гарафа
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Abdullah Yousif
9' Желтая карточка
Сано Сейду
32' Желтая карточка
Аль-Ганехи Ахмед
52' Желтая карточка
Модибо Ассим
53' Желтая карточка
Чешми Рузбех
59' Желтая карточка
Н'Диайе Халифа
70' Желтая карточка
Эслами Мохаммедхоссейн
2:0
79' Гол
Резаэян Рамин
3:0
88' Гол
Arash Rezavand
90'+5

Ход матча

4'
Abdullah Yousif
1:0
9'
 
Сано Сейду
32'
 
Аль-Ганехи Ахмед
46'
 
Saifeldeen Fadlalla
Abdullah Yousif
52'
 
Модибо Ассим
53'
Чешми Рузбех
 
58'
 
Jamal Hamed
Диас Фабрисио
59'
 
Н'Диайе Халифа
70'
Эслами Мохаммедхоссейн
 
71'
Джалали Аболфазл
Закипур Милад
 
74'
 
Rabh Boussafi
Коман Флоринел
74'
 
Мунтари Мохаммед
Аль-Ганехи Ахмед
77'
Мохаммади Мехрдад
Эслами Мохаммедхоссейн
 
79'
Резаэян Рамин
(Мохаммади Мехрдад)
2:0
84'
Какута Гаэль
Машарипов Джалолиддин
 
84'
Arash Rezavand
Zobeir Niknafs
 
88'
Arash Rezavand
(Джалали Аболфазл)
3:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 369
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хоссейни
Хоссейн
10
Резаэян
Рамин
55
Raphael
I
3
Фаллах
Саман
18
Закипур
Милад
80
Эслами
Мохаммедхоссейн
4
Чешми
Рузбех
22
Ндонг
Ибраим
14
Zobeir
Niknafs
19
Бланко-Лещук
Густаво
77
Машарипов
Джалолиддин
18
Н'Диайе
Халифа
2
Abdullah
Yousif
20
Хён
Су
Чан
32
Matias
German
Nani
42
Сано
Сейду
80
Аль-Ганехи
Ахмед
23
Модибо
Ассим
29
Диас
Фабрисио
7
Коман
Флоринел
31
Сасси
Фержани
9
Хоселу
Санмартин
Эстеглаль Тегеран
4-4-2
Аль-Гарафа
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 1
Arash Rezavand 1 1
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0
Аль-Гарафа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасси Фержани 1 0.5

Карточки

Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 1 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0
Аль-Гарафа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Ассим 1 0
Н'Диайе Халифа 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Сано Сейду 1 0

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Эстеглаль Тегеран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2
Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Мес Рафсанжан 2:2 Хавадар - Эстеглаль Тегеран 0:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 0:1 Мес Рафсанжан - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Сепахан 1:0 Малаван - Эстеглаль Тегеран 1:1 Эстеглаль Тегеран - Санат Нафт 1:0 Эстеглаль Тегеран - Пайкан 2:1
Аль-Гарафа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0
Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4 Аль-Мархия - Аль-Гарафа 3:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 1:1 Аль-Араби - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Муайтер - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Гарафа - Аль-Садд 2:2 Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:4 Аль-Гарафа - Аль-Ахли Доха 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Гарафа - СК Катар 2:1

Результаты матчей

Эстеглаль Тегеран
Аль-Гарафа

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстеглаль Тегеран
Аль-Гарафа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Эстеглаль Тегеран Резаэян Рамин 1
Аль-Гарафа Сасси Фержани 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Бангкок Юнайтед Живкович Рицхайро 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шорта Соуза Лукас 1
Персеполис Амири Вахид 1
Аль-Гарафа Модибо Ассим 1
Аль-Гарафа Н'Диайе Халифа 1
Аль-Садд Мухика Рафаэль 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Модибо Ассим получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Abdullah Yousif уходит с поля. Saifeldeen Fadlalla выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Аль-Ганехи Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Сано Сейду получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Abdullah Yousif уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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