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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Аль-Ахли Джидда
1:0
Конец матча
Персеполис
0'
1:0
2' Гол
Кесси Франк
24' Желтая карточка
Эль-Амлуд Аюб
44' Желтая карточка
Хуан Карлос Гарридо
45' Желтая карточка
Амири Вахид
45' Желтая карточка
Аль-Аммар Абдуллах Халид
1:0
59' Не забитый пенальти
Марез Рияд
90'+8

Ход матча

2'
Кесси Франк
(Марез Рияд)
1:0
24'
 
Эль-Амлуд Аюб
44'
 
Хуан Карлос Гарридо
45'
 
Амири Вахид
45'
Аль-Аммар Абдуллах Халид
 
46'
Вейга Габриэль
Фирмино Роберто
 
46'
 
Алишах Омид
Ахмадзаде Фаршад
59'
Марез Рияд
1:0
66'
 
Mohammad Khodabandehlo
Рафей Соруш
66'
 
Хатир Аль Иса
Алипур Али
71'
 
Садеги Саид
Эль-Амлуд Аюб
76'
Александр Гомес
Аль-Джухани Зияд
 
76'
Альнабит Сумайхан
Аль-Бураикан Фирас
 
76'
Дариси Абдулкарим
Марез Рияд
 
82'
 
Лукаш Жоау
Масуд Риги
90'
Альхурайджи Мохаммед
Аль-Аммар Абдуллах Халид
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 357 Количество передач 401
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
28
Демирал
Мерих
3
Ибаньес
Рожер
15
Аль-Аммар
Абдуллах
Халид
30
Аль-Джухани
Зияд
79
Кесси
Франк
7
Марез
Рияд
10
Фирмино
Роберто
9
Аль-Бураикан
Фирас
99
Тони
Айвен
1
Гендуз
Алексис
20
Эль-Амлуд
Аюб
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Мохаммади
Милад
5
Масуд
Риги
7
Рафей
Соруш
11
Ахмадзаде
Фаршад
19
Амири
Вахид
70
Урунов
Остон
9
Алипур
Али
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1
Персеполис
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Персеполис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:3
ЛЧА
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесси Франк 1 1
Марез Рияд 0 0
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммар Абдуллах Халид 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амири Вахид 1 0
Эль-Амлуд Аюб 1 0
Хуан Карлос Гарридо 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Ахли Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 5:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Вехдат - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0
Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Пайкан 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Персеполис - Фулад Хузестан 4:2 Персеполис - Нафт Гачсаран 3:0 Зоб Ахан - Персеполис 0:1 Персеполис - Тракторсази 2:0 Алюминиум - Персеполис 1:0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
Персеполис

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Джидда
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Эстеглаль Тегеран Резаэян Рамин 1
Аль-Гарафа Сасси Фержани 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Бангкок Юнайтед Живкович Рицхайро 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шорта Соуза Лукас 1
Персеполис Амири Вахид 1
Аль-Гарафа Модибо Ассим 1
Аль-Гарафа Н'Диайе Халифа 1
Аль-Садд Мухика Рафаэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Аль-Аммар Абдуллах Халид получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 46'
      Амири Вахид получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Хуан Карлос Гарридо получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Эль-Амлуд Аюб получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Марез Рияд сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Кесси Франк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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