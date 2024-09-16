Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКесси Франк
24' Желтая карточкаЭль-Амлуд Аюб
44' Желтая карточкаХуан Карлос Гарридо
45' Желтая карточкаАмири Вахид
45' Желтая карточкаАль-Аммар Абдуллах Халид
1:0
59' Не забитый пенальтиМарез Рияд
90'+8
Ход матча
2'
1:0
24'
45'
59'
1:0
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
357 Количество передач 401
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
79
Кесси
Франк
99
Тони
Айвен
19
Амири
Вахид
70
Урунов
Остон
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Мажраши АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Яслам СаадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
-
70 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
-
23 Сарлак МиладПолузащитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
-
31 Лукаш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гарридо Хуан Карлос
История личных встреч
Аль-Ахли Джидда
Персеполис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесси Франк
|1
|1
|Марез Рияд
|0
|0
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|1
|0
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амири Вахид
|1
|0
|Эль-Амлуд Аюб
|1
|0
|Хуан Карлос Гарридо
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аль-Ахли Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Персеполис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 5:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:1 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Вехдат - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0
Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0 Сирьян - Персеполис 0:1 Персеполис - Пайкан 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:0 Персеполис - Фулад Хузестан 4:2 Персеполис - Нафт Гачсаран 3:0 Зоб Ахан - Персеполис 0:1 Персеполис - Тракторсази 2:0 Алюминиум - Персеполис 1:0
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
Персеполис
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Джидда
Персеполис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Эстеглаль Тегеран
|Резаэян Рамин
|1
|Аль-Гарафа
|Сасси Фержани
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1
|Бангкок Юнайтед
|Живкович Рицхайро
|1
|Аль-Шорта
|Соуза Лукас
|1
|Персеполис
|Амири Вахид
|1
|Аль-Гарафа
|Модибо Ассим
|1
|Аль-Гарафа
|Н'Диайе Халифа
|1
|Аль-Садд
|Мухика Рафаэль
|1