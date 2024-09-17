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Тур: 1.
Шаньдун Тайшань
1:0
Первый тайм: 24'
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
9' Гол
Би Цзиньхао
17' Желтая карточка
Казаишвили Валерий

Ход матча

9'
Би Цзиньхао
(Ли Юаньи)
1:0
17'
Казаишвили Валерий
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Централ Кост Маринерс
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
23
Се
Вэньфэн
3
Marcel
Scales
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
35
Хуан
Чжэнъюй
25
Синьли
Пэн
22
Ли
Юаньи
33
Гао
Чжуньи
24
Би
Цзиньхао
10
Казаишвили
Валерий
1
Павлесик
Адам
17
Sabit
James
3
Кальтак
Брайан
4
Сейнсбери
Трент
12
Маурагис
Лукас
11
Фейхао
Витор
8
Маккалмонт
Алфи
26
Трапп
Брэд
10
Брито
Микаель
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
Шаньдун Тайшань
4-3-3
Централ Кост Маринерс
4-4-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Централ Кост Маринерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 1 0.5
Би Цзиньхао 1 0.5
Ли Юаньи 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1
Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Сычуань Цзюнью 3:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2
Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Централ Кост Маринерс

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Централ Кост Маринерс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шаньдун Тайшань
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кванджу
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Эстеглаль Тегеран Резаэян Рамин 1
Аль-Гарафа Сасси Фержани 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Бангкок Юнайтед Живкович Рицхайро 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шорта Соуза Лукас 1
Персеполис Амири Вахид 1
Аль-Гарафа Модибо Ассим 1
Аль-Гарафа Н'Диайе Халифа 1
Аль-Садд Мухика Рафаэль 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Централ Кост Маринерс
3.40
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