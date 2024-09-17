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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Шаньдун Тайшань
3:1
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
8' Гол
Би Цзиньхао
17' Желтая карточка
Казаишвили Валерий
35' Желтая карточка
Хуан Чжэнъюй
45' Желтая карточка
Ли Юаньи
45' Желтая карточка
Эдмондсон Райан
1:1
45' Пенальти
Брито Микаель
45' Желтая карточка
Брито Микаель
2:1
74' Гол
Казаишвили Валерий
3:1
88' Гол
Казаишвили Валерий
90'+6

Ход матча

8'
Би Цзиньхао
(Ли Юаньи)
1:0
17'
Казаишвили Валерий
 
35'
Хуан Чжэнъюй
 
45'
Ли Юаньи
 
45'
 
Эдмондсон Райан
45'
1:1
Брито Микаель
45'
 
Брито Микаель
46'
Кэ Ши
Лю Ян
 
60'
Кризан
Се Вэньфэн
 
69'
 
Роу Сторм
Брито Микаель
70'
 
Bailey Brandtman
Эдмондсон Райан
70'
Ляо Лишэн
Синьли Пэн
 
74'
Казаишвили Валерий
(Ляо Лишэн)
2:1
81'
Дельгаду Педру
Ли Юаньи
 
81'
Чэнь Пу
Би Цзиньхао
 
83'
 
Arthur de Lima
Фейхао Витор
88'
Казаишвили Валерий
(Ляо Лишэн)
3:1
90'
 
Nicholas Duarte
Куол Алоу

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 483
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
23
Се
Вэньфэн
3
Marcel
Scales
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
35
Хуан
Чжэнъюй
25
Синьли
Пэн
22
Ли
Юаньи
33
Гао
Чжуньи
24
Би
Цзиньхао
10
Казаишвили
Валерий
1
Павлесик
Адам
17
Sabit
James
3
Кальтак
Брайан
4
Сейнсбери
Трент
12
Маурагис
Лукас
11
Фейхао
Витор
8
Маккалмонт
Алфи
26
Трапп
Брэд
10
Брито
Микаель
9
Куол
Алоу
99
Эдмондсон
Райан
Шаньдун Тайшань
4-3-3
Централ Кост Маринерс
4-4-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Централ Кост Маринерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 3 1.5
Би Цзиньхао 1 0.5
Ляо Лишэн 0 0
Ли Юаньи 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 1 (1) 1

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казаишвили Валерий 1 0
Ли Юаньи 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмондсон Райан 1 0
Брито Микаель 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1
Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Сычуань Цзюнью 3:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2
Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Централ Кост Маринерс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Пхохан Стилерс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бурирам Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виссел Кобе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Бурирам Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виссел Кобе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пхохан Стилерс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Виссел Кобе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бурирам Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кванджу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Кванджу Микелтадзе Бека 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Аль-Шорта Соуза Лукас 1
Кванджу Асани Ясир 1
Шаньдун Тайшань Ли Юаньи 1
Весь список
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