Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 58'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
13
Этеридж
Нейл
11
Коолс
Дион
7
Bissoli
15
Yuki
Honda
19
Хацусэ
Рё
24
Сакаи
Готоку
- Основной состав
-
13 Этеридж НейлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Ким Мин-ХёкПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Chrigor
-
18 Athit Berg
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Главный тренер: Osmar Loss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Yuki HondaЗащитник
-
19 Хацусэ РёЗащитник
-
24 Сакаи ГотокуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Араи СётаВратарь
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81 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иде ХаруяПолузащитник
- Нападающий
-
14 Юруки КояНападающий
-
-
Главный тренер: Йосида Тацума
Результаты последних матчей
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5
Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Чонбури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 3:2 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 6:2 Трат - Бурирам Юнайтед 3:4 Бурирам Юнайтед - Сукхотай 4:0
Виссел Кобе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1
Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токусима Вортис 2:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 3:1 Виссел Кобе - Матида Зельвия 0:0 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 1:0 Виссел Кобе - Каталлер Тояма 2:0 Урава Ред - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токио Верди 0:1
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Кванджу
|Микелтадзе Бека
|1 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1
|Аль-Шорта
|Соуза Лукас
|1
|Кванджу
|Асани Ясир
|1
|Шаньдун Тайшань
|Ли Юаньи
|1