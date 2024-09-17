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Тур: 1.
Бурирам Юнайтед
0:0
Второй тайм: 58'
Виссел Кобе
0'

Ход матча

46'
 
Муто Йосинори
Kakeru Yamauchi

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бурирам Юнайтед
Ничья
Виссел Кобе
3.87
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3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Этеридж
Нейл
6
Гуд
Кёртис
16
Дугалл
Кеннет
20
Дхало
Марсело
11
Коолс
Дион
2
Хаипракон
Сасалак
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
5
Бунматхан
Тхиратхон
10
Криспим
Лукас
9
Джайдед
Супачай
7
Bissoli
1
Маэкава
Дайя
2
Иино
Нанасэи
4
Ямакава
Тэцуси
15
Yuki
Honda
19
Хацусэ
Рё
24
Сакаи
Готоку
25
Yuya
Kuwasaki
30
Kakeru
Yamauchi
7
Идегути
Ёсуке
9
Миясиро
Тайсэй
22
Сасаки
Даидзю
Бурирам Юнайтед
3-4-2-1
Виссел Кобе
4-3-3

Результаты последних матчей

Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5
Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Чонбури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 3:2 Бурирам Юнайтед - Полис Теро 6:2 Трат - Бурирам Юнайтед 3:4 Бурирам Юнайтед - Сукхотай 4:0
Виссел Кобе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1
Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токусима Вортис 2:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 3:1 Виссел Кобе - Матида Зельвия 0:0 Гамба Осака - Виссел Кобе 2:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 1:0 Виссел Кобе - Каталлер Тояма 2:0 Урава Ред - Виссел Кобе 1:1 Виссел Кобе - Токио Верди 0:1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Пхохан Стилерс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бурирам Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виссел Кобе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Бурирам Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виссел Кобе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пхохан Стилерс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Виссел Кобе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бурирам Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кванджу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Кванджу Микелтадзе Бека 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Аль-Шорта Соуза Лукас 1
Кванджу Асани Ясир 1
Шаньдун Тайшань Ли Юаньи 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Kakeru Yamauchi уходит с поля. Муто Йосинори выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бурирам Юнайтед
Ничья
Виссел Кобе
3.87
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