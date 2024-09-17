Тур: 1.
1:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолМилинкович-Савич Сергей
24' Желтая карточкаШехата Хазем
0:2
42' ГолКанселу Жоау
0:3
44' ГолЛеонардо Маркос
1:3
47' ГолРоджер
1:3
71' Не забитый пенальтиМитрович Александар
90' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
90'+11
Ход матча
15'
24'
42'
0:2
44'
0:3
47'
1:3
71'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 9
-
7 Угловые 14
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
387 Количество передач 560
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
48
Виктор
Пауло
13
Амаро
Андре
8
Трезеге
10
Роджер
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ТрезегеПолузащитник
-
10 РоджерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Муфтах ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Sami Beldi
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
48
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Райян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|1
|1
|Беншарки Ашраф
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канселу Жоау
|1
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|1
|Леонардо Маркос
|1
|1
|Малком Филипе
|0
|0
Карточки
Аль-Райян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шехата Хазем
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Райян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Аль-Райян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Райян
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1
СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1 СК Катар - Аль-Райян 0:3 Аль-Райян - Муайтер 1:0 Аль-Райян - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:2 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Араби - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1
Результаты матчей
Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Пахтакор
|Черан Драган
|1
|Аль-Васль
|Канедо Кайо
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1
|Виссел Кобе
|Огихара Тагахиро
|1