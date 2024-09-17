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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Аль-Райян
1:3
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
0:1
15' Гол
Милинкович-Савич Сергей
24' Желтая карточка
Шехата Хазем
0:2
42' Гол
Канселу Жоау
0:3
44' Гол
Леонардо Маркос
1:3
47' Гол
Роджер
1:3
71' Не забитый пенальти
Митрович Александар
90' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
90'+11

Ход матча

15'
0:1
Милинкович-Савич Сергей
(Малком Филипе)
24'
Шехата Хазем
 
42'
0:2
Канселу Жоау
(Малком Филипе)
44'
0:3
Леонардо Маркос
(Канселу Жоау)
47'
Роджер
(Беншарки Ашраф)
1:3
71'
1:3
Митрович Александар
76'
 
Аль-Шахрани Яссер
Леонардо Маркос
79'
Табата Родриго
Перейра Габриэл
 
90'
 
Милинкович-Савич Сергей
90'
Аль-Минхали Ахмед
Хатим Абделазиз
 
90'
Adel Farhan Mousa
Шехата Хазем
 
90'
Аль-Рауи Ахмед
Беншарки Ашраф
 
90'
 
Аль-Давсари Нассер
Малком Филипе
90'
 
Аль-Кахтани Мохаммед
Канселу Жоау
91'
Аль-Абдуллах Тамим
Трезеге
 
91'
 
Аль-Булаихи Али
Милинкович-Савич Сергей

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 14
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 387 Количество передач 560
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
48
Виктор
Пауло
62
Бренет
Джошуа
13
Амаро
Андре
5
Гарсия
Давид
III
3
Шехата
Хазем
11
Перейра
Габриэл
6
Хатим
Абделазиз
4
Де
Сар
Жюльен
8
Трезеге
10
Роджер
77
Беншарки
Ашраф
37
Буну
Яссин
20
Канселу
Жоау
87
Аль-Тамбакти
Хассан
3
Кулибали
Калиду
6
Лоди
Ренан
22
Милинкович-Савич
Сергей
8
Невеш
Рубен
11
Леонардо
Маркос
77
Малком
Филипе
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
Аль-Райян
4-4-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
0:3
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:1
ЛЧА
3:4
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
48

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 1 1
Беншарки Ашраф 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канселу Жоау 1 1
Милинкович-Савич Сергей 1 1
Леонардо Маркос 1 1
Малком Филипе 0 0

Карточки

Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 1 0

Результаты матчей

Аль-Райян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Аль-Райян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Райян
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1
СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1 СК Катар - Аль-Райян 0:3 Аль-Райян - Муайтер 1:0 Аль-Райян - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:2 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Араби - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Араби 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Винер Нойштадт 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таи 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1

Результаты матчей

Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Райян
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстеглаль Тегеран
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Айн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Шорта
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Гарафа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Персеполис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Садд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Васль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 3 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Аль-Васль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Райян
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Шорта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Персеполис
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 2
Весь список

Топ нарушителей
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Виссел Кобе Огихара Тагахиро 1
Весь список
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