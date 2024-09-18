Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМатеус де Салес
41' Желтая карточкаЮн Ил-Лок
42' Желтая карточкаSota Miura
0:1
54' ГолSilva Marsinio3
84' Желтая карточкаТоно Даия
90'+5
Ход матча
41'
42'
54'
0:1
69'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
515 Количество передач 260
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
32
У-Ён
Чон
26
Min-Jun
Kim
10
Ким
Мин-У
18
Чжу
Мин
Кю
13
Sota
Miura
30
Сегава
Юсуке
19
So
Kawahara
11
Кобаяси
Ю
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
73 Юн Ил-ЛокЗащитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
32 У-Ён ЧонПолузащитник
-
26 Min-Jun KimПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ким Мин-УПолузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ким Пан-Гон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Sota MiuraЗащитник
-
30 Сегава ЮсукеПолузащитник
-
19 So KawaharaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
-
98 Ямагути ЛуиВратарь
-
35 Маруяма ЮитиЗащитник
-
10 Осима РётаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ямамото ЮкиПолузащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
-
9 ЭрисонНападающий
-
44 Cesar Haydar
-
-
34 Kota Yui
-
20 Shin Yamada
-
Главный тренер: Оники Тору
История личных встреч
Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.73
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|1
|1
|Сасаки Асахи
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоно Даия
|1
|0
|Sota Miura
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1
Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Кённам 4:4 Ульсан Хёндэ - Сеул 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 3:2 Вентфорет Кофу - Кавасаки Фронтале 1:1 Кавасаки Фронтале - Вентфорет Кофу 1:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Кавасаки Фронтале 2:0
Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Токио - Кавасаки Фронтале 0:3 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Серезо Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Оита Тринита 1:3 Джубило Ивата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:1 Кавасаки Фронтале - Сенан Бельмаре 1:1 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 1:0 Кавасаки Фронтале - Сони Сендай 2:0 Кавасаки Фронтале - Нагоя Грампус 2:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 1:1 Гамба Осака - Кавасаки Фронтале 3:1 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 5:2
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|7 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|3 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Пахтакор
|Черан Драган
|1
|Аль-Васль
|Канедо Кайо
|1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1