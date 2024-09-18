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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Ульсан Хёндэ
0:1
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
7' Желтая карточка
Матеус де Салес
41' Желтая карточка
Юн Ил-Лок
42' Желтая карточка
Sota Miura
0:1
54' Гол
Silva Marsinio3
84' Желтая карточка
Тоно Даия
90'+5

Ход матча

7'
Матеус де Салес
 
41'
Юн Ил-Лок
 
42'
 
Sota Miura
46'
Людвигсон Густав
Ли Джи-Сон
 
46'
Арабидзе Георгий
Ким Мин-У
 
46'
Эсака Атару
Min-Jun Kim
 
54'
0:1
Silva Marsinio3
(Сасаки Асахи)
61'
Ко Сын-Бом
Матеус де Салес
 
69'
 
Тоно Даия
Вакисака Ясуто
69'
 
Shin Yamada
Кобаяси Ю
75'
 
Осима Рёта
Сегава Юсуке
75'
 
Иенага Акихиро
Silva Marsinio3
75'
Yago Cariello
Чжу Мин Кю
 
84'
 
Тоно Даия
90'
 
Маруяма Юити
Ван Вермескеркен Саи

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 515 Количество передач 260
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
20
Сок
Хо
Хван
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
32
У-Ён
Чон
26
Min-Jun
Kim
95
Матеус
де
Салес
8
Ли
Джи-Сон
10
Ким
Мин-У
18
Чжу
Мин
Кю
1
Юн
Сун-Рён
31
Ван
Вермескеркен
Саи
2
Такаи
Кота
5
Сасаки
Асахи
13
Sota
Miura
30
Сегава
Юсуке
19
So
Kawahara
8
Татибанада
Кэнто
23
Silva
Marsinio3
14
Вакисака
Ясуто
11
Кобаяси
Ю
Ульсан Хёндэ
4-1-4-1
Кавасаки Фронтале
4-4-2

История личных встреч

Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:2
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 1 1
Сасаки Асахи 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ил-Лок 1 0
Матеус де Салес 1 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоно Даия 1 0
Sota Miura 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1
Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Кённам 4:4 Ульсан Хёндэ - Сеул 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 3:2 Вентфорет Кофу - Кавасаки Фронтале 1:1 Кавасаки Фронтале - Вентфорет Кофу 1:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Кавасаки Фронтале 2:0
Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Токио - Кавасаки Фронтале 0:3 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Серезо Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Оита Тринита 1:3 Джубило Ивата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:1 Кавасаки Фронтале - Сенан Бельмаре 1:1 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 1:0 Кавасаки Фронтале - Сони Сендай 2:0 Кавасаки Фронтале - Нагоя Грампус 2:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 1:1 Гамба Осака - Кавасаки Фронтале 3:1 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 5:2

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Кавасаки Фронтале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Шанхай Порт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шанхай Порт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Джохор Дарул Такзим
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шанхай Порт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кванджу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 2
Весь список

Топ нарушителей
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Sota Miura получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Юн Ил-Лок получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Матеус де Салес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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